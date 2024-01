RADIO - TV Marți, 30 Ianuarie 2024, 23:01

Prim-vicepreşedintele PSD Sorin Grindeanu a spus marți că dacă Mircea Geoană ar vrea să aibă susținerea formațiunii pentru o candidatură la funcția de președinte al României „în primul rând trebuie să aibă o discuţie cu noi, să revină în partid”, iar „împreună să luăm decizia cea mai bună pentru ca stânga să dea viitorul preşedinte al României”

Sorin Grindeanu si Marcel Ciolacu Foto: Inquam Photos / George Călin

”Mircea Geoană, în acest moment, nu este candidat PSD, nu e membru PSD. Eu am spus şi susţin acest lucru, că noi trebuie să avem candidat membru PSD. De 20 de ani avem preşedinţi de dreapta, cred că stânga trebuie să dea preşedinte după 20 de ani şi principalul partid de stânga, fiindcă altele nu există în Parlament, este PSD-ul. Dacă Mircea Geoană doreşte să fie candidatul PSD, în primul rând trebuie să aibă o discuţie cu noi, să revină în partid, fiindcă a fost preşedintele acestui partid, a fost membru de partid şi împreună să luăm decizia cea mai bună pentru ca stânga să dea viitorul preşedinte al României, nu personalizez: doreşte să aibă susţinerea PSD-ului, nu se poate altcumva. E punctul meu de vedere, poate colegii mei, în momentul în care o să discutăm despre candidat, o să aibă alt punct de vedere”, a declarat Sorin Grindeanu, marţi seară, la Digi 24, potrivit News.ro.

El a amintit că statutul PSD spune că în Congres este ales candidatul partidului la funcţia supremă în stat.

Mircea Geoană, adjunctul secretarului general al NATO, se situează pe primul loc în intenţiile de vot la alegerile prezidenţiale, cu 26,2%, urmat de Marcel Ciolacu, Diana Şoşoacă, George Simion şi Nicolae Ciucă, relevă datele unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro.

Dacă Geoană nu candidează, primul loc îi revine lui Ciolacu, cu 27,4% din voturi, urmat de Şoşoacă, Simion şi Ciucă.

Întrebat despre sondajele care-l poziţionează pe Mircea Geoană pe primul loc în intenţiile de vot pentru alegerile prezidenţiale, președintele PSD, Marcel Ciolacu a afirmat: „Să fie! Atunci nu mai facem alegeri, dacă e aşa de... Ce rost mai are să facem alegeri. Dânsul are experienţă de preşedinte, a mai fost câteva ore! Cu asta am încheiat”.

Preşedintele PSD a mai afirmat că „există sondaje şi sondaje”.

„N-am nicio problemă, este pe primul loc, foarte bine, să candideze”, a adăugat Ciolacu.