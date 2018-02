Business report: Romania strambata: Cum se face ca un medic de familie cu 1500 de pacienti e platit cat un sofer din CNAS; Strainii au adus 90 de milioane de euro in agricultura anul trecut; Romania va sparge monopolul Rusiei pe gazele naturale importate de Ungaria.

Politicile salariale si de sanatate din Romania sunt intr-atat de distorsionate, incat un medic de familie (care are propriul cabinet si ofera servicii medicale pentru o medie de circa 1.500 de asigurati) are un castig net de aproximativ 2.400 de lei pe luna. Suma este similara cu cea obtinuta de un sofer din casele de asigurari judetene sau CNAS - din structura de stat care gestioneaza banii Sanatatii. Discrepanta dintre salarizarea functionarilor de la stat si medicii de familie este si mai sugestiva daca se compara venitul unui director din sistem cu cel al unui medic de familie. Datele statistice arata ca 60% din angajatii aflati pe statele de plata ale CNAS aveau la sfarsitul lui 2017 salarii nete cuprinse intre 5.000 de lei si 6.000 de lei. Un director gr.II din Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) castiga intre 11.657 lei si 12.200 de lei NET. Din cei 12.000 de lei, suma ce reprezinta media decontata de Casa pentru serviciile efectuate intr-o luna, medicul de familie plateste salariul sau si al unui asistent (cu tot cu contributiile sociale), utilitatile, chiria pentru cabinet, toate tipizatele, etc, scrie Curs de guvernare. O companie din Luxemburg a schimbat anul trecut topul investitorilor straini din agricultura. In luna decembrie, o societate cu raspundere limitata, infiintata in Luxembourg, a facut o infuzie de capital de 20,4 milioane de euro intr-o societate care se ocupa de cultivarea cerealelor. Mai mult, un fond de investitii controlat de cea mai mare banca independenta din Liechtenstein a adus in Romania alte 13,2 milioane de euro. A doua cea mai mare infuzie de capital din industrie vine din Germania pentru a creste business-ul din Romania al producatorului german de seminte certificate pentru agricultura KWS, o companie cu afaceri la nivel mondial de aproximativ 1 miliard de euro. Indirect, banii straini au venit anul trecut si din Liechtenstein, de la un fond de investitii al VP Bank, cea mai mare banca independenta din aceasta tara, informeaza Economica.net. Romania va crea conditii tehnice pentru a exporta gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, fiind pentru prima data in cateva decenii cand vecinii de la vest ar mai importa resursa din alta sursa decat Rusia. Cooperarea romano-ungara in ceea ce priveste securitatea energetica poate fi un pas istoric, a declarat luni Peter Szijjarto, ministrul ungar de externe, dupa o intalnire cu omologul roman Teodor Melescanu. Cele doua parti s-au pus de accord ca Romania sa aiba conditiile tehnice ca in 2020 sa exporte gaze naturale catre Ungaria, iar pana in 2022 sa fie posibil sa transporte catre Ungaria o cantitate semnificativa de gaze produse in Marea Neagra, dupa ce companiile ungare vor reusi sa realizeze o ruta de transport a gazelor cu o capacitate de 4,4 miliarde de metri cubi. Partea romana s-a angajat sa construiasca compresoare pana in 2020 pentru a livra Ungariei 1,75 miliarde de metri cubi anual si sa-si extinda capacitatea pana in 2022 pentru ca Ungaria sa cumpere anual de la ExxonMobil si OMV 4,4 miliarde metri cubi de gaz, potrivit Adevarul Autoritatile au strans 365 de milioane de lei din taxele si impozitele aferente contractelor de inchiriere pe anul trecut, arata datele oficiale. Dar sunt in continuare proprietari care declara chirii simbolice, echivalentul unei franzele sau a unei cafele la automat, de exemplu. Este cazul unor proprietati din sectorul 4 al Capitalei sau in judetele Arad ori Suceava. Asta in conditiile in care, in anunturi, un apartament cu 2 camere se inchiriaza si cu 200 de euro. Oficial sunt inchiriate trei procente dintre cele aproape noua milioane de locuinte din tara. La negru, insa, peste un milion de proprietari incaseaza bani lunar de la chiriasi. Si cei care obtin venituri cu contract fenteaza insa statul. 1 leu este cea mai mica valoare declarata la inchiriere de un bucurestean din sectorul 4 al Capitalei. Valoarea creste de 10 ori in cazul unui imobil din sectorul 2 al Capitalei, dar suma este tot una simbolica pentru o chirie lunara. Costuri mici gasim si in provincie. In Salaj, Gorj si Sibiu sunt proprietati cu chirii declarate la 3, 4, respectiv 6 lei. Si oricat de greu ar fi de crezut, chirii mici sunt si pe litoral la Constanta, scrie Digi24. . Comisia Nationala de Prognoza (CNP), institutie aflata in subordinea Guvernului, a modificat radical valoarea de crestere economica pentru anul 2017, de la valoarea de 6,1% publicata in prognoza din toamna trecuta pana la 7,1%, potrivit prognozei de iarna, aparute la finele saptamanii trecute. Una peste alta, din toamna lui 2016 incoace am avut de-a face cu cea mai mare reevaluare a cresterii economice din perspectiva istorica, de la +4,3% atunci si pana la +7,1% in prezent si de la 807,4 miliarde lei valoarea nominala a PIB 2017 atunci pana la 853,2 miliarde lei in prezent. Surprinzator, desi baza de raportare constituita de rezultatul pe 2017 s-a majorat semnificativ, cresterea economica utilizata pentru intocmirea bugetului pe 2018 a fost SI EA deja revizuita tot in sus, de la 5,5% in prognoza din toamna trecuta la 6,1% in prezent. Insa repetarea istoriei in 2018 sugereaza deja sa ne pregatin pentru alte reevaluari succesive de curs mediu , potrivit Curs de guvernare.