Business report: ​Capcana venitului mediu - pericolul pentru Romania si statele ECE: Singura solutie e setarea motorului de crestere pe inovare; Autostrazile Vioricai Dancila. Care sunt cei 350 de kilometri promisi pana in 2020

n absenta unor strategii care sa creasca nivelul tehnologic si a majorarii salariilor, Europa Centrala si de Est (ECE) va ramane in capcana veniturilor medii, fara perspectiva pentru eliminarea decalajului fata de Occident, avertizeaza o analiza realizata de Martin Myant, senior researcher la European Union Trade Institute (ETUI). Analiza ia in considerare tarile Grupului Visegrad 4 plus Romania (care vine de la un nivel inferior, dar a avut o crestere economica similara). In 27 de ani de tranzitie, aceste state au dezvoltat economii dependente de capitalul strain, in care motorul principal l-au reprezentat investitiile straine directe (ISD) atrase de forta de munca ieftina. Acest model si-a atins insa limitele si este nevoie de politici de stat active pentru stimularea unei noi structuri a economiei, scrie Curs de Guvernare. Aproape 2 milioane de angajati din mediul privat au salariul mai mic, de la inceputul anului, in urma schimbarilor vizand trecerea contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat, a declarat marti Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR)."Daca e sa tragem o concluzie, e un haos generalizat. Mediul public nu stie exact cum stau cu salariile, o sa vedeti iarasi hotarari de Guvern, ordonante de urgenta, mediul privat nu stie cum se aplica in acest moment Jianu (CNIPMMR): E haos, 2 milioane de angajati din privat au salariul mai mic", a spus Jianu, potrivit News.ro. "Daca e sa ne uitam scriptic, in acest moment, aproape 2 milioane de angajati din mediul privat salariul mai mic, fara sa luam in calcul faptul ca intreprinzatorii gasesc alte formule de premiere a salariatilor", a adaugat Jianu, citat de Capital. Inspectoratele Teritoriale de Munca vor merge in control la firmele "care profita de modificarile Codului Fiscal" pentru a-si diminua cheltuielile cu forta de munca, a anuntat marti ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Daca scad veniturile nete in mediul privat - crede ministrul Muncii - nu este din cauza modificarilor la Codul Fiscal, ci a angajatorilor care profita si nu transfera in brutul salariatilor sumele ce reprezentau contributiile sociale platite de firme. Demn de mentionat, insa, este ca angajatorii au termen pana la data de 31 martie sa modifice contractele de munca - in cazul ca isi permit sa faca asta - tocmai pentru a nu se ingramadi antr-un timp scurt la un sistem de inregistrare nepregatit sa faca fata unui volum mare de date, precizeaza Curs de Guvernare. Romania ar putea avea 350 de kilometri noi de autostrada pana in 2020, potrivit premierului Viorica Dancila. Economica prezinta proiectele pe care se bazeaza promisiunea sefei Executivului, considerata fantezista de catre un ONG dedicat infrastructurii. Reteaua de autostrazi a Romaniei ar putea creste cu aproape 660 de kilometri in urmatorii sase ani, conform unui document oficial privind programul de constructie autostrazi in perioada 2018 ￯ 2023, obtinut in exclusivitate de catre Economica . In cadrul acestui program este prevazuta receptia a 350 de kilometri pana in 2020, conform datelor extrase de catre Economica.net si prezentate in tabelul de mai jos.Un formular recent revizuit de Agentia de Administrare Fiscala (ANAF) s-a prefigurat a fi noul "088", de data asta insa pentru persoane fizice. Daca infama declaratie 088 a lasat multe companii fara coduri de TVA, deci in imposibilitatea de a-si desfasura activitatea, "600"-le risca sa ii puna pe contribuabilii cu venituri de alta natura decat din salarii sub incidenta unor paradoxuri fiscale. Formularul 600 (a carui depunere a fost amanata pana in aprilie), in esenta o simpla declaratie de inregistrare fiscala (care exista si inainte, intr-o forma mai concisa), a reusit in doar cateva saptamani sa blocheze site-ul ANAF, sa inflameze sute de mii de contribuabili si sa ii puna in dificultate pe cei mai multi consultanti fiscali. Declaratia isi propune sa cuantifice veniturile din surse precum activitati independente, drepturi de autor, chirii, dividende, arende sau investitii, cu scopul de a calcula contributiile la pensie (CAS) si la sa￯natate (CASS) datorate, conform NewMoney. Cresterea deficitelor bugetare din Romania si Ungaria semnaleaza faptul ca politicile fiscale relaxate ale guvernelor acestora vor lua sfarsit in 2018. Cresterea economica va incetini, rapid in cazul Romaniei, in absenta stimulentului, potrivit unui raport capital Economics. Efectul cresterii deficitelor fiscale va fi cresterea costurilor de finantare si, respectiv, pierderea oportunitatilor de apropiere a randamentelor la titlurile de stat de cele ale bundurilor germane, considerate repere principale pe piata, potrivit Erste Group Research, informeaza Curs de Guvernare. Aplicarea generalizata a mecanismului de plata defalcata a TVA in Uniunea Europeana (UE) ar reprezenta un instrument neatractiv de politica fiscala, in conditiile in care costurile ar depasi beneficiile colectarii mai bune a TVA, potrivit unui studiu Deloitte. Mecanismul are caracteristici care pot fi foarte eficiente in reducerea anumitor tipuri de frauda si, de aceea, ar fi potrivit sa fie aplicat ca masura tintita cu scop limitat, potrivit studiului. In schimb, in cazul unei implementari generalizate, costurile ar depasi beneficiile colectarii mai bune a TVA, considera Deloitte. "Concluziile studiului Deloitte arata ca decizia Parlamentului Romaniei de a amenda actul normativ care prevede mecanismul de plata defalcata a TVA (eliminand aplicarea generalizata) a fost o decizie benefica. Colaborarea dintre legiutori si mediul privat este cheia pentru a ajunge la reglementari echilibrate cu avantaje pentru ambele parti. Ar fi de asteptat ca in viitor sa existe un dialog consistent inainte de publicarea actelor normative in Monitorul Oficial, astfel incat sa nu mai fie nevoie sa se revina asupra lor, generand presiune inutila asupra contribuabililor si instabilitate fiscala", a spus Vlad Boeriu, Partener Deloitte Romania, citat de Romania Libera