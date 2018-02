Business report: Investitia de un miliard de euro despre care nu vorbeste nimeni. Olandezii vor sa faca un parc eolian gigantic in Romania; Cateva calcule: modificarile salariale pe 2018. Realitate, impresii, realitate; Care mai sunt randamentele reale la economii

Romania este tinta unei uriase investitii in energia regenerabila, care, daca va fi realizata, ne va aduce doua gigantice parcuri eoliene, cu o putere instalata totala de peste 1.000 MW, de departe cea mai mare instalatie de acest tip de la noi. Iar, daca va fi realizata, investitia nu va mai fi finantata, prin tarif, de consumatorii din Romania, asa cum s-a intamplat, pana acum, cu toate investitiile in energia regenerabila. Insa, desi vorbim despre un proiect atat de mare, sunt foarte putine lucruri cunoscute. NERO Renewables, o companie inregistrata in Olanda a facut de mai multa vreme public un proiect de investitie in Romania: 362 de turbine eoliene, cu o capacitate de circa 1.000 MW, amplasate in doua zone din tara. Primul ar urma sa fie in judetul Buzau, in care ar fi vorba despre 120 de turbine, de 4 MW fiecare, iar al doilea, in sudul Dobrogei: 242 de turbine, cu o capacitate de 2 MW fiecare, informeaza Economica. Mutarea (pana la urma si aceea incompleta ) contributiilor de la angajator la angajat, modificarea cotelor de taxare a muncii si reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10% au bulversat mediul de afaceri pana acolo incat e greu de inteles ceva dupa atatea schimbari simultane, prin care ar trebui sa ramana totul aproape neschimbat. Ea e dublata si de bulversarea procedurilor efective de implementare si de neadaptarea acestora la noua situatie, dar asta e deja o poveste separata. Explicatiile complicate oferite de oficiali amintesc de scheciul lui Toma Caragiu, in care analiza unde punem bradul de Craciun (de cautat pe Internet "O, brad frumos !"), relateaza Curs de Guvernare. Piata din Romania a medicamentelor fara prescriptie medicala, a suplimentelor alimentare si dispozitivelor medicale pentru ingrijire personala (OTC) a atins, in 2017, o valoare de 3,104 miliarde de lei, in crestere cu 18,8% fata de anul precedent, arata datele unui raport de specialitate, publicat joi. La nivelul ultimului trimestru din 2017, piata de produse OTC a consemnat un salt de 14,8%, pana la 858 de milioane de lei, raportat la anul 2016. Potrivit raportului intocmit de compania de cercetare de piata Cegedim, produsele care au dominat anul trecut au fost cele din categoria Lifestyle OTC, cu vanzari totale de 689,5 milioane de lei, respectiv o cota de piata de 22,2%, urmate de cele din categoriile raceala, gripa si alergii (666,3 milioane de lei in volume de vanzari si cota de piata de 21,5%) si de produsele cu indicatie in afectiunile gastrointestinale, care au inregistrat vanzari de 615,6 milioane de lei si o cota de piata de 19,8%, noteaza Capital Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat miercuri dobanda-cheie de politica monetara de la 2% pe an la 2,25% pe an. Dobanda de referinta a BNR a fost astfel majorata peste nivelul ROBOR la trei luni, de sub 2%, indicator in functie de care sunt calculate cele mai multe dobanzi din piata. De asemenea, banca centrala a decis majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,25 la suta pe an de la 1,00 la suta pe an, iar rata dobanzii aferente facilitatii de creditare la 3,25 la suta pe an de la 3,00 la suta pe an Nivelul rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei si in valuta au fost mentinute la acelasi nivel. Guvernatorul BNR Mugur Isarescu va comenta deciziile consiliului de administratie al bancii centrale intr-un briefing care va avea loc la ora 15, arata NewMoney. Skoda Fabia facelift va fi prezentata la Salonul Auto de la Geneva din acest an si vanzarile vor incepe din vara.Skoda Fabia facelift are faruri si proiectoare cu un nou design, tehnologia LED fiind folosita in premiera pe acest model atat pentru blocurile optice fata cat si pentru cele din spate. La capitolul motorizari pe noua Skoda Fabia va fi disponibil un propulsor pe benzina de 1,0 litri MPI cu doua variatii de putere (60 CP/75CP) si motorizarea turbo tot de 1,0 litri care poate fi aleasa cu 95 CP sau 110 CP. La interior remarcam noul sistem multimedia Swing cu ecran de 6,5 inch. Sistemele de asistenta Blind Spot Detection si Rear Traffic Alert vor fi disponibile pentru Skoda Fabia, anunta Auto-Bild. Agentia Nationala de Resurse Minerale (ANRM) propune calcularea redeventelor petroliere avand ca pret de referinta cel din tranzactiile spot de la Bursa de gaze din Viena, mai mare decat cel de pe piata locala. O astfel de decizie ar mari artificial incasarile statului din redevente insa, pe de alta parte, ar putea constitui un semnal de pret dat producatorilor de gaze naturale, majorand astfel la randul lor preturile de pe piata locala. Mai exact, ANRM, institutie aflata in subordinea Guvernului, vrea sa modifice sistemul de calcul al pretului de referinta al gazelor pe baza caruia se stabileste redeventa. Potrivit proiectului de Ordin pus in dezbatere pe site-ul ANRM, pretul de referinta propus este cotatia medie lunara de pe Piata pentru Ziua Urmatoare a bursei austriece Central European Gas Hub AG (CEGH). Formula de calcul pentru pretul romanesc de referinta va lua in calcul inclusiv volumul de gaz tranzactionat la CEGH, conform Romania Libera. Desi D600 iti cere sa declari si veniturile din dobanzi sau alte investitii, daca acestea impreuna cu alte venituri extrasalariale depasesc suma de 22.800 de lei pe an, castigurile din dobanzi pe anul in curs sunt cu minus la sase banci din sistem. La Unicredit si ING Bank sunt cele mai mari pierderi aferente unui depozit de economii. Doar cinci banci nu percep comision de administrare si doua-trei dintre ele au dobanzi de peste 1%. Care ar fi atunci cel mai bun depozit de economii? Castigul real negativ de la cele sase banci este valabil pentru situatia in care iti retragi economiile dupa 12 luni si platesti comisioanele de retragere de numerar, care au ajuns in unele cazuri si la valori de 1%. La aceste comisioane percepute de absolut orice banca din Romania, adaugi comisioanele de administrare a contului curent legat de depozitul de economii, in jur de 3-5-9 lei pe luna, indiferent de suma depusa (doar cinci banci nu iti percep si comisionul lunar de administrare), scrie Economica.