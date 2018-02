Business report: Cel mai periculos drum din Romania; Miliardarii lumii, la ananghie: cat au pierdut cei mai bogati oameni din lume din cauza prabusirii burselor; Primele de porc au crescut castigurile salariale in decembrie. Cine a pierdut la leafa

Cinci oameni pe zi au murit pe sosele anul trecut. Si a fost al treilea an la rand in care a crescut numarul celor care pier in accidente rutiere. In topul celor mai peirculoase sosele sunt cele care leaga Banatul si Moldova de Bucuresti. DN6, unul dintre cele mai aglomerate drumuri din tara, pleaca din Bucuresti, trece prin Alexandria, Craiova, Timisoara si ajunge la granita cu Ungaria. Cei aproape 640 de kilometri ai sai au fost presarati anul trecut cu accidente in care 87 de oameni au murit. Unul dintre punctele nevralgice este la Tatomiresti, in Dolj. "Drumul are doua benzi, lucru care ii determina pe unii conducatori auto sa creasca viteza de deplasare, desi aceasta este o zona cu o succesiune de curbe deosebit de periculoase, unde viteza trebuie redusa la 50 de kilometri la ora", explica subcomisarul Alin Apostol de la serviciul rutier Dolj, informeaza Digi 24. Numarul americanilor care au depus saptamana trecuta noi cereri pentru acordarea de ajutor de somaj a scazut pana la cel mai redus nivel din 1973, un nou semnal pozitiv in ceea ce priveste situatia de pe piata muncii din SUA, transmite Reuters. Departamentul Muncii din SUA a anuntat joi ca numarul cererilor pentru ajutor de somaj a scazut saptamana trecuta cu 9.000, pana la 221.000, cel mai redus nivel inregistrat din ianuarie 1973. Scaderea depaseste estimarile analistilor, care se asteptau ca numarul cererilor pentru ajutor de somaj sa urce pana la 232.000. Media ultimelor patru saptamani in ceea ce priveste numarul de solicitari, considerata un indicator mai elocvent al tendintei pietei muncii, a scazut cu 10.000, pana la 224.500 cereri. Este cel mai redus nivel din martie 1973. De asemenea, numarul persoanelor care continua sa primeasca ajutoare de somaj a scazut cu 33.000, pana la 1,92 milioane, in saptamana incheiata la 27 ianuarie, aceste date fiind raportate cu o intarziere de o saptamana, potrivit Capital. Marii miliardari ai planetei au resimtit din plin declinul de pe Wall Street. Indicele bursier Dow Jones, care urmareste evolutia celor mai importante 30 de companii profitabile din Statele Unite, s-a prabusit, joi, intr-o singura zi de tranzactioare, cu peste 1.000 de puncte, respectiv 4,15%. Grafice in descrestere au fost si in cazul indicelui S&P 500 (cele mai mari companii americane), care a scazut cu 3,75%, si NASDAQ (companii mari din tehnologie), care a pierdut 3,9%, potrivit CNBC. Indicele bursier Dow Jones s-a prabusit si luni, cu peste 1.500 de puncte (4,61%), cel mai mare declin din istorie produs in timpul unei zile de tranzactionare. Scaderea de joi de pe burse i-a afectat serios pe marii miliardari ai planetei. Primii cinci magnati au pierdut, cumulat, aproape 16 miliarde de dolari, intr-o singura zi. Cel mai bogat om din lume, americanul Jeff Bezos, fondator si director general al Amazon (gigantul din comertul online), a pierdut, intr-o singura zi, 5,26 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index, clasamentul celor mai mari averi, actualizat zilnic, anunta NewMoney Noul Mercedes-Benz Sprinter a fost prezentat in premiera mondiala la noul centru logistic al companiei de pe insula Mercator din Duisburg. Mercedes-Benz Sprinter a ajuns la cea de-a treia generatie si vine cu o serie de noutati importante. Versiunile de caroserie Furgon, Tourer, pick-up, sasiu, cap de autobuz sau cap tractor, trei configuratii de tractiune, variantele diferite de cabina, lungime a caroseriei, tonaj, inaltime a compartimentelor de incarcare si numeroasele echipamente pot configurate in peste 1.700 de variante. Pe langa traditionalele sisteme cu tractiune spate, respectiv integrala, noul Sprinter are acum si o optiune de tractiune fata. Datorita designului specific, sarcina utila a acestei versiuni este cu 50kg mai mare decat in cazul versiunii cu tractiune spate. Pragul de incarcare, pozitionat cu 80mm mai jos, face mai convenabile atat operatiunile de incarcare/descarcare, in cazul versiunilor comerciale ale Sprinter, cat si accesul/iesirea din spatiul de confort, in cazul versiunilor tip rulota, scrie Auto-Bild. Castigul salarial mediu nominal net a fost de 2.629 lei, in decembrie, in crestere fata de luna precedenta cu 165 lei, respectiv 6,7%, a anuntat vineri Institutul National de Statistica. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in extractia petrolului brut si a gazelor naturale (9.239 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1.481 lei). "Comparativ cu luna decembrie a anului precedent, castigul salarial mediu nominal net a crescut cu 11,7%. Indicele castigului salarial real fata de aceeasi perioada a anului precedent a fost de 108,1%. Indicele castigului salarial real a fost de 106,4% pentru luna decembrie 2017 fata de luna precedenta. Fata de luna octombrie 1990, indicele castigului salarial real a fost de 192,9%, cu 11,5 puncte procentuale mai mare fata de cel inregistrat in luna noiembrie 2017", informeaza INS. In luna decembrie 2017, in majoritatea activitatilor din sectorul economic, nivelul castigului salarial mediu net a fost mai mare fata de luna noiembrie 2017, conform Romania Libera. Persoanele fizice care si-au dat terenurile agricole in arenda, de cele mai multe ori batrani care nu le mai pot lucra, trebuie sa depuna la Fisc nu mai putin de 4 declaratii fiscale, la termene diferite. Doar ca termenul pentru depunerea Formularului 600 a fost amanat pentru aprilie, dar arendatorul ar trebui sa-si plateasca contributiile la sanatate pana la 25 februarie. Modificarile aduse succesiv Codului Fiscal creeaza probleme si arendatorilor - cei care si-au dat pamantul in arenda unei firme care se angajeaza sa-l lucreze in locul proprietarilor, acestia din urma primind o anumita suma de bani raportata la productia agricola care se scoate de pe terenul lor. Consultantul fiscal Adrian Benta spune ca a fost sesizat in privinta mai multor aspecte fiscale cu care se confrunta arendatorii. Concret, in luna ianuarie arendasul plateste arenda pentru luna decembrie 2017, precizeaza Adevarul. Regulamentul de functionare al Autoritatii de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a fost modificat prin ordinul presedintelui Dumitru Chirita nr 24, publicat in Monitorul Oficial la 30 ianuarie, iar modificarile sunt in esenta doua: se mai fac angajari pe salarii imense iar Autoritatea intra si mai mult sub controlul comisiilor parlamentare. Presedintele si vicepresedintii ANRE vor putea angaja o duzina de consilieri, platiti la nivelul de salarizare ale institutiei care ofera printre cele mai mari lefuri din Romania. Iata ce scrie in ordinul 24. "Se constituie Cabinetul presedintelui compus din opt posturi si Cabinetul vicepresedintilor compus din 4 posturi. Personalul Cabinetului presedintelui si al Cabinetului vicepresedintilor este numit sau eliberat din functie de catre presedinte. Angajarea in cadrul Cabinetului presedintelui si in cadrul Cabinetului vicepresedintilor se realizeaza prin incheierea unui contract individual de munca pe durata mandatului presedintelui/vicepresedintilor, anunta Economica