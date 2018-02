Business report: Romania trece pe Diesel. Tot mai multi romani aleg autoturismele pe motorina, desi orasele europene vor sa le interzica; Reforma ANAF s-a blocat. Banca Mondiala: Nu exista angajament politic pentru reforme; Autostrada Sibiu - Pitesti: joi ar putea fi desemnati constructorii primilor kilometri din cea mai asteptata sosea rapida peste Carpati.

Perioada de evaluare a ofertelor pentru construirea capetelor Autostrazii Sibiu - Pitesti expira joi, 15 februarie 2018. CNAIR ar putea anunta atunci castigatorii sectiunilor 1 si 5, desi pentru prima nu se termina de judecat contestatia constructorului italian Pizzarotti la Curtea de Apel Bucuresti. Pana pe 26 octombrie, au fost depuse noua oferte pentru prima sectiune, cuprinsa intre Sibiu si Boita (13,17 km) si cu o valoarea estimata a contractului de 765,8 milioane de lei. Durata contractului este de 108 luni, din care 12 luni perioada de proiectare, 36 de luni perioada de executie a lucrarilor si 60 de luni perioada de garantie. Pana pe 27 octombrie, au fost depuse si cele opt oferte pentru sectiunea 5, cuprinsa intre Curtea de Arges si Pitesti (30,35 km) si cu o valoare estimata a contractului de 1,83 miliarde de lei. Durata contractului pentru sectiunea 5 este de 120 de luni din care 12 luni perioada de proiectare, 48 luni perioada de executie a lucrarilor si 60 de luni perioada de garantie, scrie Economica.net. Blocul estic este din ce in ce mai competitiv pe piata de externalizare a muncii, iar Romania conduce acest trend, concurand cu tari precum India si China nu prin forta de munca ieftina, ci prin eficienta costurilor si calitatea serviciilor. In ultimii ani, Romania a inregistrat o mare schimbare in ceea ce priveste oferirea muncii calificate, iar mari companii internationale din diverse industrii - inclusiv IBM, Microsoft, Oracle, GE, Deloitte, Dell, UbiSoft si QualiTest - au deschis birouri aici. Potrivit indicelui ATKearny Global Services Location Index, tara este deja clasata in top 20 de tari din lume pentru outsourcing si este o alegere de top 5 in Europa din mai multe motive. Unul dintre ele este ca sectorul are deja o forta de munca de peste 100.000 de profesionisti, care se axeaza in special pe asigurari, servicii financiare, telecomunicatii, jocuri si servicii bancare, scrie Adevarul. . Banca Mondiala sustine ca "Proiectul s-a blocat dupa finalizarea primei etape a achizitiei sistemului de management al veniturilor bugetare, in jurul lunii octombrie 2017. Dupa la aceasta data, nici o alta initiativa nu a avansat din cauza lipsei de angajament politic fata de reforme". Suma cheltuita pentru reforma Fiscului este la mai putin de o treime fata de graficul initial de plati. Potrivit analizei Bancii Mondiale, statul roman a utilizat pana in prezent 19,18 milioane dolari, adica 22% din totalul sumei pusa la dispozitia Ministerului de Finante- 91,8 milioane dolari. Procentul banilor cheltuiti- 22% dupa cum afirma Banca Mondiala pe 7 februarie, este mai mic decat cel anuntat de fostul ministru al Finantelor, Ionut Misa, cel care in ianuarie 2018 isi exprima dezamagirea ca "ANAF nu a cheltuit niciun leu pe sistemul IT", scrie Curs de guvernare. . Multi dintre ai nostri au plecat sa lucreze in alte state pe salarii mult mai mari iar Romania a devenit o piata pentru firmele care au gasit aici forta de munca ieftina. De aproape doi ani, criza de personal a inceput sa le afecteze si pe acestea pentru ca romanii continua sa migreze. In timp ce meseriasii si oamenii cu studii continua sa plece, fimele au incercat sa compenseze lipsa lor cu straini - in principal - din Asia, ori si-au mutat fabricile la vecinii bulgari sau sarbi. Pentru ca nu gasesc oameni pe care sa ii angajeze, firmele au inceput sa se inchida rand pe rand. In Caras-Severin, de pilda, un producator important de componente auto a decis sa puna lacatul pe poarta. Singurele firme de la noi care nu duc lipsa de angajati sunt cele care au inteles ca trebuie sa faca produse competitive pe piata europeana, informeaza Stirile ProTV. . Pare greu de crezut, dar in urma cu cinci ani, in niciun judet din Romania numarul autoturismelor diesel nu il depasea pe cel al masinilor pe benzina. Conform datelor DRPCIV, anul trecut au fost inmatriculate un numar de 627.753 de autoturisme, cu 60% mai mult decat in anul anterior. La nivel national, la 31 decembrie 2017, parcul auto a ajuns la 7.635.775 de vehicule, din care aproape 6 milioane reprezentau doar autoturismele. Masinile diesel reprezentau 42% din totalul autoturismelor inmatriculate, fata de 38% raportul din anul 2016. Aici trebuie mentionat, ca "benzinarele" pierde teren in fata motoarelor pe motorina. De exemplu, la 31 decembrie 2015, autorismele pe benzina detineau suprematia cu aproape doua treimi din total (63%). Anul trecut, acestea au ajuns la putin peste 57%, iar daca trendul va continua, in 2-3 ani pe drumurile din Romania vor circula mai multe masini diesel decat masini pe benzina, potrivit Capital.ro. In pietele de energie mai dezvoltate decat a noastra, a aparut ideea echilibrarii sistemului energetic pe partea de consum, nu de productie, asa cum se face la noi. Sistemul, care este la indemana firmelor cu un consum semnificativ, permite acestor consumatori sa primeasa bani daca se inscriu intr-o platforma, de fapt o centrala electrica virtuala. Sistemul este cunoscut ca "demand-response", si permite firmelor sa castige bani daca accepta sa-si moduleze consumul, cand li se cere. Practic, clientii se inscriu in platforma si primesc un discount la tariful de electricitate, din start, timp de un an. Apoi, cand este necesara echilibrarea sistemului apeland la consumul lor, sunt stipendiati suplimentar pentru asta. In Romania, nu exista un astfel de sistem, dar unul dintre distribuitorii de energie din Romania, firma italiana Enel, il aplica pe alte piete. Enel are EnerNOC, o subsidiara americana care detine platforma electronica in care sunt inscrisi acesti clienti, informeaza Economica.net.

. Costurile de finantare ale Romaniei si Ungariei au crescut, in vreme ce ale altor tari central europene au ramas stabile, in ultima saptamana - cu mentiunea ca Romania are, oricum, randamente duble fata de Ungaria. In Romania, "ratele de dobanda s-au consolidat pe scadentele medii si lungi pe piata titlurilor de stat. Curbele de randament au ajuns la 4,525% la scadenta de 10 ani", potrivit unei note a Bancii Transilvania (BT), emisa luni. Licitatiile Ministerului de Finante roman de saptamana trecuta pe piata primara au dat semnale "amestecate". "Este greu sa se discearna cat de mult din aceasta crestere pe curba (a randamentelor) a fost rezultatul corectiei pe pietele globale de actiuni si cat de mult a fost din cauza unor factori interni, precum puseul de crestere a inflatiei si riscurile legate de contul curent si de deficitele bugetare", spune raportul EGR, potrivit Curs de guvernare.