Business report: Care este noutatea din acest an a programului "Prima Casa"; Pensiile romanesti, pe harta globala a revizuirii sistemelor publice, sub presiunea crizei demografice; Dupa autostrada demolata dupa deschidere, statul sufla si in iaurt

Ministrul Transporturilor Lucian Sova a prezentat saptamana aceasta imagini cu greseli de executie la autostrazi in cadrul unei dezbateri la care au participat si marii constructori. Economica va prezinta o parte dintre ele, precum si fotografii cu loturi unde au fost remediate problemele. Ministrul le-a atras atentia constructorilor ca nu vor fi receptionate autostrazi cu probleme si ca trebuie sa-si asume si ei responsabilitatea, dupa castigarea licitatiilor. "Am venit pentru a afla cat de rau client este statul roman in raport cu cei care au castigat contracte. Lucrurile nu mai pot continua asa. Exista responsabilitati si din partea celor care executa lucrari", a subliniat seful de la Transporturi, in cadrul dezbaterii de marti din Comisia pentru Transporturi si Infrastructura din Camera Deputatilor. Acesta a prezentat imagini de pe mai multe santiere de autostrazi.. Cele doua majorari ale punctului de pensie de stat, efectuate anul trecut in Romania, vin pe fondul tendintei globale, veche de 20 de ani, de crestere a nesustenabilitatii sistemelor publice, bazate pe mecanismul PAYG (pay as you go). Intre timp, criza demografica s-a amplificat si a slabit bugetele pensiilor de stat. Romania se numara printre tarile care au apelat, in ultimele doua decenii, la trei dintre cele cinci categorii de masuri de revizuire a sistemelor publice de pensii, menite sa asigure plata pensiilor de stat, potrivit unui studiu recent al Federatiei Internationale a Administratorilor de Fonduri de Pensii (FIAP): cresterea graduala a varstei de pensionare la 65 de ani (barbati) si la 63 de ani pana in 2030 (femei), noteaza Curs de Guvernare. Programul "Prima Casa" va incepe luna aceasta a declarat, directorul general al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Alexandru Petrescu. O noutate este ca, beneficiarii vor putea urmari pe site-ul institutiei care este stadiul de analiza a dosarelor. Alexandru Petrescu a precizat ca in 2018 s-au alocat doua miliarde de lei fond de garantare pentru acest program, mai putin decat in anii trecuti. "La momentul la care programul a fost lansat in 2009 exista un blocaj din perspectiva creditarii bancare pentru achizitii imobiliare si programul chiar a venit in intampinarea bancilor sa le incurajeze sa crediteze. Astazi, 2018, exista o activitatea efervescenta de creditare, exista pachete de creditare in afara programului "Prima Casa" cu termeni si conditii oarecum similare, inseamna ca efectiv programul si-a atins scopul si urmeaza inca existenta lui cativa ani pentru a fi sigur ca exista o sustenabilitate a acestei dinamici, dar evident ca nu pot spune ca aceasta strategie la un moment dat un guvern nu o poate schimba", a declarat Petrescu, citat de Rador si Capital. Inmatricularile de autoturisme noi in Europa au crescut de doua ori mai rapid in luna ianuarie 2018 decat pe ansamblul anului 2017, cel mai puternic ritm de crestere fiind inregistrat in Romania, a anuntat joi Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Un numar de 1,286 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in prima luna a acestui an in Uniunea Europeana si tarile EFTA, in crestere cu 6,8% fata de 1,20 milioane unitati in luna ianuarie 2017. Comparativ, pe ansamblul anului 2017 vanzarile de autoturisme noi in Europa au inregistrat o crestere de 3,3% pana la 15,6 milioane unitati. De departe, cel mai puternic ritm de crestere anuala a inmatricularilor de autoturisme noi in ianuarie a fost inregistrat in Romania, 66,4%, in conditiile in care au fost inmatriculate 11.744 de autoturisme noi. Aproape toate marile piete auto din UE au inregistrat performante solide in luna ianuarie, exceptand Marea Britanie unde inmatricularile au scazut pentru a 10-a luna consecutiv. Cele mai mari cresteri au fost inregistrate in Spania (crestere de 20,3%) si Germania (11,6%), urmate de Italia (3,4%) si Franta (2,5%), relateaza Romania Libera. Banca Nationala a Romaniei isi exprima ingrijorarea cu privire la incertitudini provocate de transferul catre angajati a contributiilor sociale, precum si de potentiale corectii fiscale pentru ca Romania sa se incadreze si in acest an in tinta de deficit. Totodata, banca centrala estimeaza ca se va calma pronuntat cresterea economica spectaculoasa a Romaniei, laolalta cu avansul puternic al inflatiei, ceea ce va duce la temperarea cresterii salariului mediu net. BNR mai estimeaza ca si in acest an vor exista dificultati pe piata muncii, cresterea economica va continua sa se bazeze pe consum, iar investitiile vor avea in continuare un aport modest. Concluziile sunt cuprinse in minuta sedintei Consiliului de Administratie al Bancii Centrale din data de 7 februarie 2018, informeaza Adevarul. Peste doar trei ani, in Romania vor fi cel putin 1.000 de puncte de alimentare a masinilor cu combustibili alternativi. Guvernul a elaborat o strategie in acest sens, care arata inclusiv unde ar putea fi amplasate viitoarele statii de incarcare a masinilor electrice dar si cate astfel de statii vor fi in fiecare oras mare din tara. Guvernul urma sa aprobe in sedinta de ieri un proiect de Hotarate pentru aprobarea "Strategiei privind Cadrul national de politica pentru dezvoltarea pietei in ceea ce priveste combustibilii alternativi in sectorul transporturilor si pentru instalarea infrastructurii relevante in Romania si pentru infiintarea Consiliului interministerial de coordonare pentru dezvoltarea pietei pentru combustibili alternativi", precizeaza Economica. . Organizatiile membre ale Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) cer imperios guvernului ca reforma ANAF sa devina una dintre prioritatile "zero" ale statului roman. Cum institutia "nu are resorturile interne pentru a se moderniza", CDR a trimis celor mai importante institutii ale statului - Guvern, Parlament, Presedintie - scrisori in care solicita "sustinere politica venita de la cel mai inalt nivel" pentru modernizarea Fiscului. CDR mai transmite decidentilor ca proiectul de reforma al ANAF, derulat de Ministerul Finantelor cu Banca Mondiala, trebuie finalizat cu succes. Reactia Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei apare la cateva zile dupa ce Banca Mondiala a publicat a zecea revizie a proiectului, in care se afirma: "Proiectul s-a blocat dupa finalizarea primei etape a achizitiei sistemului de management al veniturilor bugetare, in jurul lunii octombrie 2017. Dupa la aceasta data, nici o alta initiativa nu a avansat din cauza lipsei de angajament politic fata de reforme", arata Curs de Guvernare.