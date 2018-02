Business report: Bloomberg: Romania se indreapta in directia gresita. Tara a urcat 16 pozitii in topul celor mai "bolnave" economii; De ce nu economisesc romanii bani; Chinezii pot schimba economia Romaniei

Blake Horsley, directorul de dezvoltare al P3, al doilea cel mai mare proprietar de spatii de depozitare din Romania, a declarat pentru Capital ca nu se asteapta sa vada in Romania jucatori de talia Amazon sau Alibaba in urmatoarele 12-18 luni, deoarece, momentan, piata locala poate fi deservita de centre majore de distributie pe care acesti retaileri le au in regiune. Totusi, lucrurile ar putea lua o alta directie in functie de ruta feroviara gandita de China. "Lucrurile s-ar putea schimba daca ruta feroviara din China va trece pe aici. Se discuta despre o posibila ruta prin Turcia si Bulgaria. Aceasta va avea un impact asupra pietei logistice europene. Nu este clara inca ruta finala", spune Blake Horsley, citat de Capital. Bloomberg Misery Index, analiza efectuata de Bloomberg asupra celor mai "bolnave" economii, plaseaza Romania pe locul 34, cu 16 pozitii in urcare, din cauza cresterii preturilor de anul trecut si a cheltuielilor guvernamentale excesive. In topul "celor mai bolnave economii din lume" efectuate de Bloomberg, Romania se afla pe locul 34, de la pozitia 50 pe care era plasata in 2016. "Romania se indreapta in directia gresita. Economistii estimeaza o rata a inflatiei de 3,3% pentru 2018, dupa cresterea preturilor anul trecut. Banca Nationala a Romaniei incearca sa tina ritmul inflatiei prin cresterea dobanzilor, incercand sa fie cu un pas inainte si sa evite supraincalzirea economiei prin cheltuielile guvernamentale excesive", scrie Bloomberg, potrivit Adevarul. Ministerul Transporturilor a emis vineri, 16 februarie, autorizatia de construire pentru nodul Sebes de pe lotul 1 al Autostrazii Sebes - Turda, construit de catre firma italiana Impresa Pizzarotti. Lucrarile vizate de acest document sunt evaluate la 75,6 de milioane de lei si urmeaza a fi executate intr-o perioada de 18 luni. Contractul pentru proiectarea si construirea celor 17 kilometri ai primului lot din Autostrada Sebes - Turda a fost atribuit in 2014 Asocierii Impresa Pizzarotti & C SPA Pomponio Constructii SRL. Valoarea contractului este de 541,7 milioane de lei, iar termenul initial de finalizare a lucrarilor era octombrie 2016. Din cauza ca pe acest lot au fost inregistrate mai multe probleme, precum descoperirea de situri arheologice sau exproprieri ramase nerezolvate, termenul de finalizare a lucrarilor a fost prelungit pana la finele anului viitor, conform Economica Sistemul bancar a incheiat anul trecut cu un profit net de 5,36 de miliarde de lei, in crestere cu circa 31% fata de 2016, potrivit calculelor Profit.ro, acesta fiind cel mai bun rezultat istoric in termeni nominali. Bancile, ca in fiecare an, au redus profitabilitatea in ultimul trimestru, insa au scapat si de o parte importanta din creditele neperformante. Bancile au incheiat anul cu un randament al capitalului de 12,68%, in scadere de la 12,9% la finele lunii septembrie, si in crestere cu 1,26 puncte procentuale fata de 2016. Este al doilea cel mai bun rezultat istoric dupa cel din 2008, cand bancile intorceau actionarilor 17,04%, potrivit datelor preliminare publicate in aceasta seara de Banca Nationala a Romaniei. Indicatorul return on assets a crescut la 1,32% fata de 1,08% la finele anului trecut, informeaza Profit Romania a inregistrat in primele 10 luni din 2017 un excedent de 1,33 miliarde euro in comertul international cu mobila si parti ale acesteia, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Exporturile au totalizat 1,861 miliarde euro, o valoare cu 2% mai mare fata de cea din perioada similara din 2016, iar importurile 530 milioane euro, cu 7,6% mai mult comparativ cu cele de anul anterior. In primele zece luni din 2017, exporturile FOB ale Romaniei au insumat 52,361 miliarde de euro si au crescut cu 9,2% fata de anul anterior, iar importurile CIF au totalizat 62,583 miliarde euro, in crestere cu 12,4%, precizeaza Capital. Un studiu legat de finantele populatiei arata ca un roman din 3 pune bani de-o parte. Iar trei sferturi isi planifica din timp achizitiile importante - precum cumpararea unei masini. 60 la suta dintre cei chestionati spun ca ar vrea sa economiseasca, iar 9 din 10 declara ca reusesc sa isi achite la timp datoriile. "Salariile sunt inca mici si multi nu au luxul de a economisi, in acelasi timp intr-adevar e vorba despre un anumit grad de educatie financiara, multi isi dau seama ca nu putem sa ne bazam doar pe o pensie de la stat, important e sa crestem rata de economisire. Daca ai o locuinta si investesti in asta si asta e vorba de o economisire, ii cresti valoarea. Si intr-o perioada in care dobanda la banca e relativ mica, pui banii ca sa ii ai in siguranta si ca e usor sa tranzactionezi decat sa te gandesti la banii pentru viitor, creste economia atunci creste si rata de economisire", spune Steven van Groningen, presedinte de banca, citat de Digi 24