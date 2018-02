Business report: Zece decalaje sociale ale Romaniei fata de media UE; Nuclearelectrica ar urma sa absoarba CNU, pentru ca Romania sa poata produce in continuare uraniu; Fiscul e cu ochii pe romanii care comanda produse din afara UE

Inspectorii ANAF au observat ca o parte dintre cei care vin sa-si ridice coletele din vama declara sume suspect de mici pentru a beneficia de scutirile de taxe. Cateva mii de romani au fost insa depistati, iar statul i-a pus sa plateasca 85.000 de euro. In total sunt 6.309 colete, pe care inspectorii le-au depistat alertati de valorile foarte mici declarate. De ce apeleaza unii cumparatori la aceste artificii? Pentru ca scapa de plata TVA pentru bunuri cu o valoare mai mica de 10 euro. Daca pachetul are o valoare sub 150 de euro, sunt scutiti de taxe vamale. Cele mai multe cazuri au fost semnalate la Directia Vamala Brasov, unde inspectorii au controlat peste 130 de mii de colete. In clasament urmeaza Directia Vamala Timisoara, potrivit Adevarul. Societatea Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare de la Cernavoda, ar trebui sa achizitioneze Compania Nationala a Uraniului (CNU), detinuta tot de stat, iar legislatia nationala trebuie modificata pentru ca Romania sa capete statutul de tara cu "ciclu nuclear inchis". Curtea de Conturi a solicitat ca SN Nuclearelectrica sa nu ramana dependenta de o singura sursa de alimentare cu uraniu si sa nu ramana captiva unui furnizor strain sau riscului disparitiei si acestui furnizor", se arata in draft. Este necesara analiza preluarii de catre SN Nuclearelectrica a CNU pentru asigurarea independentei in achizitia combustibilului de catre producatorului de energie electrica. "Ciclul nuclear inchis", precum si achizitia de uraniu pe termen lung in Romania a fost afectata prin incheierea contractului cu compania Cameco Canada la finele anului 2015, informeaza Economica.net. Romania are o serie de indicatori sociali supraunitari (concretizati in procentaje de peste, si mai exact, mult peste 100% in materie de saracie si conditii sociale nefavorabile) la care batem pasul pe loc in materie de convergenta. 1 .Greu de inteles pentru o tara aflata intr-un lung ciclu de dezvoltare robusta, ponderea persoanelor sarace prin prisma veniturilor incasate, inclusiv dupa transferurile sociale, a fost in crestere permanenta si s-a stabilizat undeva la +46% - 47% peste media europeana. Ceea ce arata ca economia a luat-o inaintea socialului pe calea convergentei cu Occidentul. 2. 3.Situatia cea mai grava, cea referitoare la privarea materiala severa ca procentaj din total populatie s-a mai imbunatit dar a ramas la un stupefiant nivel triplu fata de media UE. Mai mult, tendinta de scadere s-a inversat in 2016 iar apropierea destul de anevoioasa de media UE a fost reversata inapoi la nivelul anului 2012, scrie Curs de guvernare. . Guvernul lucreaza la o modificare a Codului Fiscal care prevede ca, incepand cu anul 2018, impozitarea cladirilor nerezidentiale aflate in propritatea persoanelor fizice sau juridice va fi realizata exclusiv pe baza evaluarii valorii de piata. Propunerea circula pe la autoritatile locale din Romania, spune Adrian Vascu. Evaluatorul avertizeaza ca nu este posibila estimarea valorii de piata a unei cladiri si cere Guvernului sa elimine aceasta eroare din proiectul de lege. Ideea impozitarii proprietatilor imobiliare dupa valoarea lor de piata nu este noua. Ea a fost sugerata initial de fostul premier Dacian Ciolos in 2016. Ciolos a discutat ideea trecerii la un sistem de impozitare bazat pe valoarea de piata a imobilelor pentru a creste veniturile la bugetele locale, in contextul in care nu exista perspectiva unor transferuri semnificative de bani de la bugetul central catre cel al primariilor, potrivit Capital. Cam o treime din numarul politelor emise de intermediarii in asigurari sunt polite RCA emise numai pe o luna, iar tendinta este una de crestere a numarului acestora. Frecventa daunei pe politele incheiate pe perioade scurte a crescut, punand astfel presiune pe pret, dupa cum spun brokerii de asigurari, iar gradul de cuprindere in asigurari a scazut probabil in apropierea lui 50%, dupa cum apreciaza un broker. In plus, 3-4 dintre marii asiguratori de pe piata de RCA au avizat la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) noi tarife pentru luna martie 2018. Pentru politele cu perioada redusa cheltuielile cresc, iar veniturile scad. Octavian Tatomirescu, CEO Campion Broker, arata ca emiterea politelor RCA pe o perioada mai mica de trei luni nu se justifica, pentru intermediari si asiguratori acest tip de polite reprezentand consum mai mare de resurse, timp, bani si logistica, scrie Economica.net. Producatorii agricoli care vand in piete vor fi obligati sa afiseze o eticheta de produs mai detaliata care sa contina, pe langa pret, si alte informatii, precum data obtinerii produsului sau localitatea de origine. Totodata, ei vor trebui sa expuna la locul de vanzare o copie dupa atestatul de producator. In cazul in care nu respecta aceste conditii, administratorul pietei trebuie sa-i reclame. n prezent, fermierii au doar obligatia sa afiseze o eticheta. Legislatia actuala nu detaliaza insa modalitatea de realizare si nici ce elemente trebuie afisate pe eticheta. Noile reguli sunt introduse intr-un proiect de lege pregatit sa fie aplicat. Pe langa eticheta de produs, producatorii agricoli vor avea noua obligat￯ie de a afisa vizibil la locul de vanzare si urmatoarele documente: copie dupa atestatul de producator si copie dupa fila din carnetul de comercializare vizata anual in cazul producatorilor agricoli persoane fizice; copie dupa certificatului de inregistrare la Registrul Comertului, detaliaza Adevarul. Legea nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice introduce insolventa ca optiune, in premiera in tara noastra, pentru persoanele care nu-si mai pot acoperi datoriile cu veniturile pe care le au. Pana acum, discutia pasivului care depaseste activul si toate aspectele acestei probleme erau cunoscute doar firmelor, pentru ca doar ele pot incerca sa intre intr-o procedura de insolventa. La 1 ianuarie 2018 a intrat in vigoare insolventa si pentru persoanele fizice, dar doar cu numele. "Cetateanul citeste legea si, plin de speranta, isi face dosarul inflacarat de beneficiile legii; apoi, cand iese din casa, nu stie incotro s-o apuce. Il depune, unde? Legea vorbeste despre Comisia Teritoriala de Insolventa si despre corpul administratorilor si lichidatorilor speciali Legii nr. 151/2015. Nu e clar daca acestea exista, fiindca datele lor de contact nu sunt disponibile nicaieri", a afirmat Adrian Stefan Clopotari, citat de Romania Libera.