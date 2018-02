Business report: ​Sistemul educational de stat este falimentar. Criza de resurse umane se va acutiza in 2018; De ce Romania importa masiv alimente, in pofida unui potential agricol imens; Primele plati pentru autostrazi din 2018

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a decontat saptamana trecuta facturi de peste 70 de milioane de lei pentru lucrari la autostrazi. Vezi ce constructori au incasat primii bani pe anul acesta. CNAIR a efectuat pe 13 februarie plati catre firmele romanesti Tehnostrade, Straco si Euroconstruct Trading 98, catre italienii de la Astaldi, Pizzarotti, Salini, dar si catre nemtii de la Geiger, conform datelor din Registrul Operatiunilor Generatoare de Obligatii de Plata (ROGOP) al companiei, informeaza Economica Valoarea de piata companiilor de stat a crescut in marea majoritate a cazurilor, dar cele care sunt listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) au beneficiat de sporuri mult mai mari decat ale celorlalte. Companile se stat listate la Bursa au inregistrat cresteri ale valorii de piata intre 30 si 75% anul trecut si in acest an, potrivit capitalizarilor bursiere calculate cu cotatiile din ultima zi de tranzactionare din 2016 si din 16 februarie. In schimb, companiile nelistate, oricat de mari ar fi progresele inregistrate in ultima vreme, nu reusesc o crestere in valoare decat de cel mult 6,5%, potrivit evaluarilor independente folosite de Fondul Proprietatea (FP) in rapoartele proprii trimise pietei, scrie Curs de Guvernare In pofida potentialului agricol ridicat al Romaniei, tara noastra are unul din cele mai putin performante sectoare alimentare la nivel european. Acest lucru se vede extrem de bine, in ultima vreme, din cantitatea de alimente pe care o importam. "Desi Romania dispune de un potential agricol ridicat in raport cu majoritatea statelor europene, valorificarea acestuia ramane printre cele mai scazute, randamentele obtinute de fermierii locali (calculate ca raport intre productia obtinuta si suprafetele cultivate/efectivele de animale sacrificate) fiind printre cele mai reduse din UE, sub cele ale Poloniei si Ungariei", subliniaza Banca Nationala a Romaniei (BNR), in cel mai recent raport asupra inflatiei, potrivit Adevarul Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat luni ca se lucreaza la studiul de fezabilitate pentru inlocuirea tuturor cabinelor in care se vand tichete RATB cu aparate electronice, dar si la o procedura de modernizare a statiilor de autobuz si a refugiilor de tramvai. "Suntem in procedura - si dorim sa fie o procedura cat mai accelerata - de modernizare in totalitate a statiilor de autobuz si a refugiilor de tramvai. Nu ma multumeste absolut deloc cum arata si cred ca nu sunt in masura sa multumeasca vreun calator. Au un aspect deplorabil, pur si simplu", a declarat edilul general, citat de Capital. Criza de pe piata fortei de munca se va amplifica in acest an, arata un barometru de opinie. Cauzele si semnificatile acestei previziuni constau in emigrare, dar si in performanta tot mai scazuta a sistemului de invatamant. Firmele vor duce un adevarat razboi pentru racolarea de angajati, estimeaza oamenii de afaceri si specialistii chestionati la prima editie a "Barometrului semestrial privind perspectivele pietei de munca", realizat de Train Your Brain & Frames Media Network. 72% din respondenti au declarat ca fenomenul se va amplifica in acest an, 22% estimeaza ca situatia va ramane la acelasi nivel ca si in anul 2017, in timp ce 6% au evitat sa raspunda, noteaza Romania Libera. Alimentata de preturile mai bune, industria petrolului de sist din SUA "zburda"din nou, americanii ajungand al doilea producator mondial, cu sanse reale sa fie primul, la sfarsitul acestui an. Care vor fi efectele? O corectie puternica a pretului petrolului ar putea sa fie chiar schimbarea de trend a pietei, care crestea neintrerupt de 18 luni. Plafonarea de productie, decisa in urma cu doi ani de OPEC si continuata in 2017 si 2018, nu mai este indeajuns pentru ca titeiul sa continue sa se scumpeasca, in pofida unei cereri globale sustinute. Abundenta de titei din piata, mai ales a productiei tot mai mari din SUA, ar putea sa prabuseasca pretul titeiului si sa erodeze din nou veniturile producatorilor traditionali, precum Arabia Saudita, Rusia, Nigeria, Irak-ul ori Venezuela, conform Capital. Volumul total al imprumuturilor acordat Romaniei de Banca Europeana de Investitii (BEI) a depasit 13 miliarde de euro, de la inceputul operatiunilor in tara noastra, in 1992, si pana in prezent, releva un raport al institutiei bancare, prezentat, luni, intr-o conferinta de presa organizata la Palatul Victoria. Potrivit datelor oficiale, numai in 2017, sprijinul acordat de catre Grupul BEI, compus din Banca Europeana de Investitii si filiala sa, Fondul European de Investitii (FEI), s-a ridicat la valoare de 1,9 miliarde de euro, din care peste 1,3 miliarde de euro au fost reprezentate de imprumuturile BEI, iar 551 de milioane de euro din FEI sub forma de garantii si investitii de capital in intreprinderi mici, precizeaza Economica