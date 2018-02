Business report: Cati bani vor investi in acest an "greii" din energie in retelele de gaz si energie electrica; Diferenta dintre nemti si romani in business explicata de un german stabilit in Romania: noi nu ne apucam de treaba pana nu avem un sef, voi nu faceti treaba pentru ca aveti prea multi sefi; Trei tineri au pornit o afacere prin care profita de hainele murdare ale altora

Stiti cum se spune: prea multi sefi de trib si prea putini indieni- "Povesteam la un moment dat cu un prieten care are firma de constructii si-mi zice ca cea mai frecventa discutie printre oamenii de acolo, de la el din firma, este de ce Vasile are salariul mai mare. Bineinteles ca pe nimeni nu intereseaza ce face Vasile pentru banii aia. Vor doar salariul lui Vasile. Aia cu capra vecinului din pacate nu este valabila numai cand e vorba de salarii, de Vasile, Ion, Gheorghe, ci si de firmele si manageri / patronii lor din aceeasi industrie, sa zicem. Si in business se "moare" de grija altuia, in loc ca fiecare sa-si vada de propria afacere. Competitia este buna, invidia insa anihileaza orice initiativa", scrie Adrian Cioroianu pe Republica. Deficitul comercial pe 2017 a fost de 12.955,7 milioane euro, cu 30% mai mare decat in anul anterior. In pofida cresterii economice mai mult decat robuste, gradul de acoperire a importurilor efectuate pe baza exporturilor realizate a coborat la doar 86,4%, adica aproape la nivelul din anii de criza 2011-2012, dupa patru ani in care s-a inrautatit sistematic. Avem nevoie nu doar de un ritm mai mare de crestere a exporturilor fata de importuri ci de un ritm mult mai mare, pentru a incerca sa reducem deficitul cronic din schimburile externe de marfuri. Desi avem cam aceeasi pondere a industriei in economie cu germanii, ei ies din schimburile la extern cu +7% din PIB si noi cu -7% din PIB, detaliaza Curs de guvernare. Gheorge Piperea, cunoscutul avocat care se ocupa acum de insolventa RADET din Bucuresti, a declarat ca centralele de apartament sunt letale, din cauza emisiilor de oxizi de azot. "Emisiile de Nox cauzeaza in fiecare an 440.000 de decese premature. 40% din aceste emisii sunt cauzate de motoarele de masini, iar 80% dintre ele de masinile cu motoare diesel (...) Restul de 60% de procente...de unde provin? Exista studii putine care arata ca marea majoritate a celor 60% este cauzata de centralele termice de apartament.", a afirmat acesta. "Este vorba despre un gaz mai greu decat aerul care se intampla sa fie stratificat la 30-40 cm deasupra solului, si ce transportam noi la acel nivel, cand mergem in parcuri sau la plimbare? Copiii mici in carcucioare", a spus Piperea, citat de Economica.net. "Eu nu am afirmat ca e rau ca Biserica nu plateste TVA, impozit pe profit, impozit pe cladiri (...) Cata vreme statul este laic, cata vreme biserica este autocefala si autonoma fata de stat, in atare conditii nu vad de ce statul ar trebui sa plateasca salariile personalului clerical. Asta costa statul peste 550 milioane lei anual", a spus deputatul. Remus Borza a atras insa atentia ca averea Bisericii depaseste 5 miliarde de euro, inclusiv zeci de mii de hectare de padure si terenuri agricole, dar statul finanteaza inclusiv invatamantul teologic. Statul a platit cel putin 13 miliarde euro pentru reabilitare, intretinere si constructia lacasurilor de cult sau a celot destinate noilor constructuii, scrie Adevarul. Ideea unui business cu laundromate - spalatorii self-service de haine, care functioneaza fara personal, non-stop, pe baza de jetoane cumparate de la un automat - s-a cristalizat in perioada in care erau sportivi de performanta si mergeau in cantonamente de atletism. Investitia initiala s-a ridicat la circa 15.000 de euro, din fonduri proprii. Easywash a inregistrat anul trecut afaceri de 100.000 de euro, iar pentru anul 2018, antreprenorii se asteapta la venituri cu 50% mai mari. Laundromatul functioneaza pe baza de jetoane in valoare de cinci lei fiecare. O spalare completa "costa" doua jetoane, iar un ciclu de uscare -un jeton, potrivit New Money. Marile companii din sectorul de distributie al gazelor si energiei electrice au anuntat investitii de ordinul sutelor de milioane de euro in retele, in acest an. Engie Romania, compania care are concesionata distributia de gaze naturale din jumatatea de sud a Romanei, a anuntat invesitii de 70 de milioane de euro, dintre 50 de milioane in dezvoltarea retelei, pentru acest an. E.ON Romania, a anuntat, in cadrul aceluiasi eveniment, ca bugetul de investitii al companiei pentru acest an este de 110 milioane de euro, dintre care circa 90% vor merge in reteaua existent, iar restul in zona de solutii noi pentru consumatori. Catalin Stancu, directorul general al Grupului Electrica, a anuntat pentru acest an un buget de 200 de milioane de euro care vor fi investite in retele, informeaza Economica.net. Romania are cel mai mare potential de dezvoltare a segmentului de plati mobile, fiind lidera detasata a regiunii, iar in curand telefonul mobil va putea fi folosit ca instrument de plata contactless la POS. "Romanii sunt lideri regionali in ceea ce priveste numarul de persoane care detin mai mult de un smartphone si il utilizeaza timp de minimum 4 ore pe zi, potrivit studiului Mastercard "Impactul inovatiei". Mai mult, 7 din 10 romani au indicat smartphone-ul drept instrument de plata preferat, dupa cardul bancar. Concret, dintre cele 23 de tari analizate in cadrul studiului, Romania, alaturi de Bulgaria, au aratat cel mai mare potential de dezvoltare al segmentului de plati mobile.", a spus Cosmin Vladimirescu. "Nu cred ca este foarte departe acea zi in care plata cu telefonul mobil in Romania se va transforma intr-un gest normal, la ordinea zilei.", a mai spus acesta pentru Capital.