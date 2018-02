Business report: ​Podul pe care nu l-au putut repara 15 ministri; Viorica Dancila la J.C. Juncker: sau "cazul Valcov" la Bruxelles; O mare putere economica a lumii pariaza sute de milioane de euro pe Romania

Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, premierul roman Viorica Dancila si Comisarul european Corina Cretu au sustinut miercuri, la Bruxelles, o conferinta de presa comuna dupa intrevederea premierului roman cu presedintele Comisiei Europene. Declaratiile oficiale s-au referit la subiectele de pe agenda intrevederii, presedintele Juncker deschizand cu o ironie la adresa stabilitatii politice din Romania: "Este al 5-lea prim-ministru pe care il intampin aici de la inceputul mandatului meu si sper ca acest ciclu se va opri si ca doamna prim-ministru va ramane mai mult timp in functie pentru ca nu mai stiu unde pleaca toata lumea cu care ma intalnesc, ca prim-ministru". Jean Claude Juncker a vorbit despre rolul important pe care Romania il va juca pe prima scena europeana odata cu preluarea presedintiei CE si a repetat mesaje importante pentru Romania, potrivit Curs de Guvernare Pentru a acoperi riscul de credit si expunerile mari in valuta (inclusiv RMO si titluri de stat), bancile din Romania ar trebui sa-si majoreze capitalul social cu circa 100 de milioane de euro pentru expunerile mari si riscul de credit in valuta (inclusiv RMO si titluri de stat in valuta). Majorarile sunt dictate de implementarea IFRS 9 de la 1 ianuarie 2018. Din fericire, necesarul de capital este redus, iar bancile vor gasi metode sa il compenseze, fara a fi nevoie de aport fizic de capital. Etapizarea pe patru ani a viitoarelor majorari de capital va pune insa presiune suplimentara pe banci pentru inovare, dar si fuziuni si achizitii pentru dezvoltare. Romania a intrat de anul acesta in etapa tranzitorie de aplicare a Regulamentului 575/2013 emis de Parlamentul European si Comisia Europeana, modificat in 2017, privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si firmele de investitii. Respectivul regulament implementeaza noi cerinte de capital, cerinte care vor creste anual pana in 2021 de la 25% pana la 100%, noteaza Economica. Dezvoltatorul de parcuri logistice P3 vrea sa plaseze sume mari de bani in spatii de depozitare romanesti, pe fondul exploziei consumului local, ce a stimulat extinderea puternica a comertului. La un an dupa ce a fost cumparat de fondul suveran al statului Singapore, investitorul si-a platit toate datoriile la banci si pregateste achizitia unui nou teren langa Bucuresti si altul in Cluj-Napoca. Compania P3 a intrat in Romania in februarie 2015 prin achizitia unor parcuri logistice amplasate in Romania, Polonia si Serbia, tranzactie finantata de Raiffeisen Bank printr-un credit de 110 mil. euro. Activele romanesti au cantarit cel mai mult, fiind vorba de un parc cu opt depozite langa Bucuresti si 40 de hectare de teren destinat extinderii acestuia, evaluate la circa 120 mil. euro. De atunci, suprafata comerciala a parcului, denumit P3 Bucharest, a fost extinsa cu peste 70% la 370.000 mp si au mai fost adaugate 25 de hectare de teren, scrie Capital. Statele membre UE abordeaza diferit controlul ratelor dobanzii, iar unele tari justifica absenta restrictiilor prin faptul ca acestea reduc accesul la credite si provoaca distorsiuni grave in economie. In Romania, mai multi parlamentari au propus plafonarea dobanzilor la creditele ipotecare si de consum. In acest context, este important de vazut si "cum e la altii". Consultarea literaturii economice arata ca exista diferente considerabile in atitudinea statelor membre UE in ceea ce priveste reglementarea pretului creditului de consum, potrivit unei analize realizate de Banca Nationala a Romaniei (BNR): unele state membre au introdus plafoane stricte de rate ale dobanzii, intrucat creditele cu preturi inalte pot agrava situatia financiara a consumatorilor si reflecta proasta functionare a pietelor, in special pentru credite de valoare mica, arata Adevarul De 13 ani, prima cale ferata construita in Romania zace nefolosita! In dimineata zilei de 13 august 2005, podul de la Gradistea, ridicat in urma cu 136 de ani de inginerii Regelui Carol I... s-a prabusit. Si prabusit a ramas, pana azi. Pe cei 74 de kilometri de cale ferata nu mai trece niciun tren. De la Giurgiu la Bucuresti se merge cu ocol prin Videle iar o calatorie dureaza si trei ore. Podul ar putea fi reparat abia in 2020. Asta, doar daca actualul ministru al Transporturilor va duce la bun sfarsit planul predecesorului sau. In vara lui 2005, un euro costa 3,5 lei, iar Romania inca nu avea drepturi depline in Uniunea Europeana. Cea mai veche cale ferata din tara era, insa, functionala. 70 de mii de oameni calatoreau lunar cu trenul intre Bucuresti si Giurgiu. Si tot asa intrau si ieseau din tara 55 de milioane de tone de marfa anual. In august 2005, insa... podul de la Gradistea s-a prabusit. Au trecut, de-atunci, 13 ani. La carma Ministerului Transporturilor s-au perindat... 15 ministri, dar podul de pe magistrala care leaga Bucurestiul de Bulgaria... tot nereparat a ramas. Autoritatile improvizeaza. La Gradistea, in locul podului au incropit o punte stramba... din barne, precizeaza Digi 24. Ford a dezvaluit astazi noul SUV Ford Edge dedicat clientilor europeni. Este cel mai avansat SUV din punct de vedere tehnologic din istoria companiei americane. Noul Ford Edge ofera o gama larga de sisteme de asistenta a soferului care se bazeaza pe camere si pe senzori si au rolul de a transforma fiecare calatorie intr-una mai confortabila si mai putin stresanta, ajutand soferii sa evite sau sa diminueze efectele unor eventuale coliziuni. Isi fac debutul european Sistemul de franare post-coliziune, Asistenta suplimentara in coloana de directie la evitarea obstacolelor si sistemul Tempomatul Adaptiv cu Oprire-Pornire si Fixare pe centrul benzii de rulare. Noul Edge lanseaza, de asemenea, o versiune Bi- Turbo puternica si eficienta a motorului diesel Ford EcoBlue de 2.0 litri, impreuna cu o transmisie automata cu opt trepte, conform Auto-Bild. Cresterea cererii ar fi o urmare a cresterii economice a Romaniei, precum si a majorarii parcului auto al tarii cu 630.000 de masini, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, CEO al OMV Petrom, intr-o conferinta de presa. "Cel mai important factor a fost cererea de produse energetice din Romania, piata noastra principala, care, pe fondul cresterii economice deosebite a Romaniei, cea mai mare din comunitatea europeana, conform statisticilor, a avut un impact pozitiv asupra cererii de produse", a afirmat ea. Potrivit reprezentantului OMV Petrom, la aceasta se adauga faptul ca, anul trecut, parcul auto al tarii a crescut cu peste 630.000 de masini. "La carburanti am vazut o crestere substantiala a cererii de 6,7%, unde nu a fost doar cresterea economica un factor important, dar si cele peste 630.000 de masini noi si second-hand care au intrat in Romania si care au avut efect asupra cererii de carburanti", a sustinut Gheorghe, citat de Romania Libera