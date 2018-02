Business report: Cine conduce de fapt politicile economice din Romania; Consumul de carburanti creste, rafinariile romanesti duduie, dar Romania devine tot mai dependenta de petrolul din import; Primaria Capitalei se pregateste de Dragobete: a cheltuit 23.000 de euro pe decoratiuni de pat in forma de inima

Strategul economic al PSD, profesorul Cristian Socol, sugereaza intr-un comentariu ca diferentele de opinii dintre guvern si Banca Nationala (BNR) asupra sanatatii economiei Romaniei ar izvori dintr-un indicator macro pe care cele doua institutii il calculeaza diferit. De aceea Banca Centrala ar fi trecut deja la combaterea unui pericol pe care l-ar vedea doar ea, nu si guvernul sau Comisia Europeana. El subliniaza ca guvernul se ia dupa prognoza Comisiei europene, care considera ca poti vorbi de o economie in supraincalzire atunci cand decalajul expansionist (deviatia PIB) sau output gap-ul pozitiv este mai mare de 1,5% din PIB potential. In acelasi timp, el arata ca BNR calculeaza altfel acest indicator si ca metoda folosita de banca da un output gap de 3,9%, mult peste orice prag de alerta, si ca de aceea BNR a inceput deja sa inaspreasca politica monetara, majorand dobanzile si impiedicand creditul, scrie Economica.net. Primaria Generala a Capitalei, condusa de Gabriela Firea, a cheltuit saptamana aceasta, prin Compania Municipala de Agrement Bucuresti SA, 23 de mii de euro pe "servicii de iluminat exterior". Pe lista achizitiilor se regasesc "decoratiuni pat in forma de inima", "decoratiuni inel diamant", dar si "decoratiuni in forma de inima, avand aspectul unor flori". Fosta candidata USR la primaria sectorului 1, Clotilde Armand, a criticat-o pe Gabriela Firea printr-o postare pe Facebook, semnaland, in plus, o noua serie de cumparaturi in valoare de 15.500 de euro, precum "doua scaune tip bar de culoare alba", "aparat cafea", "decor floral pentru poarta intrare, cat si pentru copacii decorativi in tematica de primavara", potrivit Adevarul. Cererea de carburanti s-a majorat semnificativ anul trecut, cu 6,7%, ca urmare a cresterii economice a Romaniei si suplimentarii parcului auto al tarii cu 630.000 de masini, potrivit estimarilor prezentate de Mariana Gheorghe, CEO al OMV Petrom. In aceste conditii, vanzarile de carburanti ale principalilor jucatori de pe piata au crescut semnificativ. OMV Petrom, care opereaza lanturile Petrom si OMV a raportat o crestere a vanzarilor de carburanti retail (prin statii), de 6,9% fata de anul trecut. Romania este producator de petrol, dar cantitatile extrase, oricum din ce in ce mai mici pe fondul depletarii zacamintelor din care se extrage titei si de 100 de ani, nu ajung nici macar pentru a asigura necesarul Petrobrazi, rafinaria detinuta de OMV Petrom. Potrivit companiei, productia totala de hidrocarburi a scazut anul trecut cu 4%,si pana si Petrom a fost obligata sa importe petrol, din ce in ce mai mult, noteaza Economica.net. . "Romania este structural mai indepartata de statele din centrul si estul Europei pentru ca in 2015 a luat decizia de a stimula consumul, spune economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Valentin Lazea. Economistul a atras atentia asupra faptului ca exista patru mituri false care circula in societatea romaneasca despre deficitul extern. Primul mit este acela ca la nivelul nostru de dezvoltare este nevoie de deficit, al doilea ca suntem latini, iar acestia au o tendinta spre importuri, fata de nordici care fac excedent. Al treilea mit fals este acela ca deficitul de cont curent este mic, de numai 6,7 miliarde de euro, iar al patrulea mit fals sustine ca avem nevoie de deficit de cont curent pentru ca avem nevoie de investitii", spune acesta, citat de Digi24.



Acum ca economia este in crestere, salariile cresc, inflatia se ridica, iar Rezerva Federala pare sa accelereze majorarea dobanzilor, investitorii trebuie sa accepte ca vremurile s-au schimbat. Cu cat mai multe vesti bune care vin din SUA, cu atat mai mare este probabilitatea ca randamentele Trezoreriei SUA sa creasca, provocand dezechilibre intre pietele de capitaluri proprii si cele cu venit fix si impingand actiunile spre o corectie ulterioara. Marfurile de consum, comertul cu amanuntul si afacerile imobiliare sunt printre cele care vor beneficia cel mai mult, deoarece acum consumatorii au mai multi bani pe care ii pot cheltui. Sectorul energetic va beneficia, de asemenea, de cererea solida datorita presiunilor inflationiste care se construiesc, informeaza Capital.



Multi fermieri din Romania spun ca prefera sa vanda animalele de carne in Asia pentru ca pretul oferit este mai ridicat decat cel al abatoarelor autohtone. "Crestem tineretul mascul si apoi il vindem. Nu avem incotro si suntem nevoiti sa il vindem la export, pentru ca in tara nu merita", afirma Sorin Dindiligan, seful de fermei Crisan, din localitatea satmareana Halmeu. Acesta spune ca majoritatea animalelor din fermele romanesti ajung la export, acest lucru fiind influentat de o serie de factori, printre care pretul, lipsa de incredere a fermierilor in conationalii de la abatoare si miscarea mai rapida a banilor in relatia cu strainii decat cu romanii, informeaza Adevarul.