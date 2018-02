Business report: Ministrul Transporturilor i-a solicitat constructorului lotului 3 Lugoj-Deva sa decida intr-o saptamana daca poate continua lucrarile; Raport al Registrului Comertului: peste 9.800 de firme infiintate in ianuarie 2018

Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, i-a solicitat vineri constructorului lotului 3 al autostrazii Lugoj-Deva sa decida in cel mult o saptamana daca poate continua lucrarile pe acest tronson, in conditiile in care acestea inainteaza greu de un an de zile, potrivit paginii de Facebook a Ministerului Transporturilor. Intalnirea ministrului cu asocierea de firme Teloxim, Consa, Aldesa Construcciones si Arcadis Eurometudes vine in contexul in care lucrarile inainteaza greu de un an de zile. Pe acest lot au aparut o serie de probleme din cauza nerespectarii calitatii lucrarilor si a mobilizarii slabe a antreprenorului. Acest fapt poate conduce la rezilierea contractului din cauze exclusiv imputabile antreprenorului. Stadiul de executie a lotului 3 este de aproximativ 80%", scriu reprezentantii Ministerului Transporturilor, potrivit Economica. Preturile in cele mai mari piete de gaze naturale din Europa au urcat cu 50% saptamana aceasta, inainte ca un val de aer polar sa testeze optiunile reduse de furnizare ale regiunii si sa majoreze probabil preturile, in urma scaderii stocurilor. Iarna extrem de rece din nord-vestul Europei i-a facut pe traderi sa se bata pentru gaze pe pietele din Marea Britanie, Olanda, Belgia si Franta, pe fondul problemelor din regiune. In Olanda, peste 200 de mari companii au fost somate de Guvern ca pana in anul 2022 sa inceteze sa se mai aprovizioneze cu gaze naturale produse la zacamantul Groningen, unde exploatarea gazelor provoaca seisme care afecteaza locuintele din regiune. In Marea Britanie, compania Centrica a decis sa inchida cea mai mare capacitate de stocare a gazelor naturale. Stocurile de gaze naturale din depozitele subterane din Marea Britanie, Belgia si Franta sunt la cel mai redus nivel din 2015 iar livrarile de LNG (gaze naturale lichefiate) sunt insuficiente, din cauza cererii ridicate din Asia, noteaza Capital. Romanii au infiintat, in ianuarie, 9.878 de companii noi, in crestere cu 80,4% fata de ianuarie 2017, arata statisticile publicate vineri de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cea mai mare dinamica a fost inregistrata in agricultura, silvicultura si pescuit, cu o crestere de 285,63%, de la 348 de firme in ianuarie 2017 la 1.342 in ianuarie 2018. Cresteri importante s-au inregistrat si in intermedieri financiare si asigurari (+121,67%, pana la 133 de firme), distributia apei, salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare (+104,17%, pana la 49 de firme) si in activitati de spectacole, culturale si recreative (+97,56%, pana la 324 de firme). In topul judetelor si oraselor tarii, lider detasat ramane Bucurestiul, cu 1.455 inregistrari de firme in ianuarie, cu 58,32% mai multe fata de ianuarie 2017. Pe locul al doilea se mentine judetul Cluj, cu 491 de inregistrari, in crestere cu 59,42%, pe pozitia a treia a ramas judetul Timis, cu 428 de firme nou-infiintate, cu 63,98% mai multe fata de ianuarie 2017, iar pe patru este Bihor (+106,35%, pana la 390 de firme), relateaza Romania Libera. Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) a anuntat lansarea Programului Prima Casa 2018, ca urmare a primirii fondurilor din partea Ministerului Finantelor Publice. Programul va fi derulat prin intermediul a 15 banci finantatoare. "De-a lungul celor zece ani de derulare, Programul Prima Casa a fost adaptat gradual la tendintele pietei si la nevoile consumatorilor, dovedindu-se astfel unul dintre cele mai de succes programe guvernamentale. Dintr-o perspectiva sociala, Programul Prima Casa a extins accesul la creditul ipotecar catre segmentul persoanelor tinere, cu varste pana in 35 de ani, cu efect direct in crearea unei premize de stabilitate pentru tanara generatie. Pentru a veni in intampinarea beneficiarilor, FNGCIMM a demarat in cursul anului trecut implementarea unor proiecte destinate simplificarii procesului de analiza si facilitarii accesului la informatii direct din site-ul institutiei", a declarat Alexandru Petrescu, director general al FNGCIMM, citat de Adevarul. Constructorul francez va lansa la Salonul Auto de la Geneva noua sa limuzina Peugeot 508, un sedan de clasa medie care aduce motorizari noi, sisteme de siguranta oferite in premiera si un design actualizat. Sedanul francez va fi oferit cu 6 motorizari, 2 pe benzina (180-225 CP) si 4 diesel (130-180 CP), a caror putere va fi intre 130 si 225 de cai-putere, iar acestea vor transmite puterea catre roti prin intermediul unei cutii automate cu 8 rapoarte sau a unei cutii manual cu 6 trepte (o singura motorizare - Blue HDI de 130 CP) Noul 508 va fi oferit cu jante cuprinse intre 16 si 19 inchi. Dimensiunile lui 508 vor fi: 4,75 metri lungime (aproape de Audi A5 si mai scurt cu 11 cm decat VW Arteon), 1,84 metri latime si 1,40 metri inaltimme. Astfel, fata de generatia anterioara, noul 508 este cu 8 cm mai scurt, 2 centrimetri mai lat si 6 centimetri mai scund. Ampatamentul este de 2,79 metri, iar coeficientul de aerodinamicitate este de 0.26. Capacitatea portbagajului va fi de 487 de litru, cu bancheta rabatabila ajungandu-se la o capacitate de 1.537 de litri, informeaza Auto-Bild. Economia poate creste in trei feluri: prin investitii, pe baza de consum sau prin realizarea de exporturi. Cea a Romaniei a crescut pana acum cu precadere pe baza de consum. Dar cat de fezabila este teza schimbarii modelului de crestere catre unul bazat pe investitii? Anul 2018 ar urma sa aduca o schimbare de paradigma in ceea ce priveste modelul de crestere al Romaniei. Daca pana acum principalul motor al majorarii produsului intern brut (PIB) a fost consumul, investitiile, respectiv formarea bruta de capital fix, ar trebui sa preia in acest an fraiele, reiese din cea mai recenta analiza a Comisiei Nationale de Prognoze (CNP). Reorientarea modelului de crestere catre unul bazat pe investitii nu este insa o treaba usoara. Nu demult, China, una dintre cele mai expansive economii ale lumii, facea trecerea de la crestere pe exporturi la crestere pe consum, prin incurajarea majorarilor de venituri pe plan intern. O consecinta a acestei decizii a fost "incetinirea" cresterii. PIB-ul Chinei nu a mai consemnat avansuri de doua cifre, ceea ce a panicat, in prima faza, pietele financiare, scrie NewMoney