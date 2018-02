Business report: Primul drum facut de chinezi in Romania. Sinohydro, castigatorul licitatiei pentru largirea la 4 benzi a Centurii Bucuresti intre DN2 si A2; In ultimii 10 ani au plecat din tara 3,4 milioane de romani, aproximativ 17% din populatie. Romania, locul doi mondial la emigratie, dupa Siria; Voucher pentru masinile vechi care poate fi folosit la achizitia de panouri solare

. Nu se poate discuta de compensarea emigrarii prin imigrare, deoarece la data de 31.12.2017 in Romania erau stabiliti aproximativ 117.000 straini, din care 3.900 de persoane cu protectie internationala, refugiati sau alte feluri de protectie. Cererile de azil politic au crescut de la 1. 500 in anii anteriori la 4.820 in 2017. Romania are printre cele mai mici procente de rezidenti din afara Uniunii Europene, 0,3%, astfel situandu-se pe ultimele locuri din UE la acest capitol, alaturi de Slovenia si Slovacia. Din totalul strainilor care imigreaza in Romania, doar 9% vin pe baza unui contract de munca. Principalele motive pentru care strainii vin in Romania sunt reintregirea familie (43%) si pentru studii - 23%. Numarul strainilor din afara uniunii Europene care aleg Romania este unul mic deoarece acestia intampina mai multe dificultati: bariere de limba, limita salariului mediu pentru lucratorii migranti, inregistrarea deficitara a strainilor in statisticile institutiilor cu atributii in domeniul muncii, scrie Economca.net.



Romania nu are turism, pentru ca are o imagine proasta in strainatate, iar autoritatile nu fac nimic ca sa o schimbe, considera omul de afaceri Dragos Anastasiu. Romania are insa un potential imens si este nevoie "sa incetam sa ne plangem ca babele, unii pe umerii celorlalti" si sa trecem la actiune. "Romania nu este ceruta, nu este ceruta pentru ca are fie o imagine spre zero, fie o imagine negativa", a explicat acesta. El spune ca Romania are o imagine incomparabil mai proasta decat e in realitate pentru ca, pe de alta parte, autoritatile nu fac eforturi pentru a promova atuurile tarii noastre. Cresterea numarului de turisti in Romania se datoreaza mai degraba unui "folclor" turistic, unei promovari transmise din gura in gura de catre cei care ne viziteaza tara. Lipsa infrastructurii nu e neaparat cauza turismului slab din Romania, pentru ca, de pilda, acum sunt o multime de aeroporturi in Romania, ci imaginea, scrie Digi24. Parlamentarii vor sa curete parcul auto national de masinile vechi si poluante. Astfel, la Senat a fost depus un proiect de lege, intitulat "Lege pentru sustinerea eliminarii autovehiculelor poluante, cu vechime mai mare de 12 ani si acordarea de voucher valoric, in suma de 4.500 de lei, pentru achizitia de panouri solare, centrale termice cu coeficient de poluare redus si surse alternativ/ecologice". Art. 2 - Justificarea sumei se face prin dovada fiscala (factura insotita de decontul tichetului) numai pentru produsele definite la art. 1, in termen de 30 de zile de la data primirii tichetului." Proiectul de lege vine si cu interdictii. Astfel, beneficiarii nu au voie sa vanda sau sa schimbe voucherele pentru alte produse. Comerciantii care vor sa se inscrie in noul program Rabla, cu produse tip panouri solare/central termice, trebuie sa aiba cel putin 3 ani vechime in activitate, pe teritoriul Romaniei, informeaza Auto Bild. Daca rezultatul licitatiei va fi mentinut in urma contestatiilor, acesta va fi primul contract de drum national semnat de o companie chineza in Romania. Sinohydro Corporation este o companie chineza de stat si cel mai mare constructor de hidrocentrale din lume. In regiune, compania se ocupa de construirea unei hidrocentrale in Serbia, modernizarea unui baraj in Polonia si realizarea centurii unui oras din Georgia. Contractul prevede executia lucrarilor pentru modernizarea a 11,524 km din Centura rutiera a Municipiului Bucuresti, sectorul DN 2 (km 12+300) - A2 (km 23+750), constand in principal in sporirea capacitatii de circulatie de la 2 la 4 benzi, cate 2 pe sens, detaliaza Economica.net. Sejururile intr-o destinatie de litoral au fost cele mai cautate de vizitatorii Targului de Turism al Romaniei, editia de primavara, confirmand ideea ca romanii cauta in aceasta perioada, in principal, sa-si asigure vacanta de vara, arata bilantul touroperatorului Christian Tour. Astfel, pachetele cu reduceri de pana la 50% si cele cu extra-discounturi oferite pe perioada targului in destinatii precum Grecia, Turcia, Spania si Bulgaria au fost cele mai cautate de catre turistii romani. Si vacantele in Romania sunt pe un trend crescator, litoralul, statiunile balneare si zona Maramuresului fiind cele mai accesate de turisti, arata datele agentiei de turism. Topul destinatiilor externe alese de cei care au cumparat vacante de la Christian Tour este condus de Grecia. Insulele elene sunt urmate de statiunile din Turcia si de cele din Spania, scrie Adevarul. . Lipsa unei verificari atente a centralei si instalatiei termice este o greseala des intalnita. Revizia intregului sistem inainte de instalarea frigului este esentiala pentru a putea detecta si corecta eventuale disfunctionalitati. Pe de alta parte, verificarea presiunii din instalatie si corectarea la o valoare cuprinsa intre 1,5 bar - 2 bar este recomandata ca masura de prevenire a presiunilor prea ridicate in instalatie. Nu in ultimul rand, trebuie luati in considerare si robinetii cu cap termostat ce pot corecta diferentele de temperatura. Daca exista diferente mari de temperatura intre camerele aceluiasi imobil, se vor instala astfel de robineti care ajuta la ajustarea termica a incaperilor pentru o distributie mai echilibrata a caldurii, potrivit Capital