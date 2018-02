Business report: Preturile relative Romania - statele UE: primele estimari al nivelului pe 2018; Barascu (Sanitas): Pana in 5.000 de angajati din Sanatate au pierdut la salariu intre 186 si 1.000 de lei; Plata cu cardul in 2018. Inspectorii ANAF pot amenda firmele care nu detin POS

Cu ocazia publicarii datelor referitoare la nivelul salariilor si a puterii lor de cumparare in statele membre UE, Eurostat a venit implicit si cu primele estimari referitoare la nivelul relativ al preturilor in aceste state. Oarecum surprinzator, Romania figureaza cu un nivel de 50,44% din preturile medii europene, ceva mai redus fata de anii anteriori. Nivelul preturilor din Romania se situeaza, deocamdata, la mai putin de jumatate fata de cel cel inregistrat in state precum Franta, Germania, Olanda sau Belgia si se afla inca sub 70% fata de cel din tari foste socialiste precum Slovenia, Estonia si Cehia, mai dezvoltate dar si situate in proximitatea pietelor occidentale, informeaza Curs de Guvernare. Pretul mediu al energiei electrice tranzactionate pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU), piata spot administrata de OPCOM, pentru data de 27 februarie, a fost de 206 lei/MWh, cu 25% peste nivelul mediu consemnat in ziua de 26 febrarie, sau cu 68% peste pretul mediu la care s-a tranzactionat energia electrica pentru data de duminica, 25 februarie, ultima zi inainte de inceperea valului de frig. Aceasta este o medie a preturilor de-a lungul celor 24 de intervale orare ale unei zile, si cuprind atat media din intervalele de varf, cand se inregistreaza cel mai mare consum, dar si cele de gol (noaptea tarziu si dimineata devreme). Daca luam in calcul preturile pentru orele de varf, pe 27 februarie media este de 262 de lei/MWh, cu 12 % peste cea inregistrata in data de 26, si cu 68% peste media din 25 februarie, relateaza Economica. "Scaderi salariale in domeniul Sanatatii au fost inregistrate in cazul celor care cu functii mari. Aici este vorba despre sefii de centre din asistenta sociala, de personalul din DSP-uri, functionarii publici si cei din conducere. Am mai avut probleme cu directorii economici din spitale, cu directorii de ingrijiri... Este culmea ca, totusi, seful sa aiba mai putin decat cel pe care il reprezinta. Nu in ultimul rand, am mai avut probleme la nivelul asistentei din prefecturi (...). De asemenea, farmacistii au avut probleme, si care la Gradatia 5 ieseau din acea zona a grilei, dupa majorarea cu 25%. Avem si lipsa unora, cum ar fi chimistii, biochimistii pe care noi ii reprezentam, iar ei nu au fost dusi mai aproape de partea de medic ca si studii si au ramas intr-o zona in care suntem acuzati ca nu am ridicat mai sus", a explicat Barascu, citat de Capital Dezvoltatorul imobiliar israelian Hagag Development Europe, controlat de fratii Isaac si Ido Hagag, vrea sa investeasca peste 150 de milioane de euro in Romania in achizitia, dezvoltarea si renovarea unor imobile din Bucuresti. Cel mai mare proiect imobiliar lansat de companie este un ansamblu rezidential, H Pipera Lake, care va atrage o investitie de peste 90 de milioane de euro. Ansamblul de cladiri va fi ridicat pe un teren de 57.000 mp va fi construit in trei faze. Proiectul va include 1.350 de apartamente de tip studio dublu, 2 si 3 camere, dispuse in 17 imobile. Acestora li se adauga mai mult de 1.600 de locuri de parcare, dar si gradini proprii pentru apartamentele de la parter, precizeaza NewMoney Organizatia Natiunilor Unite a identificat o serie de obiective pentru productia si consumul responsabil , care vizeaza utilizarea cat mai eficienta a resurselor, reducerea risipei de hrana, scaderea cantitatii de deseuri, precum si dezafectarea substantelor toxice si poluantilor. In UE, actiunile sunt focusate pe decuplarea impactului asupra mediului de cresterea economica, cu reducerea consumului de energie si managementul eficient al deseurilor. Romania are de recuperat nu doar, in plan cantitativ, decalaje de dezvoltare fata de Occident dar si, in plan calitativ, decalaje in multe privinte inca si mai mari, in ce priveste dezvoltarea de o maniera responsabila, in conditii de eficienta economica si de respect fata de mediu, arata Curs de Guvernare Dupa ce in 2017 s-a inregistrat o crestere de peste 15% a castigurilor salariale din economie, trase in sus mai ales de majorarile repetate ale lefurilor din sistemul bugetar, anul acesta ar trebui sa ne asteptam la avansuri ceva mai reduse ale salariilor nete dupa datele calculate de Comisia Nationala de Prognoza (CNP) si publicate luna aceasta. 2.614 lei ar fi castigul salarial mediu net in 2018, cu doar 11% peste nivelul din 2017 (2.355 lei). La o inflatie medie anuala calculata de BNR la 4,5% in 2018, cresterea reala ar fi de doar 6,5%. Anul trecut cresterea reala a fost de nu mai putin de 13,6%. In plus, media pe 2018 va fi trasa in sus puternic de majorarile salariale de pana la 25% primite de bugetari la 1 ianuarie si de transa a doua de majorari salariale pentru medici, care va avea loc luna viitoare, scrie Economica. Inspectorii din cadrul ANAF pot amenda firmele daca acestea nu detin cititoare de carduri, respectiv POS, potrivit unui ordin al ministrului Finantelor publicat recent in Monitorul Oficial. "Organele de control abilitate de Ministerul Finantelor Publice pentru aplicarea prevederilor art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 250/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt organele de control din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala", arata Ordinul publicat in Monitorul Oficial in data de 21 februarie, cand a intrat automat in vigoare. Este vorba de toate firmele care au o cifra anuala de afaceri mai mare de 10.000 de euro, conform Adevarul