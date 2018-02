Business report: 20% dintre angajati iau "in mana" mai putini bani decat in decembrie, ca urmare a Revolutiei Fiscale; PIB-ul creste, tara se goleste: Numarul romanilor care isi iau cetatenie in alt stat UE sau emigreaza definitiv revine la valoarea de dinaine de criza; Chiritoiu: Romania nu sta rau la capitolul preturilor. Ce costa, in medie, 100 de lei in Europa, in Romania costa 60 de lei

Uniunea Europeana va oferi aproximativ 11,60 milioane de euro pentru proiecte de aprovizionare cu apa si canalizare (AAC) si pentru proiecte de eficienta energetica (EE) in Regiunea de Dezvoltare Nord. De aceasta infrastructura vor beneficia peste 70 de mii de cetateni. La Drochia va fi construita o statie de tratare a apei potabile si vor fi reabilitate doua statii de pompare, sapte castele de apa si sase rezervoare de apa potabila. De asemenea, vor fi instalate sapte statii hidrofor in blocurile locative multietajate. In cazul celor sase sate din raionul Rascani, vor fi construite 19,6 km de retele de distributie a apei potabile si 40 km de retele de canalizare. Tot aici, va fi construita o conducta magistrala cu o lungime de 26 km, scrie Adevarul. Ultimele date oficiale apropiate de realitate arata ca la 1 ianuarie 2016 existau aproape trei milioane de romani care locuiau in mod obisnuit intr-un alt stat membru. Suntem recordmanii UE, la mare distanta de Polonia, care a produs mai putin de 2,5 milioane emigranti, la o populatie de aproape 38 de milioane persoane. Cele mai mari comunitati de romani, potrivit ultimelor date Eurostat sunt in: Italia - 1, 151 milioane; Spania - aproape 700.000; Germania - aproape 450.000. Trendul este si mai ingrijorator atunci cand ne referim la romanii care se stabilesc pentru totdeauna peste hotare. Numarul emigrantuilor definitivi din 2016 se apropie de perioada de varf: 22.807 de romani care si-au schimbat in acte domiciliul, cu aproximativ 50% mai multi decat in 2015, detaliaza Curs de guvernare. 20% dintre angajatii care au raspuns la sondajul Undelucram.ro spun ca angajatorii le-au scazut netul avut in decembrie 2017, fie pentru ca salariul brut nu le-a fost majorat dupa trecerea contributiilor in sarcina salariatului, fie pentru ca a fost insuficient majorat. Pentru aproape 80% dintre respondentii la sondajul undelucram, angajatorii au mentinut la nivelul de anul trecut venitul net lunar incasat. Un sfert dintre acestia au primit bonusuri pentru a li se mentine venitul net de anul trecut, iar pentru restul de 75%, angajatorii au majorat salariul brut, arata sondajul. Peste 13% dintre cei carora li s-au modificat salariile brute spun ca au semnat o clauza care stipuleaza revenirea la salariul brut din decembrie 2017, in situatia in care legislatia fiscala va reveni la forma de anul trecut, potrivit Economica.net. . Romania nu sta rau in ceea ce priveste preturile alimentelor, dar o crestere generalizata a acestora poate fi combatuta prin mijloace macroeconomice, respectiv politica fiscal-bugetara a Guvernului si politica monetara a Bancii Nationale, a declarat, marti, presedintele autoritatii de concurenta, Bogdan Chiritoiu. "Romania nu sta rau la capitolul preturilor (la alimente, n.r.), Statisticile europene ne arata ca pretul alimentelor in Romania este, in medie, 60% din pretul din Uniunea Europeana. Deci, ce costa, in medie, 100 de lei in Europa, in Romania costa 60 de lei", a adaugat acesta. Seful autoritatii pentru Concurenta a precizat, totodata, ca majorarea de 4% la alimente inregistrata la nivelul anului 2017 nu reprezinta o crestere foarte mare, scrie Capital. Propunerea de plafonare a dobanzilor a trecut deja de Senat. Daca ne inspiram din locuri precum Cuba si Venezuela, mai urmeaza sa ne modificam si Constitutia (art. 135), cel care precizeaza ca economia Romaniei este o economie de piata, iar statul trebuie sa asigure libertatea comertului. Libertatea, tovarasi, va fi plafonata in materie de dobanzi pana la 18% maxim in uralele poporului muncitor, nu conteaza ca va deveni imposibil pentru alti amarati (inclusiv muncitori) sa contracteze noi credite! Plafonarea creditelor are efecte perverse. Ii transforma in castigatori pe cei care si-au luat deja credite, transferand tot costul scumpirii creditelor catre cei care vor sa se imprumute acum. In al doilea rand, bancile-mama sunt libere oricand, in lipsa unui Acord de la Viena de a-si retrage o parte din banii din Romania si sa le duca in alte zone, de pilda in tari precum Cehia, potrivit Contributors. . Mai multi senatori si deputati au initiat un proiect de modificare a Codului Fiscal, respectiv a art. 312. "Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati", prin care impun restrictii de comercializare a masnilor second-hand. "Comercializarea autovehiculelor second-hand achizitionate din afara tarii si revandute in Romania se face doar de catre persoanele juridice. Persoanele fizice pot achizitiona o data la doi ani un singur autovehicul second-hand pentru folosinta proprie", se arata in proiectul de modificare a Legii 227/2015 privind Codului Fiscal. Astfel, in cazul unei persoane care vinde mai mult de doua autoturisme pe an indiferent de data dobandirii, pentru cel de-al treilea autoturism vandut vor fi aplicabile regulile de impunere specifice activitatilor independente, detaliaza Auto-bild. . Desi in marile orase, online bankingul, cel putin, pare a fi un serviciu des folosit, statisticile europene contureaza o cu totul alta realitate. Doar 7% din populatia Romaniei utiliza, la nivelul anului trecut, internet bankingul, devansand doar Bulgaria (5%). Daca e sa facem un pas mai departe, doar 2% din romani au realizat cel putin o activitate bancara online, cum ar fi un transfer de bani, fata de 14% media europeana. ING, ai carei clienti genereaza peste jumatate dintre tranzactiile de internet banking din Romania, a investit in 2017 peste 20 de milioane de euro in digitalizare. CR isi propune sa transforme 28 de sucursale bancare din intreaga tara in filiale de tip cashless. Cat si unde ar trebui sa investeasca bancile, in special in Romania, tara in care jumatate din populatie traieste in mediul rural si unde continua sa existe mari lacune in ceea ce priveste educatia financiara?, scrie New Money.