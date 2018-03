​Business report: Conductele de transport al gazelor din Romania crapa si cand e prea frig si cand e prea cald. Cine e de vina; 1 martie: cresterile spectaculoase ale salariilor din Sanatate anuntate de guvern. Niste exemple

Cand era prea cald pentru luna din calendar, era prea mult gaz in conductele Transgaz astfel incat a aparut riscul de explozie din cauza presiunii prea mari. In aceste zile, cand este prea frig iar consumul a crescut, volumul de gaze este prea mic iar sistemul de conducte este aproape de starea "de risc". Ieri, in contextul temperaturilor scazute, Transgaz, operatorul sistemului de transport al gazelor naturale, anunta ca sistemul national de transport (SNT) al gazelor se afla la un pas de starea de risc, cantitatea de gaze din conductele magistrale fiind cu mult sub limita de functionare la parametri normali, ca urmare a consumului mare. Astfel, indicatorul Line Pack, care arata volumul efectiv de gaze care se afla in sistem intr-un anumit moment, era, miercuri, la ora 9:00, la nivelul de 33,6 milioane de metri cubi, cu putin peste limita de 33 de miloane de metri cubi, care indica intrarea intr-o stare de risc, scrie Economica Incepand de joi, 1 martie, salariile brute de baza urmeaza sa creasca pana la nivelul prevazut in grila pentru anul 2022. Remuneratiile medicilor si asistentilor medicali ar trebui sa fie majorate, potrivit Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului bugetar, cu procente cuprinse intre 70 si 172%. Guvernantii nu au prezentat inca impactul masurii, insa fostul presedinte al CNAS Laurentiu Mihai avetiza in momentul demisiei ca bugetul de 34 de miliarde de lei, in crestere cu peste 18% fata de 2017, va fi epuizat in luna septembrie - octombrie. Motivul este numarul foarte mic al asiguratilor si majorarile salariale din sistemul medical de stat, ce vor fi suportate si din banii Casei. Este, deci, posibil, ca guvernul sa fie nevoit sa gaseasca acesti bani din alte surse, noteaza Curs de Guvernare. Guvernul a amanat pana in 25 august 2019 obligativitatea certificarii tuturor constructorilor, proiectantilor si consultantilor din constructii, dupa ce a realizat ca inca nu exista institutia care sa emita aceste documente. Legea prevedea ca toti actorii din constructii sa aiba acest certificat din 28 februarie 2018. "Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nu a reusit sa elaboreze actul normativ in cauza, problema nefiind numarul mare de firme care ar lua cu asalt autoritatea/ autoritatile competente cu certificarea, ci ca, la acest moment, nu se cunoaste care este aceasta autoritate, care este Regulamentul, modul de derulare al procesului de certificare, auditul, conditiile de prelungire si retragere a certificarii", precizeaza Irina Forgo, director de programe in cadrul federatiei patronale, intr-un punct de vedere transmis revistei Capital Romania are circa 750 de kilometri de autostrada, fragmentati in sudul si vestul tarii. Cand sunt lovite de ninsori viscolite, aceste drumuri de mare viteza, in special cele din Baragan, devin imediat impracticabile, dovada - ceea ce se intampla in aceste zile. Aparent insa, solutia problemei este simpla. Motivul principal pentru care autoritatile sunt nevoite sa inchida autostrazile sta in lipsa unor perdele forestiere, care sa protejeze, alaturi de parapetii din beton, drumurile de ninsoarea spulberata. O rezolvare simpla, dar care nu a fost pusa in practica inca. Specialistii spun ca, pentru a fi protejata de viscol, infrastructura rutiera existenta in tara noastra are nevoie de peste 1.700 de kilometri de astfel de bariere de padure. In ultimele doua decenii, au rasarit insa doar cativa kilometri. Prima perdea forestiera de dupa anul 2000, lunga de opt kilometri, a fost plantata in 2014, langa Fetesti, pentru protejarea unui tronson scurt din Autostrada Soarelui (A2). Puietii saditi atunci erau din speciile frasin, ulm de Turkestan, pin negru, salcioara, paducel si maces, scrie NewMoney Guvernul incaseaza mai nou redeventele pentru gaze in raport cu pretul mediu spot al gazelor de pe piata de la Viena. Or, in conditiile in care temperaturile sunt mai scazute, pretul a crescut cu 45% in doar cateva zile, deci statul roman incaseaza mai multi bani de la companiile petroliere doar pentru ca este mai frig afara. In pofida opozitiei intregii industrii si a oficialilor pietelor din Romania, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale emitea, acum aproape trei saptamani, ordinul referitor la pretul la care se vor aplica procentele de redeventa pentru gazele naturale extrase din Romania. Astfel, pretul de referinta pentru gazele naturale extrase in Romania se calculeaza in functie de preturile de tranzactionare de pe hub-ul de la CEGH Viena, pe baza unei formule de calcul realizata impreuna cu Universitatea de Petrol si Gaze Ploiesti, anunta Economica "In 2017, AFIR a avut un salt deosebit. De altfel, realizarile din 2017 ne-au adus in analiza Uniunii Europene pe primul loc. Cu programul pe care il avem anul acesta pe PNDR 2020, cu realizarile la zi si cu programarile pe care le vom implini, Romania va ajunge la o absorbtie de peste 50% din PNDR 2020, ceea ce este atat de necesar pentru tara si atat de util pentru cei care lanseaza cereri de proiecte", a spus Daea, citat de agerpres.ro. Potrivit ministrului Agriculturii, in ultimii trei ani s-au depus la AFIR 44.062 proiecte de investitii, in valoare de 6,98 miliarde de euro, dintre care 23.368 de proiecte in valoare de 3,37 miliarde euro au fost selectate, informeaza Adevarul.