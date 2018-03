Business report: UE vrea salarii mai mari pentru lucratorii detasati; Autostrada Sebes - Turda: Contractul pentru lotul 3, unde "aluneci ca pe gresie", ar putea fi reziliat, desi soseaua e facuta 99%. Explicatiile

Reprezentantii lucratorilor sunt multumiti, firmele est-europene vor stramba din nas. UE intareste drepturile lucratorilor detasati. Salariile mai mari fac muncitorii din est mai scumpi. Inca nu exista nicio lege, dar principiile sunt clare: lucratorii detasati ar putea primi salarii mai mari, castigand astfel la fel ca angajatii locali. "Este o veste foarte buna", spune Marianne Thyssen, comisarul european pentru ocuparea si mobilitatea fortei de munca. "Nu vrem salarii de dumping". Thyssen a negociat cu colegii din Parlamentul European si din Consiliul de Ministri o noapte intreaga, pentru a ajunge la un consens, potrivit Deutsche Welle Dupa ce a construit in proportie de 99% lotul 3 al Autostrazii Sebes -Turda (A10), Tirrena Scavi risca sa ramana fara contract. Oficialii de la Drumuri iau in considerare scenariul rezilierii in conditiile in care constructorul italian nu remediaza problemele constatate la inspectia din ianuarie. Constructorul spune ca lucrarea este bine facuta, si are drept dovada rezultatul unei expertize facute de autoritatile competente din Cluj, contestate insa de aceeasi autoritate de la Bucuresti, scrie Economica.net. Numarul angajatilor din judetul Cluj a crescut cu aproape zece mii intr-un an, conform unei evidente a Directiei Regionale de Statistica - numarul e echivalentul orasului Huedin. E vorba mai exact de 9.726 persoane nou-angajate anul trecut, ceea ce ridica numarul total al angajatilor din judet la aproape 240.000, potrivit Actual de Clu j.Investitia la bursa nu inseamna doar cumpararea unei actiuni si pastrarea acesteia timp de mai multi ani. Ofertele publice realizate de companii inainte de listare aduc, de regula, profituri frumoase celor care mizeaza pe castiguri rapide. Prima oferta publica de anul acesta de la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a fost cea a producatorului de vin Purcari Wineries Public Company (simbol bursier WINE), care a ajuns la cota bursei pe 15 februarie, dupa finalizarea ofertei publice, care s-a finalizat la un pret de 19 lei pe actiune, potrivit Capital.ro Numai suma dividendelor din profiturile pe 2017, care vor fi incasate de Guvern de la cele mai mari companii la care este actionar, va depasi 3,53 de miliarde de lei, potrivit calculelor cursdeguvernare.ro, bazate pe rezultatele preliminare ale companiilor si pe estimarile brokerilor. Suma este comparabila cu cea incasata anul trecut, care insa include si asa zisele "dividende speciale" provenite din rezerve. Bugetul de stat pe 2018 a prevazut pentru veniturile din dividende o suma de peste 3.593 milioane de lei, foarte apropiata de cea estimata mai sus, scrie cursdeguvernare.ro. Un studiu realizat de directorul Florian Neagu, director adjunct al Directiei de Stabilitate Financiara, din cadrul Bancii Nationale, si care reprezinta punctele de vedere proprii, nu ale BNR, arata ca sistemul bancar romanesc este cel mai mic din intreaga Europa. Analiza stricta a cifrelor statistice arata ca, fara reforme structurale majore in economie, situatia va ramane aceeasi sau chiar se va agrava, potrivit Economica.net.