​Business report: Europa: Vremea rece a majorat preturile la gazele natural cu pana la 400%; Programul Prima Casa: 5% din fonduri s-au epuizat in primele doua saptamani; Saptamana cu cele mai mari importuri de gaze din ultimii cinci ani

. Pasajul Domnesti, construit de firma Primariei? "Avem un timp de gandire de maximum doua saptamani prin care sa ni se transmita daca preluam noi proiectul sau ramane la CNAIR", a conchis edilul - sef. Pe 5 ianuarie 2018, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a emis Ordinul de Incepere pentru realizarea obiectivului "Proiectare si executie Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucuresti-Domnesti". Durata contractului este de 51 de luni, dintre care 3 luni proiectare, 24 luni executie si 24 de luni perioada de garantie a lucrarilor, scrie Economica. Vineri, pe piata spot din Londra, pretul gazelor naturale a urcat joi la nivelul record de 275 de penny pentru 100.000 de BTU (unitate de masura pentru caldura), in crestere cu 130% fata de februarie si cu 400% fata de sfarsitul lunii decembrie. Importatorii europeni concureaza cu cei din Asia pentru cargourile cu LNG (gaz natural lichefiat) din Qatar si SUA, sustin traderii. Acestia se asteapta ca dificultatile legate de furnizarea gazelor sa se atenueze saptamana viitoare, in urma incalzirii vremii. Datele Thomson Reuters Eikon arata ca in Europa Occidentala vor urma temperaturi normale pentru aceasta perioada a anului, de aproximativ 5 grade Celsius, noteaza Capital. "Programul a demarat pe 15 februarie si am epuizat pana acum 5% din plafonul pentru anul acesta. Am procesat deja 780-800 de dosare. Primim aproximativ 60-70 de dosare pe zi. Am coborat timpul de prelucrare a unui dosar de la 21 de zile anul trecut la cinci zile anul acesta", a spus Petrescu, prezent la forumul "Piata imobiliara: tendinte si obiectve pentru 2018", organizat in deschiderea Salonului Imobiliar Bucuresti. Plafonul de garantii pentru Prima Casa este cu 20% mai mic fata de anul trecut, iar pentru urmatorii doi ani, guvernul si-a planificat sa aloce 2 miliarde de lei anual acestui program, urmand ca in 2021 suma sa fie redusa la 1,5 miliarde de lei, potrivit NewMoney. Luna trecuta, la nivel national, s-au efectuat 50.756 de tranzactii imobiliare, dintre care 23.138 prin credit ipotecar. Numarul contractelor de vanzare-cumparare a fost cu 2.189 mai mare decat in luna ianuarie. In luna februarie 2018, au fost vandute, la nivelul intregii tari, 50.756 de imobile. Numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care au facut obiectul contractelor de vanzare-cumparare, la nivel national, in a doua luna a acestui an este cu 2.189 mai mare fata de luna februarie 2017, a informat Autoritatea Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). Cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate, in luna februarie 2018, in Bucuresti - 7.310, Cluj - 3.459 si Timis - 3.169. Judetele cu cele mai putine imobile vandute in aceeasi perioada sunt Salaj - 384, Gorj - 380 si Covasna - 332, relateaza Adevarul Firmele de asigurari care vand polite RCA nu se grabesc sa plateasca si daunele cu valori mari. In ultimii 2 ani, ponderea asa-numitelor dosare grele e aproape de zero. Iar cele platite au o valoare de cateva mii de lei, potrivit datelor oficiale. Cu toate acestea, jucatorii din domeniu au insistat pentru cresterea tarifelor RCA, invocand tocmai platile mari. In 2016, au fost deschise aproape 230 de mii de dosare de dauna, dintre care 40 de mii au fost pentru probleme minore, precizeaza Digi24 . Romania a importat zilele acestea pana la o treime din consumul zilnic de gaze pentru a trece cu bine perioada geroasa, acestea fiind cele mai mari importuri zilnice de gaze din ultimii cinci ani, potrivit unor surse din sectorul energetic. Romania a importat zilele acestea pana la o treime din consumul zilnic de gaze pentru a trece cu bine perioada geroasa, acestea fiind cele mai mari importuri zilnice de gaze din ultimii cinci ani, potrivit unor surse din sectorul energetic. Consumul zilnic de gaze a fost de circa 65 de milioane de metri cubi, iar sursele de provenienta au fost productie interna (aproximativ 27-28 de milioane de metri cubi), arata Romania Libera Noul Jaguar I-Pace full electric promite o autonomie de 480 km si este pregatit sa intre in productie dupa lansarea de la Salonul Auto de la Geneva. Noul Jaguar I-Pace are doua motoare electrice care ofera 400 de cai putere si 696 Nm. Acceleratia de la 0 la 100 km/h are loc in 4.8 secunde. Bateria de 90 kWH ofera o autonomie de 480 de kilometri. Noul Jaguar I-Pace masoara 4.682 de mm lungime si are un ampatament de 2.990 de mm, iar portbagajul ofera un spatiu de 656 de litri, conform Auto-Bild