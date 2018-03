Business report: Exodul romanilor, la cote alarmante. Milioane de oameni au plecat din tara!; Cum complica statul finantarea ONG-urilor; Structura cheltuielilor romanilor incepe sa se schimbe. Dam tot mai putini bani pe mancare

Milioane de oameni au plecat din tara! Estimarile legate de numarul romanilor care au plecat din tara sunt de aproximativ 3,4 milioane de oameni din 2007 pana in 2017, cifra care plaseaza Romania pe locul doi in lume, dupa Siria, in ceea ce priveste emigratia, conform ONU, a spus Luciana Lazarescu, de la Centrul de cercetare si documentare in domeniul integrarii imigrantilor (CDCDI), in cadrul unui eveniment, scrie Capital Marii castigatori, cele mai mari sase banci, dar nu in ordinea activelor. Al treilea si cel mai mare profit consecutiv al sistemului bancar romanesc se bazeaza pe profiturile inregistrate de primele sase banci din sistem, circa 85% din total. Astfel, din totalul de 5,4 miliarde de lei profit bancar in 2017, circa 4,6 miliarde de lei (precizam ca Raiffeisen Bank isi va prezenta rezultatele financiare pe 16 martie, dar conform evolutiei din primele trei trimestre nu au cum sa fie sub 400 de milioane de lei) au fost asigurati de BRD, BT, BCR, ING Bank, Raiffeisen Bank si Unicredit. Topul profiturilor nu il urmareste pe cel al activelor. Integral pe Economica.net Lipsa capacitatii de analiza si control a Fiscului dar si incapacitatea guvernantilor de a informatiza institutia au determinat o crestere inutila a birocratiei, mai ales in cazul ONG-urilor. Prin noile modificari fiscale, ANAF se absolva de responsabilitati si cere mai multa hartogaraie. Un raport de 1 la 6. Da, ati citit bine. Statul are nevoie de 6 lei pentru a ajunge la acelasi rezultat obtinut de un ONG cu o cheltuiala de doar un leu. Continuarea in Capital frumusetilor Romaniei. De ani de zile, Romania incearca sa atraga mai multi vizitatori straini, iar pentru promovarea tarii, statul a cheltuit peste 50 de milioane de euro. Dar, in lipsa unei strategii coerente, rezultatele lasa mult de dorit. Peste Prut, Republica Moldova dispune de o frantura din atractiile si banii Romaniei. In schimb, vine cu idei care fac valva. Ultima lor isprava, videoclipul cu un presupus Brad Pitt pierdut prin satele basarabene. Cum si de ce da gres statul in promovarea frumusetilor tarii, intr-un reportaj Digi 24 Dam tot mai putini bani pe mancare. Costul mancarii ca pondere in totalul cheltuielilor de consum ale unei gospodarii este pe un trend descendent in ultimii ani. Iar 2016 a fost primul an in care ponderea acestui tip de cheltuiala a scazut sub pragul de 40%. Vorbim insa despre un an care s-a incheiat cu o rata negativa a inflatiei, scrie Economica.net , dar nu are drum, hoteluri sau destul curent. In tara noastra atat de frumoasa, relieful si clima ne-ar pune pe tava un numar impresionant de turisti. Oamenii care cauta peisajele romanesti sunt insa aproape alungati de infrastructura si serviciile slabe. De ce romanii prefera sa schieze si sa cheltuiasca bani in alte tari? De ce, cand aici, acasa, ar putea avea toate conditiile pentru un turism de calitate. Un reportaj Stirile Pro Tv