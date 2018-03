Business report: De ce au crescut tarifele de referinta la RCA si ce ii asteapta pe soferi in viitor; Cand se deschide cea mai frumoasa autostrada din Romania; Cu cata gratie rateaza Romania cele 3 spitale regionale

Oficialii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere incep sa deconteze facturi pentru inagurarea unei autostrazi finalizata inca din toamna anului anul trecut. In 2017, firma UMB Spedition a terminat o portiune din Autostrada Transilvania, respectiv lotul de autostrada Gilau-Nadaselu, de 8,7 kilometri. Setiunea de autostrada nu a fost inaugurata pentru ca in proiect nu a fost prins si podul peste Somes, potrivit Capital.ro. Considerand ca exista motive puternice pentru anularea proiectului de reforma al ANAF, Banca Mondiala discuta in prezent, oficial, aceasta posibilitate cu reprezentanti ai Guvernului Romaniei. E vorba de creditul de 90 de milioane de dolari oferit pentru digitalizarea si reststructurarea Fiscului. Motivele formale care au generat aceste discutii le constituie faptul ca in ultimele 6 luni exista o implementare necorespunzatoare a etapelor proiectului si nu s-a facut niciun progres pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare, potrivit Cursdeguvernare.ro Oamenii de afaceri germani sunt interesati de Cluj si Romania pentru potentiale investitii si colaborari, dar au de dat si sfaturi: ar fi cazul sa trecem la urmatorul nivel pe lantul valoric, astfel incat cei interesati de business-uri sa nu mai fie atrasi doar de ideea ca e mai ieftin sa lucrezi de aici. Vecinii nostri din tari ca Polonia sau Ungaria au facut deja pasul in directia buna. Reprezentatii celei mai mari confederatii patronale din Germania, BMW, au venit la Cluj, ca observatori la constituirea unei noi asocieri patronale si au povestit despre cum se vede mediul economic local, relateaza Actual de Cluj.ro. Afectata de scaderea sectorului constructiilor din Romania, firma oradeana Selina s-a aventurat in urma cu sapte ani pe piata Kurdistanului irakian, unde a si castigat ulterior doua licitatii. Experienta din Orientul Mijlociu s-a dovedit insa una amara pentru compania romaneasca, ale carei proiecte au fost inghetate pe fondul conflictelor cu ISIS. Daca in primul contract, compania romaneasca a reusit sa finalizeze toata structura cladirii, la cel de-al doilea proiect nici nu a mai inceput lucrarile, fondurile fiind directionate catre sectorul de aparare, relateaza Economica.net Tarifele de referinta pentru asigurarea RCA, asa cum au fost ele calculate, in premiera, de o firma privata de consultanta, releva o majorare de 10-11%, pe medie, fata de vechile valori calculate anul trecut de catre specialistii ASF. Ar fi cateva motive ale cresterilor, insa cel mai important cred ca este unul de natura tehnica. Pentru a compensa reducerile care vor fi acordate ca urmare a aplicarii sistemului bonus-malus, s-a aplicat incarcarea bonus-malus, potrivit Capital.ro . La 326 de milioane de euro se cifreaza fondurile europene alocate de UE investitiilor in sistemul de sanatate din Romania in actualul exercitiu financiar. Insa aproape jumatate din acesti bani, 150 de milioane de euro, ar putea fi pierduti, intrucat in patru ani nu au fost realizate nici macar studiile de fezabilitate necesare celor trei spitale regionale propuse la Cluj, Craiova si Iasi. Proiectele au fost aprobate in iulie 2015 si, conform graficului initial, constructia lor trebuia sa fie deja inceputa, potrivit Cursdeguvernare.ro. . Situatia era valabila inaintea ultimei luni din 2017 dar, intre timp, obligatiile ar fi putut creste in baza altor sume imprumutate. Raportat la valoarea de 924 miliarde lei a PIB avansata de Comisia Nationala de Prognoza pentru anul in curs, asta inseamna ca vom achita cel putin 1,17% din PIB ca urmare a unei datorii acumulate de statul roman cifrate undeva in jur de 38% din PIB, relateaza Cursdeguvernare.ro