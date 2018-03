Business report: Bugetarii din Romania au ajuns sa fie platiti, procentual, aproape la fel de bine ca cei din tarile nordice. Cat costa un angajat la stat; Povestea companiei romanesti din IT care valoreaza peste un miliard de dolari; Masinile cu volanul pe dreapta, pericol in trafic. Ce probleme ridica si ce solutii propun specialistii

Cresterile salariale din sectorul bugetar au dus la o explozie a cheltuielilor, astfel costul orar al fortei de munca a crescut in administratia publica cu 27,5%, in sanatate si asistenta sociala cu 18,56% si in invatamant cu 16,81%, potrivit datelor INS. In ansamblu, in trimestul al patrulea din 2017, costul pentru forta de munca a crescut in Romania cu 14,2%, fata de acelasi trimestru al anului 2016, potrivit Gandul in fata de aceeasi perioada din 2016, potrivit datelor anuntate de INS. Este un ritm mai mult decat dublu fata de cresterea economica estimata in prezent la circa 7%, de unde rezulta ca acest trend al costurilor cu forta de munca este nesustenabil, scrie cursdeguvernare.ro titreaza Economica.net. Cheltuielile salariale ale statului roman cu angajatii din administratie, sanatate, aparare, educatie si servicii sociale au crescut cu peste 30%, dublu fata de cresterea salariilor la nivelul intregii economii romanesti, in doar un an, si asta fara a lua in calcul cresterile salariale de la sfarsitul anului trecut si pe cele de la inceputul acestui an.Dupa ce au provocat deruta sau chiar au adus in pragul falimentului organizatiile neguvernamentale cu masurile fiscale luate in ultimul an, autoritatile au descoperit ca sunt afectate nu doar ONG-urile tintite (incomodele asociatii civice - "Soros"), ci si cele care ofera servicii sociale in locul statului. Cu bugetele reduse drastic de revolutia fiscala, organizatiile cer acum statului fie sa rezolve problema creata artificial, fie sa-si asume rolul constitutional si sa furnizeze tratamentele necesare care pana acum erau asigurate prin sumele stranse de fundatiile infiintate de parintii copiilor cu autism, de exemplu, potrivit cursdeguvernare.ro. S-a nascut intr-un apartament din centrul capitalei, a fost la un pas sa se inchida acum cinci ani, iar astazi este primul startup romanesc din domeniul tehnologiei care valoreaza aproape un miliard de euro (1,1 miliarde de dolari). Compania a fost inclusa in categoria... unicornilor. Rar se intampla ca o firma start-up sa eplodeze atat de repede si sa ajunga, peste noapte, o companie de talie mondiala. Compania dezvolta automatizari software, adica concepe niste programe care preiau munca repetitiva de tipul copy-paste a angajatilor, potrivit Digi24.ro Activele acumulate in Pilonul II au ajuns la aproape 9 miliarde de euro, iar pentru 4,1 milioane de romani se vireaza constant contributii, conform datelor Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR). Aceasta suma de 2.000 euro poate parea mica dupa 10 ani de functionare a sistemului, doar ca lucrurile trebuie privite intr-o perspectiva de 30 - 35 de ani de contributii. Dupa cum aratam aici, multi dintre romani s-ar fi indreptat la varsta pensionarii catre o suma acumulata de peste 25.000 euro in Pilonul II, daca reperele de calcul ar fi ramas cele de anul trecut, potrivit Contributors.ro Sofat englezesc, dupa reguli romanesti. Este combinatia fatala care a stat la baza a numeroase accidente grave provocate de soferii unor masini cu volan pe dreapta. Cu toate astea, numai anul trecut, in Romania au fost inmatriculate peste 25.000 de masini "englezesti". Cea mai mare problema cu care se confrunta soferii acestor masini este lipsa de vizibilitate, pentru ca in Marea Britanie se circula pe o parte, la noi pe alta parte, scrie Adevarul Dorinta puterii politice de a restrictiona accesul speculantilor imobiliari la piata funciara poate conduce chiar si la blocarea fermierilor romani. Un nou proiect de lege schimba radical regulile jocului. Una dintre modificarile vizate de noua lege prevede ca, odata cumparate, terenurile agricole din extravilan sa nu mai poata fi vandute decat dupa 15 ani si atunci doar statului roman. Actul normativ stabileste si conditiile necesare achizitiei de teren arabil. Astfel, in cazul persoanelor fizice, acestea trebuie sa locuiasca pe raza localitatii unde se afla terenul oferit spre vanzare, potrivit Capital. Aceiasi dezvoltatori mai vor mall-uri in Pitesti si Ploiesti. Competitia dintre proprietarii de malluri se ascute la Ploiesti, Pitesti si Iasi. Compania Prime Kapital (PK), fondata de oamenii de afaceri sud-africani Martin Slabbert si Victor Smeionov, are planuri pentru constructia de noi malluri in Romania. Targoviste va avea primul centru comercial modern, chiar pe terenul fostei unitati militare unde a fost impuscat Nicoale Ceausescu, iar alte proiecte sunt in plan pentru Pitesti si Ploiesti, potrivit Economica.net. Principiile de munca ale lucratorilor delegati stabilite de reprezentantii Comisiei Europene, de presedintia bulgara si de Parlamentul European ingreuneaza firmele poloneze in concurenta peste granita. In opinia Confederatiei Lewiatan, noile prevederi pot contribui la scoaterea treptata a firmelor poloneze de pe pietele altor state ale UE. Robert Lisicki, directorul departamentului munca, dialog si probleme sociale al Confederatiei Lewiatan, atrage atentia ca noile prevederi maresc dificultatile birocratice pentru intreprinzatori. "Acestea vor rezulta dintr-o complexitate mai mare a reglementarilor care atrag dupa sine costuri mai mari, precum si din pericolele amenzilor mai mari pentru cele mai mici invinuiri", spune Robert Lisicki, potrivit Rador care citeaza Rzeczpospolita