Business report: Trump a declansat un razboi "metalurgic" cu restul lumii. Cum raspunde Uniunea Europeana; Fara precedent in Europa: Kosovo ar consuma de doua luni energie fara sa plateasca, din reteaua continentului, pe care a dezechilibrat-o; Constructorii metroului de Drumul Taberei au pus poprire pe conturile Metrorex

Principalele repere sunt: Chiar daca se estimeaza incetinirea cresterii economice, aceasta "va ramane peste potential", la circa 4,5% in 2018 si 4,0 in 12019. Cresterea potentiala este estimata la aproximativ 3,7% in 2017, comparativ cu o medie de 4,6% peste 2000-2008. Deficitul de cont curent creste la 3,2% din PIB in 2018 si 3,4% in 2019, caci cresterea importurilor a depasit-o pe cea a exporturilor, potrivit cursdeguvernare.ro Untul de arahide se afla pe lisa represaliilor UE impotriva SUA, dupa anuntul lui Trump privind taxele vamale pentru otel si aluminiu. Daca Donald Trump vorbeste serios in legatura cu taxarea drastica a importurilor de otel si aluminiu in SUA, UE intentioneaza sa actioneze in trei etape, a anuntat comisara Malmstrom. 1. Cazul este adus in fata Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) pentru mediere, impreuna cu alti mari producatori de otel, cum ar fi Canada, Brazilia, Japonia sau China. 2. UE va impozita la randul ei otelul si aluminiul adus din Statele Unite, scrie Deutsche Welle. Dupa ce presedintele SUA, Donald Trump a anuntat, saptamana trecuta ca va introduce taxe vamale de 25%, pentru importurile de otel si taxe de 10% pentru cele de aluminiu, Comisia Europeana raspunde cu aceeasi moneda: tarife vamale de 25% la importurile de otel, aluminiu, produse agricole, imbracaminte, incaltaminte si anumite bunuri industriale din SUA. Lista include, de asemenea, produse de machiaj, iahturi, motociclete, bourbon, orez, merisoare si suc de portocale, scrie Adevarul. Constructorii metroului de Drumul Taberei au pus poprire pe conturile Metrorex, dupa ce au castigat in instanta plata a peste 15 milioane de lei. Neintelegerile financiare dintre stat si asocierea condusa de italienii de la Astaldi au izbucnit in urma cu patru ani, cand acestia au reclamat o suma suplimentara fata de ce este prevazut in contract. Conform portalului instantelor de judecata, firma italiana a castigat mai multe procese impotriva Metrorex. scrie Economica.net. BlackBerry a dat in judecata Facebook, pretinzand ca aplicatiile sale de chat, Messenger si WhatsApp, precum si Instagram, ii incalca drepturile de proprietate intelectuala protejate de mai multe brevete inregistrate. Functiile pe care BlackBerry pretinde ca Facebook le foloseste in aplicatiile sale fara a avea drept acopera partea de securitate, unele caracteristici ale interfetei grafice, dar si mai multe optiuni ce tin de functionalitate propriu-zisa a acestora, scrie Ziarul de Iasi Avem, cea mai buna handbalista a lumii, avem cea mai buna jucatoare de tenis. Iar, daca tot am ajuns la tenis, inca vreo cinci-sase romance se afla in top, intr-o permanenta ascensiune. Si daca trecem la alte capitole, putem sa marcam numeroase performante. Avem scriitoare traduse in zeci de limbi straine, actrite care au ajuns la Hollywood si, mai nou, castigatoare de premii prestigioase pentru regie, scrie Capital.ro. In pofida Brexitului, Marea Britanie si-a consolidat in 2016 locul de tara preferata pentru romanii care pleaca sa munceasca in strainatate, potrivit ultimelor date ale INS. Statistica mai confirma un fenomen important care se manifesta recent: in timp ce scade numarul tinerilor intre 25 si 34 de ani care pleaca, urca cel al persoanelor peste 45 de ani si, mai accentuat, al persoanelor in varsta, scrie cursdeguvernare.ro . Reteaua electrica europeana alimenteaza gratuit, prin schimburi naturale, consumatorii de energie din Kosovo de la jumatatea lunii ianuarie pana acum, lucru care a dus la scaderea frecventei curentului electric pe continent. Asociatia operatorilor retelelor din 25 de tari europene cere interventia factorului politic pentru ca aceasta situatie, fara precedent pe continent la o asemenea amploare, sa inceteze. O parte din curentul consumat gratis in Kosovo este posibil sa fi venit si din Romania, potrivit Economica.net.