Business report: Avem o crestere (de 7%!): O putem consolida?; Cifre pentru Gabriela Firea: Elcen a inregistrat in 2017 al saptelea an consecutiv de profit si a produs 5% din tot curentul electric al tarii; O antreprenoare a pariat 130.000 de euro intr-o fabrica de clatite

Institutul National de Statistica a confirmat rezultatul de crestere economica pe 2017 la nivelul de 7%, in prima varianta provizorie data publicitatii. Reamintim ca va urma, dupa aproximativ o luna, varianta provizorie 2. PIB-ul va primi forma semidefinitiva peste un an iar datele vor ramane "batute in cuie" de-abia dupa doi ani. Din perspectiva contributiilor la cresterea PIB, "partea leului" a revenit industriei, cu 1,9%, urmata de comert (+1,6%) si un trio cu aceeasi contributie de 0,7%: agricultura, activitati profesionale si impozitele nete (acestea din urma se insumeaza cu valoarea adaugata bruta pentru a calcula PIB).Sectorul IT a adus si el un plus de 0,6%, precizeaza Curs de Guvernare. Romania si alte 9 state membre (Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Finlanda, Grecia, Letonia, Marea Britanie si Spania) au primit joi, 8 martie, un aviz motivat din partea Comisiei Europene referitor la netranspunerea in legislatia lor nationala a directivei privind calitatea benzinei si a motorinei (Directiva UE 2015/652 a Consiliului). Statele membre trebuiau sa transpuna in legislatiile lor nationale normele UE privind calcularea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera generate de carburanti pana la 21 aprilie 2017, potrivit Adevarul. Situatia financiara a producatorului de energie electrica si termica Elcen contrazice ultimele afirmatii facute de primarul general al Primariei Capitalei, Gabriela Firea, care spunea ca Elcen, fara Primarie, ar intra in faliment. Potrivit datelor comunicate de la Elcen la solicitarea noastra, societatea a inregistrat si anul trecut profit net, de 30,27 milioane de lei, la o cifra de afaceri de 1,73 miliarde de lei. Este al saptelea an consecutiv in care Elcen are profit, relateaza Economica. DS Smith plc a anuntat miercuri finalizarea procesului de achizitie a companiilor EcoPack si EcoPaper din Romania, achizitie in valoare de 208 milioane de euro. Impreuna, cele doua companii constituie unul dintre cele mai mari grupuri producatoare de ambalaje si hartie din Romania. Reprezentantii DS Smith precizeaza ca ii vor pastra pe cei 400 de angajati actuali si ca s-ar putea sa mareasca forta de munca odata cu cresterea cererii. DS Smith este unul dintre principalii furnizori de ambalaje din carton ondulat si materiale plastice, activand in 37 de tari si avand aproximativ 27.000 de angajati, scrie Gandul. Grupul de firme Presage/Micro Food Company, controlat de antreprenoarea Georgiana Gheorghe, a anuntat deschiderea unei fabrici de clatite si semnarea primului contract pentru brandul Clatette cu lantul de hipermarketuri Auchan Romania. Investitia in brandul Clatette se ridica la peste 130.000 de euro, din fonduri proprii si din doua finantari bancare (de la Banca Transilvania si BCR) in valoare de 450.000 de lei. Banii au fost alocati, printre altele, amenajarii spatiului, achizitionarii utilajelor pentru productie si ambalare, masinii de transport, softului de gestiune, echipamentelor de lucru, precizeaza New Money. Venitul mediu brut al unui muncitor in constructii a ajuns la 512 euro/luna in 2017, in crestere cu 6,44% fata de anul anterior, in timp ce productivitatea medie anuala a fost de circa 23.000 de euro pe salariat, in declin cu 7,3% fata de 2016, arata datele Asociatiei Romane a Antreprenorilor de Constructii (ARACO), potrivit Capital.