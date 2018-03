Business report: Semnal de alarma: piata constructiilor a atins minimul ultimului deceniu; Noi modificari la Codul fiscal si Codul de procedura: Cum arata noile mecanisme de plata a impozitelor si taxelor

Trei modele ale marcii noastre nationale sunt cele mai economice masini din lume, potrivit publicatiei Argus, care face anual un clasament pe baza calculelor pentru peste 1.000 de modele de autoturisme. Indicatorul luat in calcul pentru realizarea clasamentului dominat copios de Dacia este asa numitul "cost per kilometru" (PRK-prix de revient kilometrique). Este un indicator obtinut compiland mai multe date, care ia in calcul nu doar valoarea de achizitie, ci costul total de utilizare al autoturismului, in mai multi ani de utilizare optima, in care intra costul cu finantarea achizitiei, costul combustibilului, asigurarile si service-ul. Acest indicator arata de fapt cat de ieftina sau de scumpa este o masina cu totul, nu doar atunci cand o cumperi, relateaza Economica. Piata constructiilor s-a ridicat anul trecut la 8,86 miliarde de euro, atingand un minim al ultimului deceniu, potrivit Asociatiei Romane a Antreprenorilor de Constructii (ARACO). "Volumul valoric al activitatii in sectorul de constructii in 2017 a continuat sa scada, mentinand in mod regretabil recesiunea tehnica confirmata de Eurostat (agentia europeana de statistica - n.red.) la finalul anului 2016", spune Laurentiu Plosceanu, presedintele ARACO. In acest context, ponderea in PIB a sectorului de constructii s-a redus la 4,6% in 2017, in conditiile in care potentialul sau este de circa 8-9%, potrivit ARACO. Pe de alta parte, numarul mediu de angajati din piata constructiilor a ajuns anul trecut la 384.600, in crestere cu 2% fata de 2016, dar cu 7% mai mic fata de 2008. Venitul mediu brut pe salariat a fost in 2017 de 512 euro/luna, in crestere cu 6,44% fata de anul precedent, in timp ce productivitatea medie anuala a fost de 23.047 euro/salariat, in declin cu 7,3% fata de 2016, conform NewMoney Ministerul Finantelor Publice a publicat vineri propunerea oficiala de simplificare a obligatiilor declarative ale persoanelor fizice. Aceasta va face obiectul unei noi modificari a Codului fiscal si a Codului de procedura fiscala, privind persoanele fizice autorizate (PFA) si alte persoane fizice care obtin venituri din activitati independente, drepturi de autor, chirii. Noul proiect de Ordonanta de urgenta prevede printre altele posibilitatea ca impozitul pe nevit sa nu fie retinut la sursa. Acest proiect nu lamureste chestiunea veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuala. Ministerul anunta doar: Se analizeaza posibilitatea stabilirii unui mecanism pentru Drepturile de proprietate intelectuala (categorie distincta de activitatile independente), noteaza Curs de Guvernare Conceptul de Smart City a evoluat mult in Romania in ultimii ani, iar astazi au inceput sa apara bugetele dedicate, a declarat Eduard Dumitrascu, presedintele Asociatiei Romane pentru Smart City si Mobilitate (ARSCM). 'Avem peste 7 miliarde euro disponibili pe fonduri europene pentru dezvoltarea comunitatilor, pentru Smart City. Conceptul de Smart City a evoluat foarte mult in Romania in ultimii ani. Daca acum doi ani noi promovam acest concept, beneficiile unei comunitati creativ inteligente, astazi incep sa apara si bugetele. Primaria Constanta, acum doua saptamani, in bugetul pe 2018 a prevazut bani pentru Smart City, la Satu Mare la fel, la Consiliul Judetean Iasi la fel, la Resita la fel, la Cluj, la Brasov, Oradea, inclusiv in Bucuresti. Acest concept iese din zona de teorie si intra in vietile noastre', a spus Dumitrascu, citat de Capital Dumitru Chisalita, analist al pietei de gaze, atrage atentia ca, din cauza incalzirii accentuate si bruste a vremii, va aparea din nou o problema in sistemul de transport. Va scadea masiv consumul, si va creste prea mult presiunea in conducte, situatie care a mai survenit inaintea ultimului val de ger, cand Transgaz a cerut limitarea productiei ca sa nu explodeze conductele. "Se prefigureaza o noua situatie de criza in sectorul gazelor naturale. Cresterea brusca si mult peste nivelul mediilor a temperaturii aerului va determina scaderea masiva a consumului de gaze fata de zilele anterioare, ceea ce poate determina suprapresurizarea conductelor de gaze mult peste limita normala de functionare cu reale pericole in asigurarea integritatii fizice a acestora, spune Dumitru Chisalita, pe pagina sa de facebook, potrivit Economica Numarul locuintelor finalizate in Romania, in 2017, s-a majorat cu 1.095 comparativ cu anul anterior, ajungand la 53.301 de unitati, arata datele Institutul National de Statistica. Pe de alta parte, la nivelul trimestrului IV din anul anterior, au fost date in folosinta 13.929 locuinte, in scadere cu 1.320 locuinte, fata de aceeasi perioada din anul anterior. Potrivit sursei citate, in cursul anului trecut, din totalul de 53.301 de spatii locative finalizate, pe medii de rezidenta, cea mai mare pondere a locuintelor s-a aflat in mediul urban (54,9%). Repartitia pe fonduri de finantare a locuintelor terminate releva faptul ca, fata de anul 2016, in 2017 a crescut atat numarul locuintelor realizate din fonduri private (cu 554 locuinte), cat si numarul locuintelor realizate din fonduri publice (cu 541 de locuinte), precizeaza Capital