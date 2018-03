Business report: ​Vanzarile a cinci companii de moda, egale cu 3 sferturi din PIB-ul Romaniei; Ingrijorare a producatorilor romani de vin in contextul Brexitului; Polonia cere Germaniei 685 de miliarde de euro despagubiri de razboi

Potrivit datelor publicate de Eurostat, nivelul de trai din regiunea Bucuresti-Ilfov a fost in 2016 de 139% din media UE, conform PIB/locuitor la paritatea puterilor de cumparare standard. Vestea buna este ca Romania mai figureaza acum cu doar trei regiuni de dezvoltare in topul celor mai sarace regiuni ale Ue. Vestea proasta este ca decalajele intre zonele mai bogate si cele mai sarace ale tarii s-au majorat in continuare iar falia dintre capitala si restul tarii ( nemaivorbind de judetele apropiate ) s-a majorat considerabil, potrivt cursdeguvernare.ro In prezent, cota redusa de TVA de 5% se aplica pentru locuintele care au o suprafata mai mica de 120 de mp si un pret care nu depaseste pragul de 450.000 de lei. In plus, aceasta cota se aplica doar o singura data beneficiarilor. Autoritatile vor sa modifice normele de aplicare a TVA 5%, insa nu se stie daca vor elimina pragul de 450.000 de lei sau daca vor permite aplicarea cotei reduse si pentru achizitia celei de-a doua locuinte, potrivit Economica.net Nike, Louis Vuitton Moet Hennessy, Inditex, TJX si H&M au inregistrat cumulat vanzari de 125 de miliarde de euro in 2016, adica aproximativ trei sferturi, respectiv 74% din PIB-ul Romaniei, arata un raport KeysFin. Cel mai important jucator din lume este Nike (care detine si brandul Converse), cu vanzari de 30,4 miliarde de euro in anul fiscal 2016. Francezii de la Louis Vuitton Moet Hennessy, care detin magazinele Luis Vuitton, Fendi, Dior, Givenchy, Marc Jacobs au avut vanzari de 42,6 miliarde de euro, iar spaniolii de la Inditex, care detin Zara, Pull&Bear, Stradivarius, Bershka, Massimo Dutti, au avut vanzari de 23,3 miliarde de euro, reateaza Capital.ro Solicitarile poloneze de despagubiri de razboi adresate Germaniei impovareaza din nou relatiile dintre cele doua tari. Pentru prima data a fost comunicata o suma concreta. Berlinul considera chestiunea deja rezolvata. Deputatul partidului polonez de guvernamant Justitie si Dreptate (PiS), Arkadiusz Mularczyk, a numit recent in cadrul unui interviu televizat valoarea despagubirilor pentru distrugerile si pierderile de vieti omenesti provocate de armata germana in Polonia in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Concret, este vorba de 850 de miliarde de dolari .Estimarile se bazeaza pe calcule actualizate ale Oficiului polonez pentru daune de razboi realizate in anul 1947, a mai explicat politicianul nationalist conservator, potrivit Deutsche Welle Marea Britanie este cea mai mare piata de export a Romaniei Dupa un 2017 cu o productie foarte buna de struguri, si implicit de vin, producatorii romani se uita cu ingrijorare spre martie 2019 cand Marea Britanie va iesi din UE, se arata intr-un studiu publicat de Departamentul pentru Agricultura al SUA (USDA). Aceasta in contextul in care aproximativ 20% din volumele comercializate peste granite ajung in aceasta tara. Mai exact, in perioada ianuarie-octombrie 2017, Romania a exportat in Marea Britanie 2,5 milioane de litri de vin, in valoare de 4,5 milioane de dolari, dintr-un total de 12,6 milioane de litri, in valoare de 21,5 milioane de dolari, potrivit Economica.net