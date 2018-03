Business report: Soferii romani, lasati pe mana a doua firme cu probleme; Robotizarea si digitalizarea trimit acasa multi dintre angajatii bancilor. 700 angajati BRD vor fi restructurati in maximum trei ani; RCA nu se scumpeste pana la vara. Firmele au facut profit, in premiera

City Insurance, companie care a trecut razant pe langa faliment si care a fost lasata sa vanda timp de un an si jumatate fara sa respecte normele de solvabilitate, a ajuns sa controleze aproape o treime din piata asigurarilor RCA. Altfel spus, circa 4 din 10 soferi care circula pe strazile din Romania au RCA la City. Impreuna cu Euroins, societate care nu mai tarziu de anul trecut era subcapitalizata cu peste 30 de milioane de euro si in legatura cu care Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) realizase deja mai multe studii pe scenariul unui faliment aduna cel putin 75% din toate politele RCA valide, relateaza Romania Libera. Potrivit datelor publicate de Eurostat, nivelul de trai din regiunea Bucuresti-Ilfov a fost in 2016 de 139% din media UE, conform PIB/locuitor la paritatea puterilor de cumparare standard (ajustat cu nivelul preturilor nationale). Astfel, zona Capitalei a devansat in termeni comparabili zone metropolitane europene precum Madrid (125%), Berlin (118%), Roma (110%) sau Lisabona (102%). De retinut, urmare a calcularii unui nivel al preturilor de doar 50,7% din media europeana, cele 20.500 euro/locuitor in valori nominale au echivalat cu 40.400 euro/locuitor ca putere de cumparare, ambele praguri, cel de 20.000 euro si cel de 40.000 de euro fiind depasite in premiera, precizeaza Curs de Guvernare. Digitalizarea si aparitia robotilor bancari modifica strategiile de dezvoltare ale bancilor comerciale. BRD are deja o strategie care prevede restructurarea a 700 de salariati in urmatoarea perioada, dupa cum ne-a declarat Constantin Paraschiv, presedintele Federatiei Sindicatelor din Asigurari si Banci (FSAB). Nici celalalte banci nu sunt straine de acest fenomen, chiar daca incearca sa gaseasca solutii de reconversie profesionala, relateaza Economica. Anul 2017 a fost primul din istoria recenta a pietei asigurarilor in care firmele de profil au reusit sa obtina venituri mai mari decat daunele si cheltuielile din vanzarea RCA. Este o veste buna, in conditiile in care o eventuala majorare a tarifelor nu ar fi justificata de rezultatele obtinute in 2017. Practic, la fiecare 100 de lei incasati din RCA, firmele au ramas, pe medie, cu un profit de 1 leu, la o rata combinata de 99%, scrie Capital. Eliminati anul trecut din cadrul licitatiei pentru teava viitoarei conducte de gaze BRUA, cinci dintre cei sapte ofertanti s-au adresat Consiliului National pentru Solutionarea Contestatiilor (CNSC). Este vorba despre producatorii autohtoni de tevi din otel TMK Artrom Slatina si ArcelorMittal Tubular Products, firma din Piatra Neamt Moldocor, turcii de la Erciyas si cei de la Borusan. Pe 12 octombrie, CNSC a admis contestatia TMK Artrom Slatina, dar le-a respins pe restul, potrivit Economica.