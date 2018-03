Business report: ROBOR: Vesti bune pentru romanii care au credite in lei; Un posibil razboi comercial mondial afecteaza pretul petrolului; Ianuarie 2018: avansul puterii de cumparare s-a topit vazand cu ochii. Cresterile salariale REALE pe sectoare

. Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 2,05%, cel mai mic nivel din ultima luna, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Luni, indicele a stagnat la 2,06%. Marti, indicele a scazut la cel mai mic nivel din 9 februarie, cand a fost 2,04%. Totodata, indicele Robor la 6 luni a scazut marti la 2,37%, cel mai mic nivel din 14 februarie, cand a fost tot 2,37%, potrivit Romania Libera . Castigul salarial mediu net a scazut in luna ianuarie cu 145 de lei, la 2.484 lei, comparativ cu luna decembrie, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Spre comparatie, in luna ianuarie a anului 2017, castigul salarial mediu net a scazut cu numai 54 de lei, fata de decembrie 2016. Astfel, desi in ianuarie este un trend normal de a scadea castigul salarial, pentru ca angajatii nu mai primesc in prima luna bonusuri care sunt date de obicei in decembrie, de sarbatori, in acest an trendul a fost accentuat si de masurile fiscale privind legea salarizarii si transferul contributiei, potrivit Adevarul.ro. Dupa raliul promisiunilor si cresterilor de venituri desfasurat pe parcursului 2017, cele mai mari cresteri procentuale ale veniturilor din economia nationala au fost consemnate in administratia publica. Respectiv 23,5% in termeni nominali si 18,4% in termeni reali, adica ajustat cu inflatia de 4,32%. Constructiile si segmentul cel mai slab platit, cel de hoteluri si restaurante, apar cu cresteri de doua cifre la inceput de an doar pentru ca a intrat in vigoare noul salariu minim brut majorat la 1.900 lei si o buna parte din cei angajati acolo primeau acest salariu.Industria prelucratoare si transporturile sunt singurele domenii, altminteri situate sub media pe economie ca valoare de plata, in care cresterile puterii de cumparare apar justificate in raport cu rezultatul economic pe 2017. Cu precizarea ca industria prelucratare tot nu a depasit pragul critic de 90% din media pe economia nationala, si acesta mult sub pratica europeana, potrivit cursdeguvernare.ro Tensiunile unui posibil razboi comercial mondial au dus la declansarea unei ample retrageri in randul marfurilor cheie. Riscul declansarii unui astfel de razboi ar putea dauna prognozelor globale de crestere si, in consecinta, cererii pentru materii brute, se arata intr-un comunicat al Saxo Bank. Metalele industriale au scazut la un minim pe 12 saptamani, petrolul a scazut mai mult pe masura ce atentia s-a indreptat catre inventarele in crestere, in timp ce lichidarea pozitiilor profitabile a afectat recoltele cheie ca urmare a cresterii recente legate de conditiile meteo, potrivit Capital.ro Economia mondiala ar urma sa inregistreze in acest an cea mai solida crestere de dupa 2011, gratie relansarii comertului si investitiilor, a anuntat marti Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), care a avertizat insa ca un razboi comercial ar putea anula progresele inregistrate in ultimii ani. Conform noilor previziuni economice interimare publicate marti, economistii OECD mizeaza pe o accelerare a ritmului de crestere a economiei mondiale pana la 3,9% in acest an si anul viitor, fata de 3,7% respectiv 3,6% cat estimau in noiembrie. Imbunatatirea estimarilor a fost motivata de scaderea impozitelor in SUA si perspectiva unei politici bugetare mai expansioniste in Germania, potrivit incont.stirileprotv.ro Administratia Fondului pentru Mediu a alocat pentru Programul Rabla 133 milioane de lei. De 113 milioane de lei vor beneficia persoanele fizice, iar 20 de milioane de lei se vor folosi pentru achizitia de masini noi de catre persoane juridice. Concret, pentru o masina predata Remat in vederea cumpararii uneia noi, statul deconteaza 6.500 de lei. Programul Rabla va fi demarat, alaturi de Rabla Plus (pentru masini electrice), pe 15 martie.Un calcul sumar ne arata ca Administratia Fondului pentru Mediu va finanta astfel partial cumpararea a peste 20.400 de masini, potrivit Adevarul.ro.