Business report: Gigantul Ryanair renunta si la Craiova, dupa zborurile din Oradea si inchiderea bazei de la Timisoara. Patru firme au sarit de un miliard de lei, una a explodat si una a picat neasteptat de mult

. Cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa isi restrange operatiunile de zbor din Romania in programul de iarna si renunta la rutele de pe aeroporturile din provincie. Dupa ce a renuntat la zborurile de pe aeroportul din Oradea si la majoritatea rutelor de la Timisoara, Ryanair nu va mai opera in programul de iarna 2018-2019 nici zborurile de pe aeroportul din Craiova. Este a doua oara cand Ryanair renunta la zborurile de pe aeroporturile din Romania, dupa ce a renuntat la zborurile externe de la Constanta si Tirgu-Mures in 2014, potrivit Economica.net. . Anul 2017 a fost anul RCA in asigurari, arata datele publicate de firme din domeniu precum si estimarile Capital, confirmate din mai multe surse. Pe segmentul de asigurari generale, City Insurance si Euroins, firme care vand aproape exclusiv RCA domina clar clasamentul. Chiar si cu tot cu asigurarile de viata, City ramane pe primul loc. Marea surpriza negativa pare sa vina de la Asirom, care a scazut mult sub pragul de un miliard de lei prime brute subscrise, dupa doi ani de cresteri substantiale, potrivit Capital.ro. . Urmatoarea criza economica se va declansa "ca o corectie brutala" a unor dezechilibre structurale, de natura supraindatorarii, sau a supraevaluarii activelor financiare. Romania va suferi cu atat mai mult cu cat se va imprumuta mai scump si se va pozitiona mai putin corect in fluxul evenimentelor privind viitorul UE si revolutia digitala, sub auspiciile unui "leadership politic" de calitate. Romania este vulnerabila din perspectiva cresterii costurilor de finantare, in conditiile in care "necesarul nostru anual de finantare este de circa 9% din PIB, ceea ce nu este deloc putin", potrivit economistului Cristian Popa, relateaza Cursdeguvernare.ro. Sefa juristilor de la Hidro a lucrat in trecut pentru Andritz.In conditiile in care a pierdut in fata Hidroelectrica in instantele civile din Romania, compania Andritz Hydro se judeca cu Hidroelectrica, in nu mai putin de sase procese de arbitraj, majoritatea dintre ele deschise in Elvetia, la Geneva. In trei dintre ele Hidroelectrica cere bani de la Andritz iar in trei Andritz cere bani de la Hidroelectrica. In total, Andritz solicita 42 de milioane de euro, iar Hidroelectrica 161 de milioane de euro si 388 de milioane de dolari. Disputa este legata de celebrul contract de modernizare a hidrocentralelor de la Portile de Fier si, subsecvent, a celor de pe Oltul Inferior, o poveste inceputa in anii 90, potrivit Economica.net. Este vorba despre proiectul termocentralei de la Iernut. Acesta are o valoare totala de 268 milioane de euro si este finantat din fonduri proprii Romgaz si din Planul National de Investitii.Pentru anul 2018 sunt planificate finalizarea executiei fundatiilor, executia salii turbinelor si a cladirii, montarea cazanelor recuperatoare, lucrari edilitare conexe, executia de cladiri auxiliare, inceperea executiei instalatiilor electrice si mecanice principale si livrarea a trei turbine de gaze, patru generatoare pentru turbinele de gaze, doua turbine pe abur si generatoarele aferente, cazanele recuperatoare si realizarea de instalatii auxiliare aferente, potrivit Romania Libera S-a inventat scaunul care te avertizeaza ca stai stramb sau ca ai stat prea mult la birou. Este creatia unui grup de studenti de la Universitatea Tehnica din Cluj. Are senzori care detecteaza problemele si, prin WI-FI, sistemul trimite o notificare catre computer sau telefon ori de cate ori coloana nu e in pozitia corecta. Cei patru tineri din echipa au lucrat aproape un an pentru a pune la punct proiectul.Mecanismul de functionare este unul simplu si poate fi adaptat la orice scaun de birou. Iar utilizatorul primeste o alerta ori de cate ori nu sta corect, potrivit Digi24.