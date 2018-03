Business report: SpaceX si Tesla au fost la un pas de dezastru; Cresteri cat pentru un an, dupa primele doua luni, la BVB; Doua pasaje vitale pentru bucuresteni au probleme grave

Bursa de Valori a trecut cu bine peste criza pietei de capital din SUA de la inceputul anului si a incheiat primele doua cu cresteri care ne situeaza pe primul loc in Uniunea Europeana. "Rezultatele financiare bune anuntate de companiile listate si dividendele semnificative au contribuit la cresterile de la inceputul acestui an", spune Adrian Tanase, CEO al BVB, potrivit Capital.ro In Bucurestiul sufocat de masini, doua investitii vitale pentru fluidizarea traficului au probleme grave. Pasajul "Nicolae Grigorescu" este aproape gata, dar nu poate fi inaugurat pentru ca liniile de inalta tensiune sunt periculos de aproape de sosea. Iar Pasajul Basarab, cel mai lat pod hobanat din Europa, nu are un administrator care sa se ocupe de intretinere, pentru ca Primaria Capitalei si constructorul nu convin asupra receptiei, nici la sapte ani de la inaugurare, potrivit Digi24.ro Primaria Capitalei a anuntat vineri ca in cazul Pasajului Basarab, deschis circulatiei in 2011, inca nu s-a facut receptia la terminarea lucrarilor, motiv pentru care Primaria nu il poate prelua deocamdata in administrare si nu poate face investitii. Deficientele aparute la Pasajul Basarab 'se inscriu in categoria de probleme mostenite de actuala administratie', deoarece fostii administratori ai orasului nu au luat masuri pentru definitivarea etapelor legale ale acestui proiect, potrivit Economica.net . Proiectul de exploatare a intrat "in linie dreapta" iar, in orizontul 2020-2021, Romania va produce, doar din mare, 6 miliarde de metri cubi pe an. Cu tot cu exploatarile de uscat, 20 de miliarde de metri cubi. Tardivitatea procesului de incadrare legislativa face ca atunci cand Marea Neagra va incepe sa produca gaze, sa nu prea mai existe clienti la export pentru ele. Vorbim de export pentru ca Romania are doar un consum limitat - 12 miliarde de metri cubi, 90% fiind deja acoperit din surse interne, scrie Romania libera Elon Musk declara ca companiile sale SpaceX si Tesla au fost la un pas de dezastru, conform Bbc.com. Antreprenorul a transmis publicului la conferinta South by South West (SXSW) ca ambele companii au intrat in faliment in 2008. "Le-am dat atat companiei SpaceX cat si companiei Tesla o probabilitate mai mica de 10% pentru reusita", a transmis el in timpul unei sesiuni de intrebari si raspunsuri. "La inceputul anului 2002 nu imi lasam nici macar prietenii sa investeasca in companii, deoarece nu voiam sa le pierd banii.", potrivit Capital.ro