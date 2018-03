Business report: Florin Citu: Rata inflatiei ar putea ajunge la 12%, la finalul anului; Statutul profesorilor in Romania - tara cu cea mai mica pondere de absolventi cu specializare in stiintele educatiei; Politia cumpara peste 1.000 de autovehicule, licitatie de 100 de milioane de lei

Romanii au cheltuit prea mult anul trecut, cu speranta ca le vor creste substantial veniturile, dar rezultatul a fost doar o crestere economica bazata pe consum, care a sfarsit intr-o rata a inflatiei prea mare. Dovada sta puterea de cumparare din luna ianuarie, cea mica din ultimii ani. Iar pana in decembrie exista riscul ca inflatia sa explodeze la 12%, potrivit previziunilor facute de deputatul liberal Florin Citu, scrie DIGI24. In Romania, doar 3,5% dintre tinerii promotiei 2015 au absolvit facultati cu profilul stiintele educatiei, procent ce confirma faptul ca tot mai putini romani doresc sa urmeze o cariera in invatamant. Media europeana este de 9,3% din totalul absolventilor, iar cele mai mare ponderi sunt inregistrate in Spania, Cipru, Luxemburg si Ungaria, informeaza Curs de Guvernare. OMV Petrom primeste de la firmele de asigurare 161 de milioane de lei. Identitatea firmelor de asigurare nu este cunoscuta, si nici originea lor, dar, cu aceasta valoare, compania petroliera devine beneficiarul celei mai mari daune platite vreodata de firmele de asigurari in Romania, precizeaza Economica. Agentia Nationala de Administrate Fiscala (ANAF) a schimbat totalmente relatia Fisc-contribuabil sau cel putin asta promite sefa ANAF ca vrea sa faca in acest an. Anul acesta, toti romanii vor primi un cont cu user si parola pe Spatiul Privat Virtual, pentru a-si achita taxele si impozitele, iar simplificarea si unificarea declaratiilor la persoane fizice se va extinde si la companii, promite Mirela Calugareanu, presedintele ANAF, relateaza Capital. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) va achizitiona 700 de masini de politie, 140 de autovehicule de interventie si patrulare, autospeciale, motociclete si alte vehicule specifice, in valoare de peste 100 de milioane de lei, anuntul de organizare a unei licitatii publice fiind publicat pe SEAP. Astfel, pentru fiecare dintre cele 20 de loturi de vehicule mentionate in anuntul de organizare a licitatiei publice, ministerul va incheia contracte subsecvente trimestriale, cu termen maxim de livrare in 30 noiembrie, scrie Economica.