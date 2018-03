Business report: Romania se confrunta cu o povara fiscala cu 24% mai mare comparativ cu economiile emergente majore; Primaria Sectorului 5 vrea sa construiasca un cartier cu 40.000 de apartamente, bazin olimpic si muzeu; Lider cu picioare de lut pe piata asigurarilor

Romania inregistreaza o povara fiscala de 29% din Produsul intern brut (PIB), cu 24% mai mare decat media inregistrata la nivelul economiilor BRIC emergente majore (21,8%), arata un studiu realizat de UHY, reteaua internationala a firmelor de contabilitate si consultanta fiscala De asemenea, conform studiului si taxele impuse de guvernul roman sunt mai mari decat media la nivel global (28,2%), precizeaza Capital. Primaria Sectorului 5 vrea ca pe un teren de 110 ha din zona Antiaeriana sa construiasca un cartier-gigant. Astfel, pe teren va "prinde contur un nou cartier, in care vor fi edificate 40.000 de unitati locative, o maternitate, o sala polivalenta, un bazin olimpic de inot, un muzeu, un centru administrativ, unitati de invatamant si toate functiunile necesare pentru o dezvoltare urbanistica la nivelul secolului XXI, se arata in comunicatul primariei, scrie Economica. Se confirma, practic, ca la trei ani de la falimentele Astra si Carpatica piata asigurarilor nu doar ca nu s-a curatat sau diversificat, cum spuneau sustinatorii masurilor radicale, ci a ajuns mai jos decat a fost vreodata. City Insurance si Euroins, adica doua firme care vand exclusiv RCA si care au trecut prin probleme importante privind solvabilitatea, domina piata asigurarilor din Romania. Cu prime brute de peste 1,25 miliarde de lei (record istoric in ceea ce priveste vanzarile de RCA ale unei singure firme), City ocupa primul loc. In clasamentul asigurarilor generale imediat in spate vine Euroins, cu prime de 1,1 miliarde de lei, si abia pe pozitia a treia apare Allianz Tiriac, cu aproximativ 1 miliard de lei din asigurari generale, informeaza Romania Libera. Daune de sute de milioane de lei sunt achitate anual pentru greselile angajatilor statului, fie ca este vorba de contracte anulate abuziv, de oameni condamnati pe nedrept sau de starea proasta a infrastructurii. Disputele de ordin comercial sunt cele mai costisitoare pentru bugetul public. De pilda, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) a pierdut in primele zece luni ale anului trecut 73 de procese legate de contractele de privatizare, scrie Capital. , regia de distributie a energiei termice din Bucuresti, care asigura apa calda si caldura la peste jumatate de milion de apartamente, sustsine, intr-o prezentare pe site-ul propriu, ca factura la incalzire este mult mai mica pentru apartamentele racordate la reteaua sa, in comparatie ci cele care se incalzesc folosind o centrala de apartament pe gaze, relateaza Economica. Cel mai bogat lituanian, Nerijus Numavicius, impreuna cu fratele sau Vladas si cu Mindaugas Bagdonavicius, fost actionar al grupului Vilniaus Prekyba (VP), investeste intr-o afacere cu hoteluri in Romania, informeaza publicatia The Baltic Times. Printre investitori se afla si Arunas Beleska, fostul proprietar al lantului hotelier Europa, care acum controleaza compania de management hotelier Appex Alliance, informeaza Romania Libera.