Business report: Inca un proiect esuat din fasa: primul metrou privat din Romania; Tarom taie in carne vie si pregateste oferte pentru fiecare client: renegociem toate contractele,inclusiv cel cu cu Aeroportul Otopeni. Pentru asigurari vom impune limite si praguri de pret; Romanii ar putea fi impozitati in functie de evolutia pietei imobiliare

Pe langa celebrul esec cu Autostrada Comarnic - Brasov, un alt mare proiect al Romaniei nu a putut fi realizat prin concesiune. Este vorba despre Magistrala 7 Bragadiru - Voluntari, linie de metrou ce urma sa traverseze cartierele Colentina si Rahova. Studiul de prefezabilitate arata ca veniturile comerciale din operarea liniei nu acopera valoarea investitiei si nici cheltuielile cu intretinerea. Metrorex anunta in 2011 ca vrea sa concesioneze pe 30 de ani unui operator privat serviciile de transport de calatori pe viitoarea magistrala Bragadir-Voluntari, care ar fi trebuit sa fie gata pana in 2020. Conform unor informatii din presa, Metrorex isi bugetase in 2011 suma 51,6 milioane de lei pentru studiul de prefezabilitate al proiectului si pentru servicii de consultanta. Actualul sef al Metrorex arata ca in cadrul acelui contract a fost elaborat Studiul de Prefezabilitate si Fundamentare care a fost revizuit potrivit observatiilor si sugestiilor reprezentantilor Metrorex. Forma finala a acestuia a fost aprobata in Consiliul Tehnico-Economic al Metrorex, potrivit Economica.net . Compania aeriana a statului a inceput anul trecut un proces de reducere drastica a costurilor. Tarom spune, in exclusivitate pentru Capital, ca intentioneaza sa renegocieze peste 2.000 de contracte pe care le are cu diversi parteneri. In acest context, compania va marca si o premiera prin introducerea unor plafoane maximale pentru primele de asigurare pe care le plateste. In paralel, Tarom anunta ca va emite facturi online, va construi oferte personalizate pentru clienti si isi va construi propria baza de date. Pretul platit de Tarom pentru polita de asigurare de sanatate a pilotilor, stewarzilor si personalului non navigant va fi cu 65% mai mic decat pana acum , in conditiile in care compania aeriana a inceput un proces mai amplu de renegociere a contractelor cu furnizorii si partenerii, au aratat, pentru Capital, reprezentantii companiei, potrivit capital.ro. Deschiderea sau inchiderea unui cont bancar, administrarea sa, precum si operatiunile de baza cum sunt depunerea sau retragerea de numerar sunt gratuite pentru majoritatea romanilor. Nu este oferta unei banci, ci o lege care se aplica inca de la inceputul acestui an. O lege despre care putini clienti stiu si nicio institutie financiara nu vorbeste. Bancile nu au voie sa perceapa comisioane de la clientii cu venituri sub salariul mediu Deschiderea sau inchiderea unui cont bancar, administrarea sa, precum si operatiunile de baza cum sunt depunerea sau retragerea de numerar sunt gratuite pentru majoritatea romanilor. Nu este oferta unei banci, ci o lege care se aplica inca de la inceputul acestui an, atat operatiunilor facute la ghiseu, cat si celor realizate cu ajutorul cardului. Toti romanii ale caror venituri nu depasesc 2.500 de lei beneficiaza de gratuitate pentru deschiderea si administrarea conturilor bancare, dar si pentru cele mai comune operatiuni financiare, potrivit Romania Libera. Comisia Europeana a transmis marti seara Parlamentului European o informare privind Cadrul Financiar Multianual 2007-2013. Potrivit datelor Comisiei, suma totala a fondurilor europene dezangajate automat din precedentul cadru financiar se ridica la 4,4 miliarde de euro. Din aceasta suma, Romania conteaza cu 1,64 de miliarde de euro, adica peste o treime a fondurilor dezangajate. "Datele publicate de Comisia Europeana legate de fondurile dezangajate in precedentul exercitiu bugetar arata ca Romania a castigat detasat titlul de tara europeana cea mai prost guvernata. Vina o poarta, intr-o mai mica sau mai mare masura, toate guvernele care au fost la putere in cei 9 ani in care puteam cheltui banii, adica 1 ianuarie 2007- 31 decembrie 2015, incepand cu Guvernul Tariceanu care stia inca din 2006 ca trebuie sa pregateasca lansarea autoritatilor si sistemelor de management, precum si a programelor operationale aferente absorbtiei fondurilor europene, dar a intarziat nepermis de mult demararea lor", afirma Siegfried Muresan, potrivit cursdeguvernare.ro Guvernul si Parlamentul lucreaza, in paralel, la doua acte normative care urmaresc introducerea notiunii de impozitare a cladirilor nerezidentiale la valoarea lor de piata. O astfel de practica ar putea aduce primariilor incasari triple, intr-o perioada in care bugetele lor au avut de suferit de pe urma taierii impozitului pe venit la 10%. Inca de anul trecut, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a lansat un draft de proiect ce vizeaza realizarea unui "Cod al finantelor publice locale", in care un capitol este dedicat impozitarii cladirilor. Proiectul a fost trimis la mai multe primarii din tara si la Asociatia Municipiilor din Romania, parcurs in care a fost consultant si de Adrian Vascu, fostul presedinte al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania (ANEVAR) si managing partener al companiei de evaluari Veridio. Acesta a prezentat revistei Capital principalele propuneri din document, potrivit capital.ro