Business report: Cat a incasat statul roman redevente de la Petrom in 2017; Accesul la achizitia unei locuinte noi scade pe fondul scumpirilor; Dacia recheama in service 1.826 de masini

Valoarea totala a redeventelor platite de OMV Petrom anul trecut s-a ridicat la 565,7 milioane de lei, potrivit datelor prezentate de companie. In total, suma platita de Petrom (excluzand accizele si TVA din pretul carburantilor pe care compania doar le colecteaza si le vireaza bugetului, dar si taxele pe proprietate sau de mediu) catre bugetul Romaniei a fost de 1,3 miliarde de lei, precizeaza Economica. Cresterile salariale inregistrate, in special, in ultimele luni ale anului 2017 au contracarat o mare parte din efectul scumpirii locuintelor, insa indicele de accesibilitate calculat la final de an consemneaza o usoara inrautatire fata de luna ianuarie, potrivit companiei de consultanta imobiliara Coldwell Banker Romania. Brokerul imobiliar calculeaza accesibilitatea unei locuinte in functie de salariul mediu pe economie, preturile medii pe metrul patrat si cursul de schimb leu - euro, informeaza Capital. Statul a ajuns la o intelegere cu Damen Shypyards Group, dupa ce a blocat mai multe luni preluarea de catre compania olandeza a actiunilor detinute de Daewoo la Santierul Naval Mangalia sustinand ca vrea sa-si exercite dreptul de preemptiune. Pentru prima oara dupa Revolutie, precizeaza un comunicat al Ministerului Economiei, statul preia controlul asupra unui obiectiv industrial strategic privatizat, scrie Curs de Guvernare. O serie de creditori au inceput sa se planga de faptul ca, in unele cazuri de dare in plata, s-au trezit blocati din cauza debitorilor care au trimis notificare de dare in plata a imobilului luat pe credit, dar nu au mai urmat pasii urmatori prevazuti de lege. In acest context, debitorul are suspendat contractul de credit si plata ratelor, dar refuzul de a autentifica contractul de dare in plata ii permite acestuia sa aiba in folosinta gratuita imobilul pe o perioada nedeterminata. Clarificarile pot fi facute prin emiterea unor alte hotarari judecatoresti care sa oblige debitorul la continuarea demersurilor incepute prin darea in plata sau printr-o eventuala completare a legii nr. 77/2017, relateaza Economica. Orasul Turda a obtinut locul 1 in competitia europeana SUMP AWARDS, pentru cel mai bun plan de mobilitate urbana durabila. Au participit in aceasta competitie aproximativ 2.500 de orase, Turda concurand in finala cu Manchester si Milano. Premiile europene pentru mobilitate urbana durabila ofera recunoastere autoritatilor locale care depun eforturi semnificative pentru promovarea acesteia, iar premiul SUMP recompenseaza performantele deosebite in planificarea acestui tip de mobilitate, precizeaza Curs de Guvernare.

Duster Constructorul auto Dacia in service 1.826 de masini Duster din cauza unei posibile calibrari incorecte a calculatorului de injectie. Dacia recheama modelele respective pentru o verificare a versiunii software a calculatorului de injectie, putand fi instalata o noua versiune de software daca va fi necesar, potrivit companiei. Dacia a subliniat ca toate costurile interventiei vor fi suportate de companie. Durata interventiei este estimata de companie la 35 minute, scrie Economica.