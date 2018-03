Business report: Țările de lângă România construiesc austostrăzi în timp record; Războiul comercial: focurile de avertisment zguduie bursele lumii. China „va lupta până la sfârşit”; Locurile de miliarde de euro din România. Nicio altă ţară din Europa nu deține atât de multe resurse

Administraţiile locale din România pot accesa fonduri europene, prin Programul WiFi4EU, lansat de Uniunea Europeană (UE), pentru instalarea unor puncte de acces public şi gratuit la internet Wi-Fi, se arată într-un comunicat de presă al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), publicat pe propriul website. În acest sens, începând cu data de 20 martie, administraţiile locale se pot înregistra pe portalul WiFi4EU (www.WiFi4EU.eu), astfel încât să poată obţine finanţare în valoare de 15.000 de euro pentru dezvoltarea de reţele de tip Wi-Fi în spaţii publice, precum biblioteci, muzee, parcuri sau pieţe publice. Cererile de finanţare se pot depune, efectiv, începând cu jumătate lunii mai a acestui an. Potrivit sursei citate, administraţiile locale din România pot utiliza finanţarea WiFi4EU pentru a achiziţiona şi instala echipamente Wi-Fi (puncte de acces fără fir) în anumite centre ale vieţii publice locale pe care le-au ales în acest sens, iar costurile pentru întreţinerea reţelei vor fi acoperite de către aceste localităţi, scrie Economica Prim-ministrul muntenegrean Dusko Markovic a declarat că în aceste zile Serbia va semna un contract cu compania chineză CRBC privind finanțarea construcției întregii secțiuni de autostradă din Serbia până la granița cu Muntenegru. „Cred că avem o ştire bună. Când am început proiectul cu autostrada, acesta a fost motivul pentru a ne opune. Era un drum de nu se ştie de unde şi nici până unde. Astăzi ne-au amintit acest lucru FMI şi Banca Mondială, care consideră că această autostradă este benefică pentru economie, scrie Rador. Serbia va semna în curând un contract cu CRBC privind finanţarea pe toată lungimea a autostrăzii prin Serbia până la Boljare” a spus Markovic în Parlament în timpul „Orei premierului”.Compania CRBC este recunoscută pentru viteza cu care reuşeşte să construiască drumuri, relatează Capital Ameninţările unui eventual război comercial dintre marile puteri economice ale lumii au zguduit bursele lumii, începând de joi după amiază, când preşedintele SUA a anunțat oficial instituirea promiselor tarife vamale suplimentare aplicate bunurilor importate din China. China e reacţionat pe măsura agresivităţii măsurilor americane şi şi-a anunţat propriile creşteri de tarife vamale, angajându-se să lupte „până la sfârşit”, în războiul comercial care devine tot mai iminent, potrivit Reuters. Principalul indice bursier american, Dow Jones Industrial Average, a scăzut cu aproape 3% (2,93%). Indicele este o medie ponderată a variaţiilor înregistrate de cotaţiile celor mai importante 30 de companii americane, dar unele dintre ele au pierdut peste 5%, joi: Caterpillar Inc (5,71%) şi Boenig (5,19%), conform Curs de Guvernare Într-o zi în care cele mai lichide acțiuni europene au pierdut un procent și jumătate, la BVB indicii principali au închis peste referință ultima sesiune a unei săptămâni în care convocatoarele pentru AGA au avut propuneri pentru dividende generoase. Investitorii de la Bursa de Valori București s-au repliat încă de începutul acestei săptămâni și astfel am avut câteva ședințe corective după ce indicele reprezentativ BET abia atinsese maximele post-criză. Piața a fost atentă la șocul piețelor de acțiuni mature, iar în sesiunea de joi chiar am avut un recul puternic, de 1,67%. La debutul ședinței de tranzacționare de astăzi corecția părea să se adâncească, dar cumpărătorii s-au regrupat și au împins cotațiile în sus ponderând influența burselor externe cu multiplii de evaluare ale acțiunilor de la BVB și dividendele anunțate în această perioadă, care conferă mai mare susținere acțiunilor românești, anunță Profit. România deţine o treime din potenţialul balneoclimateric al Europei. Avem 40 de staţiuni balneoclimaterice în România şi resurse naturale pentru 200 de astfel de staţiuni. Este cel mai mare potenţial pe care îl are o ţară din Europa. Dacă înainte de 1989 toate staţiunile erau pline de turişti străini şi români, care veneau pentru tratament si izvoarele termale, acum peste 50% dintre bazele de recuperare sunt în paragină.În staţiuni precum Voineasa, Băile Herculane, Borsec, sau Tuşnad investiţiile se lasă încă aşteptate, iar unele locuri arată ca după bombardament.Cauzele pentru care s-a ajuns aici sunt administrarea proastă, privatizările păguboase şi revendicările de terenuri şi clădiri. În centrul istoric din Băile Herculane, clădirile au fost ridicate de austrieci în prima parte a secolului al XIX-lea. Bijuterii arhitectonice, incluse în patrimoniul naţional, au căzut însă victimele unor pretinşi investitori, precizează Capital Noul Volkswagen Touareg a fost prezentat oficial în China. Cea de-a treia generație VW Touareg va putea fi vazută și la Salonul Auto Internațional București 2018 (SIAB). Noul Volkswagen Touareg măsoară 4.88 metri în lungime și 1.98 metri în lățime, iar înălțimea SUV-ului este de 1.70 metri. La interiorul noului Volkswagen Touareg a fost implementat “Innovision Cockpit”, un sistem format din două display-uri de 12 inchi și 15 inchi. În versiunea de top Discover Premium cele două display-uri funcționează ca un întreg. La capitolul sisteme de asistență noul Touareg poate fi dotat cu pachetul Night Vision care folosește o cameră cu termoviziune pentru a detecta obstacolele, Roadwork Lane Assist și Front Cross Traffic Assist, arată Auto-Bild