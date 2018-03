Business report: Guvernul promite ca peste trei ani vom avea cea mai mare biblioteca online din tara. Costa peste 10 milioane de euro; Transgaz, in pericol de a nu putea finanta investitii strategice: cere ca dividendele sa nu depaseasca 50% din profit; Unul dintre cei mai mari proprietari de locuinte din America ar putea intra in Romania

Ministerul Culturii a pus in dezbatere publica un proiect de Hotarare de Guvern referitor la crearea celei mai mari biblioteci online din Romania. Aceasta va fi accesata pe saitul culturalia.ro si va cuprinde peste jumatate de milion de resurse culturale, de la carti, la inregistrari audio si video. Proiectul faraonic propus de Ministerul Culturii va costa peste 53,24 de milioane de lei, cu TVA, si va fi finantat in mare parte din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Operational Competitivitate. Trei ani va dura realizarea acestei biblioteci, promite Ministerul Culturii. "Unul dintre principalele avantaje ale digitalizarii patrimoniului cultural al Romaniei este conservarea operelor culturale nationale. Totodata, asigurarea accesului publicului larg la registrele digitale cu elemente de patrimoniu cultural va contribui la sporirea gradului de informare a cetatenilor cu privire la mostenirea culturala romaneasca", explica Ministerul Culturii, potrivit economica.net. . Investitorul american Starwood Capital, care are in proprietate circa 85.000 de locuinte in Statele Unite ale Americii, ar putea intra, indirect, pe piata imobiliara din Romania prin achizitia unor pachete de actiuni in cadrul companiilor austriece CA Immo si Immofinanz, unii dintre cei mai mari proprietari de cladiri de birouri din Romania. O subsidiara a grupului american de investitii a facut saptamana trecuta o oferta de preluare a 26% din actiunile CA Immo la un pret de circa 706 mil. euro. Decizia vine la scurt timp dupa ce Immofinanz, detinatorul pachetului vizat de actiuni CA Immo, a anuntat ca suspenda discutiile de fuziune cu rivalul sau CA Immo si ca ia in considerare vanzarea pachetului de actiuni, potrivit capital.ro. . Pretul pachetului de tigari va creste de sase ori in Franta, urmand sa ajunga la 10 euro la finele lui 2020. O prima majorare, de 35 de eurocenti, a fost aplicata in 2017, iar in luna martie 2018, guvernul a aplicat o noua marire a pretului. Pretul pachetelor de tigari a ajuns deja la 8 euro "Vom armoniza pretul pachetului de tigari, in special preturile cele mai mici, printr-o crestere medie de 35 de eurocenti pana la 7,10 euro pe pachet la finele anului, urmand ca in luna martie a anului urmator sa fie introdusa o noua majorare de un euro", spunea anul trecut ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, potrivit Romania Libera. Transformarea in dividende a 90% din profitul pe anul 2017 ar atrage imposibilitatea Transgaz de a finanta proiecte de investitii strategice, mentioneaza un document ce va fi discutat la sedinta AGA din 26 aprilie. De aceea, proiectul ce va fi supus votului propune ca Executivul sa aprobe un memorandum pentru un procent mai mic (50%). Profitul net al companiei este de peste 582 de milioane de lei, din care se propune ca peste 285 sa fie folositi pentru constituirea surselor proprii de finantare, iar aproape 297 de milioane sa fie dividende platite actionarilor. Valoarea dividendului brut este de 25,22 lei, potrivit cursdeguvernare.ro La ultimul Consiliu European, incheiat vineri, a venit si presedintele Bancii Centrale Europene, Mario Draghi, care le-a tinut sefilor de state si de guverne un discurs despre patru riscuri pe termen mediu la adresa stabilitatii economice in zona euro si in UE. Primul risc pe termen mediu vazut de Draghi se refera la pericolul unui razboi comercial: presedintele american Donald Trump a acceptat in ultimul moment sa excepteze temporar UE, Canada, Australia si alte state de la suprataxarea importurilor de otel si aluminiu din UE, dar si-a mentinut decizia de a impune tarife punitive la importurile din China si nu se stie daca dupa 1 mai, cand va reveni asupra chestiunii, va decide exceptarea permanenta sau taxarea UE si a celorlalte state. Al doilea risc este relaxarea reglementarilor financiare, pentru care bancile au reinceput sa faca lobby pe masura ce au vazut ca SUA lui Trump e dispusa sa renunte la o serie de reglementari impuse de administratia Obama sectorului financiar dupa ultima criza, potrivit gandul.info.