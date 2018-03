Business report: Efectele reformei fiscale: cu cat au scazut veniturile si cati angajati au fost concediati; Romanii cer mai multe case decat exista pe piata; Suma pe care Google o va plati in Marea Britanie, ca impozit pentru profiturile de peste 202 milioane de lire

Mai mult de jumatate dintre salarii sunt mai mici sau egale cu venitul minim brut pe economie, dupa aplicarea Legii salarizarii unice si a modificarilor aduse Codului Fiscal privind transferul contributiilor de la angajator la angajat. Efectele reformei fiscale, impuse de Guvern spre sfarsitul anului trecut, sunt exact cele preconizate de mediul de afaceri: mai mult de jumatate dintre veniturile inregistrate in februarie sunt mai mici sau egale cu salariul minim pe economie, numarul angajatiilor fiind mai mic cu circa 60.000, scrie Adevarul. Din sase rute care traverseaza Carpatii Orientali, doar doua pot fi traversate de tirurile de 40 de tone. La 100 de ani de la Marea Unire, Moldova ramane separata de Transilvania din punct de vedere economic nu numai pentru ca nu exista o autostrada care sa treaca muntii, ci si pentru ca drumurile actuale nu permit trecerea tirurilor. Din sase trecatori intre Moldova si Transilvania in ordine de la nord la sud, se poate trece cu camioanele de 40 de tone, adica tirurile incarcate, cele mai folosite mijloace de transport marfa, doar prin doua: Suceava - Vatra Dornei - Bistrita-Nasaud si Targu-Neamt - Borsec - Reghin, precizeaza Ziarul Financiar. In Romania exista o nevoie disperata de a construi locuinte, in conditiile in care cererea de case noi depaseste livrarile, iar anul trecut numarul de locuinte construite a fost mai mic decat in 2016 si mult sub nivelul din 2007-2008. Analizele imobiliare.ro releva ca, in 2017, au fost livrate 53.000 de unitati locative, putin sub anul 2016, si mult sub ceea ce reusea sa ofere piata constructiilor in perioada de boom din 2007-2008. Aceasta se intampla in ciuda faptului ca cererea este similara sau chiar mai mare decat cea de acum 10 ani, in conditiile in care veniturile populatiei au crescut, iar costurile creditului au scazut substantial, relateaza Romania Libera. Aceasta este cea mai mare suma pe care compania o va plati statului englez, dupa ce taxele platite anul trecut au insumat 36,4 milioane de lire. Valoarea totala a vanzarilor Google in Marea Britanie este de aproximativ 5,7 miliarde de lire sterline pe an. Compania tehnologica face profit doar dintr-o mica parte din activitate, deoarece cea mai mare parte a valorii intelectuale a afacerii sale - ingineria software - este creata in America, unde Google plateste cea mai mare parte a impozitelor, scrie Gandul. Bonificatia pe care compania cu actionariat majoritar de stat Transgaz o va acorda directorului sau general va fi limitata la cel mult 376.000 de euro pe an, potrivit unui proiect de Hotarare care va fi votat in AGOA din 26 aprilie, arata o notificare transmisa Bursei. In urma cu trei saptamani, printr-o decizie a AGA, Ion Sterian a primit si o marire a salariului fix de 10.000 de lei. Astfel, de la 25.000 de lei brut lunar, el a urcat la 35.000 de lei brut (8.000 de euro), si din pricina transferului contributiilor. Un calcul simplu arata ca, in total, directorul Transgaz poate incasa anual pana la 470.000 de euro brut, din salariu si bonus, adica peste 360.000 de euro net, corespunzator unei sume lunare de circa 25.000 de euro, informeaza Romania Libera.