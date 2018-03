Business report:  Toți șoferii loviți în trafic au dreptul la mașină gratuită. Cum faci ca să o soliciți; Cum a evitat BNR „efectele economice şi sociale nocive” ale revoluţiei fiscale; Autostrada Sebeș-Turda se crapă înainte de deschidere

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a a explicat joi, în comisia Economică din Senat, de ce Banca Naţională a majorat dobânda de politică monetară şi a avertizat că în lipsa unei reacţii imediate la efectele revoluţiei fiscale care au antrenat o creştere a preţurilor ar fi existat riscul unor „efecte economice şi sociale nocive”.„După cum s-a menţionat în analizele noastre, inclusiv în raportul pe luna februarie, majorarea inflaţiei în ultimul trimestru a fost generată de şocuri adverse din partea ofertei, precum şi şocuri externe. Au generat creştei de preţuri la gaze naturale, energie electrică, majorarea accizei la carburanţi, potrivit gandul.info.



Noua lege RCA, intrată în vigoare încă de anul trecut, prevede ca firma de asigurare să plătească șoferilor păgubiți în accidenete rutiere mașină la schimb pe perioada în care automobilul propriu se află în service. Sub 1% dintre şoferii păgubiţi în accidente rutiere au solicitat, în ultimul an, maşină la schimb, deşi acest serviciu este gratuit prin lege. Firmele de asigurare sunt obligate să deconteze acest serviciu încă din 2017, când a intrat în vigoare noua lege RCA. Pentru a beneficia de automobil la schimb, păgubitul nu trebuie decât să se adreseze unei firme specializate în domeniu. Cel mai mare jucător de pe piaţa de profil este Autonom, care susţine că are o cotă de 50%, potrivit capital.ro Luna februarie a adus românilor, comparativ cu toți ceilalți europeni, una dintre cele mai mari scumpiri la alimente faţă de perioada similară a anului trecut. Majorările au ajuns la unele produse la aproximativ 12%, în condițiile în care, în ultimii trei ani, luna februarie a adus creșteri nesemnificative de prețuri sau chiar ieftiniri ale produselor alimentare. Prețul la raft al alimentelor a crescut în luna februarie a acestui an cu 3,7% față de perioada similară a anului trecut, cea mai mare a patra scumpire din UE, se arată într-o analiză a Comisiei Europene, potrivit căreia pentru țara noastră s-a raportat cea mai mare creștere a indicelui armonizat al prețurilor de consum, potrivit economica.net Probleme la Lotul 4 al Autostrăzii Sebeş – Turda, finalizat în proporţie de 99%. Publicația Cluj Capitala publică joi fotografii care demonstrează că s-a constatat că autostrada a început să se crape pe margini într-o zonă cu alunecare de taluz. “Remedierile necesare în această zonă, lucrări minore, sunt în derulare, spre satisfacerea clientului”, a spus pentru Economica.net Klaus Bleckenwegner, CEO-ul Porr Construct România. Asociația Pro Infrastructură a prezentat luni un reportaj foto de pe lotul 2 al Autostrăzii A10 Sebeș-Turda, cu următoarea constatare: „Deși cei mai mulți constructori de pe șantierele de autostrăzi din România și-au început activitatea încă din primele zile ale anului, avansul fiind unul sesizabil față de finalul lui 2017, pe acest tronson construit de Aktor-Euro Construct lucrările par înghețate, potrivit cursdeguvernare.ro. Propunerea de taxare a veniturilor companiilor din economia digitală, anunțată de Comisia Europeană pe 21 martie, reprezintă o soluție temporară. Atât Comisia Europeană, cât mai ales unele state membre au insistat în ultimele luni, în comunicarea publică, asupra nevoii de a găsi rapid o rezolvare pentru impozitarea companiilor digitale, astfel că proiectele prezentate zilele trecute nu au fost o surpriză. S-a discutat despre echitatea şi egalizarea taxării, abordări principiale mai degrabă morale decât economice. Totuşi discuţia privind taxarea companiilor digitale ar trebui să pornească de la clarificarea conceptelor. Cauza contribuţiei mai mici la bugetele publice decât se apreciază că ar trebui să fie (deşi şi aici dezbaterea are nevoie de mai multă fundamentare cu date) se află în regulile existente de taxare a profiturilor, precum şi în specificul modelului de business al acestor companii, potrivit capital.ro. . Compania chineză Reward Group, deţinută de miliardarul Hu Keqin, este interesată de achiziţia de teren agricol în România, notează AFP. În ultimii patru ani, chinezii de la Reward cu achiziţionat 3.000 de hectare de culturi de grâu în zonele Indre şi Allier din Franţa. Grâul produs în Franţa va fi exportat către cele 1.500 de brutării ale companiei din China. Deşi pâinea este rar servită la mesele din China, o ţară cu tradiţie în cultivarea orezului, piaţa brutăriilor este dominată de lanţuri care oferă produse adaptate, potrivit Economica.net.