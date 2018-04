Business report: Noul Drum al Matasii poate falimenta Portul Constanta; Un indicator turnesol: Inflatia la taxe constante. Cresterea preturilor masurata pe sistem european - 4%; Cine face jocurile in piata farmaceutica?

Ambitia chinezilor de a reface Drumul Matasii poate avea consecinte negative asupra celui mai mare port romanesc. Rutele de transport de marfuri dintre China si Europa se schimba deja, iar Portul Constanta isi pierde din importanta de hub regional. In secolul II i.H., dinastia Han, care conducea China, a stabilit una dintre cele mai importante rute comerciale din istorie: asa-numitul Drum al Matasii. Stabilit pentru a exporta aceasta resursa a tarii, matasea, a devenit un drum care a influentat major, pentru sute de ani, regiunea, scrie Romania Libera. Valoarea inflatiei comunicate oficial in ultimii ani a fost sistematic afectata de modificarea taxarii, influentele venite pe calea schimbarilor de fiscalitate fiind considerabile, dupa cum se poate vedea din datele publicate de Eurostat. Aceste date prezinta modificarea indicelui armonizat de inflatie IAPC pe parcursul celor zece ani de la aderare. Foarte interesant, daca ajustam inflatia din Romania dupa metodologia europeana si cu pastrarea neschimbata a taxarii, se obtin pentru ultimii trei ani cu totul alte valori decat cele anuntate oficial, mult mai aproape de obiectivul de inflatie, stabilit pe considerente de teorie economica la 2,5% plus/minus 1%, informeaza Curs de Guvernare. Ultimii ani au fost infloritori pentru retailul farmaceutic, marile retele dezvoltandu-se mai mult ca niciodata. Situatia de criza din sistemul sanitar, apetitul romanilor pentru pastile si afectiunile de sezon au dus piata farma la un nivel record, iar estimarile pentru anul curent vizeaza atingerea pragului de 50 miliarde de lei. Afacerile companiilor producatoare si distribuitoare de medicamente au mers foarte bine in ultimii cinci ani, inregistrand o crestere de peste 25%, relateaza Capital. Consiliul Federal al Elvetiei a decis sa prelungeasca cu inca un an clauza de salvgardare prevazuta in acordul asupra liberei circulatii. Aceasta inseamna ca romanii si bulgarii vor fi acceptati doar in anumite cote pe piata muncii din aceasta tara. Elvetia a acceptat sa extinda libera circulatie a persoanelor pentru Bulgaria si Romania in 2009. Pana in 2016, insa, Consiliul Federal putea impune restrictii in cadrul unor masuri de tranzit, ceea ce a si facut, potrivit Curs de Guvernare. Tendinta Firmele care vand asigurari de viata traverseaza una dintre cele mai bune perioade din istorie, chiar daca ajutate serios de banci. Produsele lor se diversifica luna de luna, insa baza ramane aceeasi polita pe care un om o face pentru a isi proteja familia in cazul unei nenorociri. A sigurarea de viata este cea mai simpla si cea mai raspandita forma de asigurare din lume. Ea presupune acoperirea unui singur risc, anume acela de deces al persoanei asigurate, scrie Capital. Mai putin de 5% din locurile de consum din Romania au primit contoare inteligente, iar, procentual, cea mai buna situatie se intalneste in Bucuresti. Contoarele s-au ieftinit, furturile si consumurile tehnologice au scazut, la fel si cheltuielile cu citirea contoarelor, lucru spus de ANRE, dar ANRE tot este decisa sa amane termenul la care sa debuteze "marea contorizare", pe motiv ca momentan nu sunt beneficii vizibile pentru toare categoriile de clienti. Pana in 2020, potrivit legii, 80% din locuintele din Romania trebuia sa aiba montate contoare inteligente, relateaza Economica.