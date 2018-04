Business report: Romanii din strainatate au trimis in tara 4,9 mld dolari in 2017; Campioni si la economia neagra; Lipsa unui acord cu UE ar fi un "dezastru" pentru industria alimentara britanica

Romania a primit cele mai mari sume de bani de la romanii din strainatate, dintre tarile europene si central asiatice (ECA), dupa Rusia si Ucraina, potrivit unui raport publicat luni de Banca Mondiala. Remitentele de peste 4,94 miliarde de dolari, trimise anul trecut in Romania sunt cu aproape 42% mai mari decat cele din 2016. La nivel global, cele mai mari sume au intrat in India (69 miliarde de dolari), China (64 miliarde de dolari), Filipine (33 miliarde de dolari), Mexic (31 miliarde de dolari), Nigeria (22 miliarde de dolari) si Egipt (20 miliarde de dolari). Anul trecut au fost inregistrat remitente de 466 de miliarde de dolari, trimise de cei 266 de milioane de migranti catre tarile emergente si in curs de dezvoltare. Remitentele au crescut prima data dupa trei ani de declin, scrie Curs de Guvernare. Serviciile, agricultura si constructiile sunt zonele in care se intalnesc cele mai multe situatii de evitare a taxarii. Mici fermieri, liber profesionisti sau IMM-uri, cu totii incearca sa nu dea bani la stat. Un studiu al Fondului Monetar International (FMI) arata ca in 2017 economia subterana din Romania a reprezentat peste 26% din PIB, un nivel aproape identic cu cel din Croatia si cu trei puncte procentuale sub cel calculat pentru Bulgaria. Sub noi, cu proportii cuprinse intre 21% si 24%, se afla, in ordine crescatoare, Letonia, Grecia, Polonia, Ungaria, Slovenia, Malta, Cipru, Lituania si Estonia. Asta in timp ce la celalalt capat al clasamentului sunt, cu procente ale asa-zisei "shadow economy" intre sase si noua, Elvetia, Austria, Luxemburg si Marea Britanie, precizeaza Capital. Un asa-numit "hard Brexit" ar fi "dezastruos" pentru producatorii de alimente si bauturi din Marea Britanie si iesirea Regatului Unit din UE fara un acord "trebuie evitata cu orice pret", potrivit unui raport al parlamentarilor britanici. Un raport al Comisiei pentru afaceri, energie si strategie industriala a Parlamentului britanic, publicat duminica, sustine ca succesul industriei alimentare a fost extrem de dependent de participarea la piata unica si uniunea vamala, scrie EurActiv.com. Productia de alimente si bauturi contribuie aproape 29 de miliarde de lire sterline (33 miliarde de euro) la economia britanica si angajeaza sute de mii de oameni, informeaza Euractiv. Romania s-a situat anul trecut pe locul patru intre statele membre UE in privinta cresterii gradului de ocupare, potrivit datelor publicate de Eurostat. Cu un avans de 2,5 puncte procentuale ne-am situat dupa Bulgaria (+3,6%), Slovenia (+3,3%) si Portugalia (+2,8%) si am avansat pana la 68,8%, in apropierea obiectivului de 70% stabilit pentru anul 2020. Strategia Europa 2020 prevede atingerea unui grad de ocupare de cel putin 75% la nivelul UE, dar acest obiectiv a fost adaptat la diverse tinte nationale in functie de conditiile specifice din fiecare tara, relateaza Curs de Guvernare. Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA a respins oferta BMC Truck & Bus in cadrul licitatiei pentru achizitia a 60 de autobuze. Si asta pentru ca nu ar fi indeplinit o conditie privind experienta similara, si anume sa fi vandut minim 25 de autobuze in utimii trei ani, a explicat pentru Economica Silvia Colacea, directorul executiv al BMC Truck & Bus. Ea sustine insa ca firma sa indeplinea acest criteriu, cu 27 de unitati vandute, dar ca in cadrul licitatiei a fost mentionat un contract pentru vanzarea a cinci autobuze, care nu s-a mai concretizat in final, scrie Economica. H&M trece prin una dintre cele mai dificile perioade din istoria companiei, si probabil va taia dividendele anul viitor pentru prima oara din 1974, cand a fost listata pe bursa, potrivit Bloomberg. Retailerul ar putea reduce dividendele cu 7,5% pentru anul fiscal 2018, potrivit estimarilor a 27 de analisti. In conditiile in care H&M creste cheltuielile cu platforma online, ar putea sa nu aiba suficienti bani sa mentina nivelul de anul trecut al dividendelor. In plus, analistii se asteapta ca profitul companiei sa scada cu aproape 10% anul acesta. Profitabilitatea investitiilor de capital este in scadere cu 38% fata de T1 2016 si la minimul ultimilor 16 ani, in timp ce nivelul datoriilor este la maximul istoric, precizeaza Gandul.