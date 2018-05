Business report: Comisia: Increderea in economia Romaniei - la cel mai scazut nivel din septembrie 2014; Cum arata viitorul celor aproape 6.000 de angajati ai combinatului Galati; Bucurestiul, cea mai mare crestere a popularitatii in randul turistilor britanici

Increderea in economia Romaniei a continuat sa se deterioreze in aprilie. Indicatorului de Sentiment Economic (ESI) al Comisiei Europene a scazut intr-un ritm lunar de 0,8 puncte, pana la 100,6 puncte, potrivit unui raport al Comisiei Europene (CE). Este cel mai redus nivel din septembrie 2014, ca urmare mai ales a diminuarii indicatorilor de incredere in constructii (- 15,2 puncte in aprilie 2018), in comert si in servicii. Evolutiile "exprima premise de decelerare a economiei pentru trimestrele urmatoare, in linie cu scenariul central BT", potrivit lui Andrei Radulescu, economistul senior al Bancii Transilvania (BT), scrie Curs de Guvernare. Viitorul fostului Sidex devine incert odata cu decizia ArcelorMittal de a renunta la o serie de active din Europa. Otelaria de la Galati nu este profitabila, iar intr-un context general dificil pentru industria metalurgica si-ar putea gasi cu greu un nou investitor strategic. Grupul ArcelorMittal, cel mai mare producator de otel din lume, spera sa obtina avizul Comisiei Europene pentru preluarea combinatului Ilva din Italia. Tranzactia ce s-ar putea semna la mii de kilometri distanta de Romania ar putea pune in pericol ultimul "bastion" al siderurgiei romanesti - combinatul de la Galati. Pentru a disipa temerile oficialilor europeni cu privire la o eventuala concentrare pe piata de otel, ArcelorMittal a acceptat sa vanda mai multe active, printre care si otelaria din Romania, dar si cele din Belgia, Cehia, Luxemburg, Macedonia, precum si cateva linii de productie din Italia, precizeaza New Money. De la coada unui clasament cu 50 de destinatii europene pentru care turistii britanici si-au exprimat interesul, Bucurestiul a urcat 31 de pozitii anul acesta si a inregistrat cea mai crestere a popularitatii, arata datele motorului de cautare Kayak, ce face parte din acelasi grup cu platforma de rezervari hoteliere Booking.com. Motorul de cautare Kayak a analizat cautarile efectuate de turistii britanici pentru vacantele de anul acesta si se pare ca in tendinte sunt Turcia, dar si estul Europei. Cea mai spectaculoasa crestere a popularitatii pentru vacantele din aceasta vara s-a inregistrat petnru Bucuresti. Daca anul trecut, Capitala se afla pe locul 46 in preferintele britanicilor, anul acesta ocupa locul 15, datorita unei cresteri de 125%, relateaza Economica. Tehnologia blockchain este departe de a se limita la emiterea si folosirea criptomonedelor pe scara larga si va schimba economiile lumii prin expansiunea in multe alte domenii. Valoarea afacerilor bazate pe blockchain din diferite domenii va fi de ordinul trilioanelor de dolari, potrivit Bloomberg. Tehnologia blockchain ar putea deveni o strategie prioritara (mainstream) in cinci pana la 10 ani , potrivit unui studiu al firmei de cercetare Gartner, citat de Thomson Reuters. Pe de alta parte, guvernul roman a decis sa nu intarzie si mai mult semnarea declaratiiilor comune ale tarilor UE privind cooperarea in domeniul inteligentei artificiale si devoltarea tehnologiei blockchain la nivel european, potrivit Curs de Guvernare. Actionarul majoritar al CEC Bank, Ministerul Finantelor, pare sa nu reuseasca in niciun chip sa schimbe membrii din boardul CEC Bank, desi a incercat acest lucru in repetate randuri. Ultima incercare a fost si ea sortita esecului, cererea de numire a lui Jean Andronie pe functia de prim-vicepresedinte CEC Bank fiind retrasa de Ministerul Finantelor chiar in momentul in care BNR se pregatea sa aprobe dosarul. Cel mai lung serial din istoria CEC Bank este departe de a se fi incheiat. Actionarul majoritar al bancii, Ministerul Finantelor, a incercat in repetate randuri sa schimbe presedintele sau macar unii membri din Consiliul de Administratie al CEC Bank, scrie Economica.