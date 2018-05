Business report: Avertisment al Comisiei Europene pentru Romania. Efectul riscant al cresterilor salariale din sectorul public; UE vrea sa oblige producatorii sa plateasca despagubiri clientilor pentru produse cu dublu standard de calitate; Licitatii subevaluate in infrastructura, lucrari de mantuiala

Pentru anul 2019, prognoza CE de crestere economica pentru Romania a fost revizuita in jos, de la 4% in varianta de iarna a prognozei (publicata in februarie) la 3,9% in varianta actuala. In acelasi timp, CE estimeaza ca "inflatia va fi de 4,2% pentru 2018 in ansamblul sau si va scadea pana la 3,4% in 2019 pe masura ce preturile la energie se vor tempera". Iar inflatia de baza ar urma sa creasca de la 0,8% in 2017 la 3,3% in 2018 si apoi la 3,5% in 2019. Pe ansamblul Uniunii, ratele de crestere inregistrate in UE si in zona euro au depasit asteptarile din 2017, atingand cel mai inalt nivel din ultimii 10 ani, si anume 2,4%, relateaza Gandul. Europarlamentarii au facut noi propuneri privind modul in care legislatia comunitara ar putea sa-i protejeze pe consumatori de produsele cu dublu standard de calitate. Iar una dintre ele vizeaza crearea unui cadru legal care sa le permita consumatorilor europeni sa primeasca despagubiri de la producatori atunci cand drepturile lor au fost incalcate. Mai mult, europarlamentarii iau in calcul introducerea in legislatie si definirea unui asa-numit produs de referinta de la care sa se poata masura asteptarile consumatorilor. Tot pentru o mai buna informare, una dintre propuneri se refera la elaborarea unui regulament care sa se aplice in intreaga Europa prin care toate produsele comercializate pe piata UE sa fie incluse intr-o platforma online sub forma unui registru, informeaza Economica. Procedura este simpla: beneficiarul doreste si pune fondurile la dispozitie, proiectantul intocmeste un dosar si evaluea-za lucrarea, se organizeaza o licitatie si constructorul desemnat se apuca de treaba. In practica insa, lucrurile sunt mult mai complicate. Constructorii spun ca valoarea estimata a lucrarilor este mult subevaluata si ca, in aceste conditii, fie nu va fi nimeni interesat sa preia proiectul, fie cine o va face va realiza lucrari de mantuiala (chiar si luand in considerare o eventuala majorare cu 10%, permisa de lege). Unul dintre cele mai mari proiecte scoase la licitatie este in comuna Daeni, judetul Tulcea, si se refera la modernizarea unor strazi. Valoarea estimata a proiectului este de 20,3 milioane lei, potrivit Romania Libera. Afacerile din Romania se confrunta cu a 18-a cea mai mare complexitate a sistemelor contabile si fiscale din lume. Gradul de complexitate al cerintelor fiscale si contabile din Romania a urcat cu 36 de pozitii intr-un singur an, in Indexul Complexitatii Financiare 2018, dupa evaluarea reglementarilor din 2017 din 94 de tari. Doar Croatia (pe locul 12) si Albania (14) stau mai rau decat Romania in Europa Centrala si de Est, daca nu se includ Turcia, Rusia si Belarus. Toate tarile cu care ne comparam de obicei (cele din Europa Centrala si de Est) stau mult mai bine, precizeaza Curs de Guvernare. Statul roman a virat o prima transa in valoare de 153 milioane de lei in conturile Companiei Nationale Posta Romana (CNPR), demarand astfel procesul de majorare a capitalului social al operatorului de servicii postale, conform prevederilor legale, a anuntat, joi, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI), intr-un comunicat de presa. Potrivit sursei citate, restul pana la 170 de milioane de lei urmeaza sa fie virat catre companie in trimestrul IV al acestui an. Ministrul Comunicatiilor, Bogdan Cojocaru, sustine ca Posta Romana este o companie de interes national, atat din punct de vedere al serviciilor prestate, cat si din perspectiva reprezentativitatii structurilor teritoriale din mediul rural si urban, scrie Economica. Scumpirea petrolului a dus la cresterea profitul net atribuibil actionarilor OMV Petrom (SNP) pana la 854 milioane de lei, in primul trimestru, cu 38% mai mare decat in T1 / 2017. Cotatia actiunilor SNP a crescut cu 2,04% in deschiderea Bursei de Valori Bucuresti de joi dimineta, dupa publicarea raportului companiei. Valoarea vanzarilor consolidate ale grupului a crescut pana la 4.875 de milioane de lei, cu 5% comparativ cu T1 / 201817. Cresterea vanzarilor a fost "sustinuta de preturi mai mari ale produselor petroliere si gazelor naturale si de volume mai mari ale vanzarilor de electricitate", potrivit raportului SNP, relateaza Curs de Guvernare.