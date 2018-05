Business report: Măsuri pentru falsele reduceri de Black Friday: Comercianţii online vor fi obligaţi să afişeze un istoric al preţurilor; De ce "cădea" atât de des reactorul unu al Centralei de la Cernavodă şi cum s-a rezolvat situaţia

70% din opririle şi neprogramate ale centralei nuclearelectrice de la Cernavodă din anul 2016 încoace au fost cauzate de sistemul de excitaţie al turbogeneratorului de la Unitatea 1, care fusese anterior înlocuit în cadrul programului de investiţii, dar oficialii centralei spun că problema a fost rezolvată. Informaţia a fost făcută publică de Marian Şerban, într-o întâlnire cu presa care a avut loc la centrală. 'Evenimentele care s-au întâmplat nu au avut un impact economic şi financiar, de producţie sau de securitate nucleară semnificativ, în sensul că durata lor a fost scurtă. Dovadă este factorul de capacitate al ambelor unităţi, care menţine Cernavodă pe primul loc în lume", a explicat Şerban, citat de Economica Potrivit prognozei de primăvară a Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză ( ex – Comisia Naţională de Prognoză sau CNP) România va atinge în acest an un PIB de 200 de miliarde de euro iar în 2021 ar trebui să trecem pragul de 250 miliarde de euro. (Foarte) important: sunt valori ceva mai mici decât cele din prognoza de iarnă publicată în urmă cu câteva luni, deoarece cursul de schimb mediu pe anul în curs a fost ajustat de la 4,59 lei/euro la 4,65 lei/euro. Iar asta, deşi noul nivel al PIB prognozat pentru anul în curs a urcat la 930 miliarde lei faţă de 924,2 miliarde lei (valoare încă utilizată de Ministerul Finanţelor la comunicarea datelor operative ale execuţiei bugetare exact înainte de minivacanţa de 1 mai, la rezultatele pe primele trei luni ale anului), scrie Curs de Guvernare În zilele noastre, filmele, serialele şi fotografiile au o calitate mult mai ridicată, care se traduce printr-un spaţiu ocupat mai mare. Un film 4K ocupă un spaţiu considerabil mai mare decât unul în format standard. Fotografiile făcute cu telefoanele de ultimă generaţie au, de asemenea, rezoluţii tot mai mari şi ocupă rapid memoria telefonului. Dacă nu vrei să apelezi la servicii de stocare în cloud şi vrei totuşi să ai o soluţie portabilă de stocare, stick-urile USB de mare capacitate sau hard disk-urile externe sunt cele mai utile. Dacă până nu demult un stick USB de 8 GB era considerat mai mult decât suficient, în prezent cele cu o capacitate de 32 de GB sunt cele mai populare, notează Capital. Consiliul Concurenţei va obliga magazinele online să afişeze, pentru fiecare produs comercializat, informaţii privind evoluţia preţului de referinţă şi al preţului practicat în ultimele 30 de zile. Demersul vine după ce instituţia a descoperit că, de Black Friday, comercianţii ofereau produse pentru care preţul „redus” era mai mare decât cu o lună în urmă. „În urma anchetei sectoriale, autoritatea de concurenţă consideră necesară modificarea cadrului legal, astfel încât fiecare magazin online să aibă obligaţia de a afişa, pentru fiecare produs comercializat, informaţii privind evoluţia preţului de referinţă şi al preţului practicat în ultimele 30 de zile”, se arată într-un document al Consiliului Concurenţei, potrivit Adevărul. Peste 44.100 de imobile şi terenuri au fost vândute în România în luna aprilie, numărul caselor, terenurilor şi apartamentelor care au făcut obiectul contractelor de vânzare-cumpărare, la nivel naţional, fiind cu 996 mai mare faţă de luna aprilie a anului trecut, arată datele transmise vineri de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), scrie News.ro. În luna aprilie, au fost vândute 44.106 imobile, cele mai multe astfel de tranzacţii fiind înregistrate în Bucureşti - 5.837, în Timiş - 3.491 şi Cluj - 2.962. Judeţele cu cele mai puţine imobile vândute în aceeaşi perioadă sunt Caraş-Severin - 320, Gorj - 265 şi Olt - 207. Numărul ipotecilor, la nivel naţional, în luna aprilie a acestui an, a fost de 22.134, cu 5.841 mai mare faţă de luna aprilie 2017, conform Economica. Comisia Europeană a adoptat, recent, un regulamanet prin care companiile care vând produse de calitate diferită, în funcție de țară, pot fi amendate cu până la 4% din cifra de afaceri. Parlamentul European, organismul care a și sesizat inițial dublul standard aplicat de unele companii, plusează și propune ca oamenii care au cumpărat alimente inferioare calitativ să fie despăgubiți. Sancţiunile vor putea fi aplicate prin compararea produselor din ţări diferite cu un aşa numit “produs de referinţă”, care să fie definit ca având calităţile de bază a alimentului. Un organism special înfiinţat în acest scop va verifica dacă reţeta originală pentru alimentele verificate este respectată peste tot unde respectivul produs este vândut, relatează Capital.