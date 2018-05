Business report: Adevărul despre pensiile private ale românilor; Atenţie la evoluţia dobânzilor! Remunerarea depozitelor a ajuns puternic negativă; Taxe incredibile. Românii care aleg să se mute în Europa sunt uimiţi de ele

Capital a aflat cât au încasat administratorii de pensii private obligatorii, din comisioane, în cei aproape zece ani de funcționare a sistemului. Este vorba de peste 1,7 miliarde de lei. Deși poate părea mare, raportat la activul net această sumă nu înseamnă nici jumătate din banii pe care administratorii i-au în adus în plus față de contribuții. Chiar dacă în ultimii doi ani ponderea comisioanelor în totalul activului a depăşit randamentele, per ansamblu cei 4% încasaţi din două comisioane nu ajung nici la jumătate din randamentul mediu anualizat, adică procentul adus în plus din plasarea contribuţiilor celor aproximtaiv 7 milioane de români care au conturi de pensii private, potrivit capital.ro În termeni reali, la începutul acestui an, dobânzile la credite au scăzut foarte mult iar cele la depozite au intrat puternic în teritoriul negativ. Evoluţia în timp arată că situaţia care am ajuns după ce am parcurs doi ani de scădere a indicelui de preţuri mediu IPC, urmaţi apoi de o revenire în teritoriul pozitiv anul trecut şi creşterea rapidă a IPC prin efect de bază în ultimul trimestru din 2017 şi stabilizarea la o valoare de aproape 5% la finele primului trimestru din 2018. De reţinut, din 2013 şi până la mijlocul anului 2017, rata medie a dobânzilor la depozite a fost mai mare decât nivelul creşterii preţurilor ( 0,85% la 0,85% în iunie 2017), potrivit cursdeguvernare.ro Lansarea în Bucureşti a aplicaţiei Uber Eats, de livrare de mâncare prin curier, a intrat pe ultima sută de metri. Uber a încheiat parteneriate cu "zeci de restaurante" din Bucureşti, iar serviciul va fi disponibil în următoarele câteva săptămâni. Aplicaţia Uber Eats poate fi descărcată de către utilizatorii din România şi marchează centrul Bucureştiului drept arie de acoperire unde serviciul va fi disponibil iniţial. Dacă încearcă să lanseze o comandă, utilizatorii sunt informaţi că serviciul nu este încă disponibil şi pot opta pentru a fi notificaţi atunci când va fi lansat, potrivit economica.net Conform celui mai recent raport Imobiliare.ro, la negocieri, vânzătorii din Cluj-Napoca sunt dispuși să își reducă pretențiile, în medie, cu numai 3,3%. Asta în condițiile în care orașul înregistrează cele mai ridicate prețuri din țară. Diferența între ultimul preț solicitat de către proprietari și cel final, de vânzare, se menține sub pragul de 4% în marile centre regionale ale țării, arată cel mai recent raport de piață realizat de Analize Imobiliare. Asta în ciuda unor fluctuații firești de la un trimestru la altul. Autorii analizei consideră că relativa stabilitate a indicatorului menționat relevă menținerea unui echilibru în raporturile dintre vânzători și cumpărători, în contextul unei cereri puternice pe acest segment de piață, potrivit actualdecluj.ro În mai multe ţări din Europa precum Austria, Danemarca, Germania, Finlanda, Islanda, Italia, Suedia şi Elveţia există o taxă care trebuie achitată către Biserică. Să luăm ca exemplu Germania. Impozitul pentru biserică este o taxă voluntară plătită de persoanele care se declară membri ai unei confesiuni religioase recunoscută în Germania. Impozitul este folosit de biserici pentru finanţarea activităţilor proprii. În 2017 biserica catolică a incasat 6 miliarde euro din impozitul pentru biserică, iar biserica evanghelică aproximativ 4,8 miliarde euro, potrivit capital.ro Un text de opinie scris de Cristian Tudor Popescu despre tenis a dat naştere la un război deschis între reputatul jurnalist şi postul B1 TV. "Site-ul televiziunii B1 TV (cu care nu colaborez din pricina insultelor odioase care au fost aruncate în mod repetat Simonei Halep pe acest post) înşfacă ce am scris pe Republica.ro despre Mihaela Buzărnescu şi titrează aşa: „«Are un aspect dizgraţios». După ce a făcut-o pavian pe Dăncilă, CTP o critică pe cea mai în formă jucătoare de tenis din România”. Rar o asemenea combinaţie de minciună cu ticăloşie.", a scris el, potrivit adevarul.ro