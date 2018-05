​Business report: Americanii din Marea Neagra vor aduce gazul la tarm; Romania, liderul Europei la energie eoliana; Dobanda de politica monetara vis-a-vis de inflatie in mai multe tari

Transgaz a primit trei cereri de capacitate incrementala pentru punctele de intrare in Sistemul National de Transport gaze pentru localitatile Vadu si Tuzla, de pe litoralul Marii Negre. Cererile sunt neangajante, dar reprezinta faza premergatoare rezervarii ferme de capacitate, care se va face in perioada 3-18 mai. Transgaz a primit trei cereri de capacitate incrementala pentru punctele de intrare in Sistemul National de Transport gaze pentru localitatile Vadu si Tuzla, de pe litoralul Marii Negre. Cererile sunt neangajante, dar reprezinta faza premergatoare rezervarii ferme de capacitate, care se va face in perioada 3-18 mai, relateaza Romania Libera. In data de 7 mai, peste o treime din consumul national de energie electrica a provenit de la turbinele eoliene. Romania a fost prima tara din Europa la acest capitol, cu o pondere a eolienelor in consum de aproape cinci ori mai mare decat media europeana. 35% din cantitatea totala de energie electrica consumata in Romania in data de 7 mai a provenit de la turbinele eoliene, Romania fiind recordmena Europei la acest capitol, potrivit datelor RWEA - Asociatia Romana pentru Energie Eoliana. Astfel, in conditiile unui vant sustinut, dar si absentei unui reactor de la Cernavoda, oprit planificat pentru rezivii, turbinele eoliene din Romania au produs 54 GWh de electricitate, ceea ce, potrivit calculelor reprezentantilor industriei, ar acoperi consumul a circa 5 milioane de gospodarii medii din UE, scrie Economica. Romania se pozitioneaza, alaturi de tarile cu regim valutar similar din regiune (foste colege de bloc socialist ce au aderat la UE dar inca nu au adoptat euro, pastrand flotarea monedei nationale fata de moneda unica europeana) in zona de diferenta negativa intre dobanda de politica monetara (DPM) si inflatia anuala (masurata prin IPC). In cazul nostru, aceasta diferenta este mai pronuntata din cauza conjuncturii speciale prin care efectul de baza a amplificat temporar valoarea inflatiei anuale, dar vom reveni spre finalul anului la un ecart similar cu cel consemnat de Ungaria, Cehia sau chiar Polonia, tara care are in prezent cea mai mica diferenta intre IPC si DPM (care in pofida unui unui IPC mai mic a pastrat o DPM mai mare decat cele doua), precizeaza Curs de Guvernare. In urma cu patru ani, singurul producator de troleibuze din Romania a intrat in insolventa. In acea perioada dificila din existenta sa, Astra Bus a fost nevoita sa vanda din terenuri si imobile pentru a-si achita datoriile. Mai mult, fabrica aradeana nu mai producea troleibuze, din cauza ca nu mai avea comenzi. Astra Bus spera atunci la o comanda de cel putin 10 troleibuze de la o primarie importanta din tara, pentru a-si relansa productia. Si aceasta a venit in 2015, cand Compania de Transport Public Cluj-Napoca a scos la licitatie un contract de 12 milioane de euro, pentru achizitia a 20 de troleibuze, adica 600.000 de euro/bucata. Astra Bus a castigat licitatia, in colaborare cu proprietarul Astra Vagoane Calatori, Valer Blidar, si a inceput sa livreze noile troleibuze de 18 metri, IVECO Astra Town 118, incepand din 2016, arata Economica. Miliardarul Warren Buffett regreta ca nu a investit, in urma cu 15-20 ani, in doua companii care intre timp au devenit printre cele mai mari din lume: Google si Amazon. Buffett spune ca a descoperit ce poate sa faca Google abia cand bunul sau prieten, Bill Gates, i-a recomandat sa renunte la Altavista, browser-ul pe care il folosea in acel moment, si sa foloseasca Google in schimb. Admite insa ca trebuia sa fie in tema cu aceasta companie, pentru ca Geico, o subsidiara a Berkshire Hathaway, platea "sume mari de bani" catre Google, in momentul in care gigantul din tehnologie a fost listat la bursa. Miliardarul a mai recunoscut ca a subestimat capacitatea Amazon de a schimba complet modul in care oamenii fac cumparaturi si regreta ca nu intelege mai bine companiile de tehnologie, informeaza New Money. Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS din Turcia a castigat contractul de proiectare si executie a lotului 1 al Autostrazii de Centura Bucuresti, cu pretul de circa 830,68 milioane de lei, fara TVA, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit sursei citate, lotul 1 va avea o lungime de aproape 17 kilometri (Sectorul 1, km 52+070 - km 52+770, aferent Centurii Nord si Sectorul 2, km 52+770 - km 69+000, aferent Centurii Sud). Cele trei loturi ale Autostrazii de Centura Sud a Municipiului Bucuresti vor avea o lungime insumata de aproximativ 52 de kilometri si dupa ce vor fi finalizate vor face face legatura intre A1 si A2, scrie Romania Libera.