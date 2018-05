Business report: Numărul clădirilor construite ilegal în Bucureşti devine alarmant; Cât îi va lua României să ajungă la nivelul de bogăţie al Vestului; CERT: 21.709 de domenii web „.ro”au fost atacate de hackeri anul trecut

Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică a publicat Raportul privind evoluția amenințărilor cibernetice pentru anul 2017. În anul 2017 au fost colectate şi procesate 138.217.026 de alerte de securitate cibernetică, în creştere cu 25% faţă de anul 2016, care au afectat un număr de 2,89 de milioane adrese IP unice din România. În urma analizării alertelor de securitate cibernetică colectate de CERT-RO în anul 2017, au fost constatate următoarele: 33,71% (2,89 mil.) din totalul IP-urilor alocate RO au fost afectate; 83,63% (115,60 mil.) din alertele colectate şi procesate vizează sisteme informatice vulnerabile; 10,32% (14,33 mil.) din alertele procesate se referă la sisteme informatice compromise, în sensul că, fie au fost infectate cu diferite forme de malware, fie au fost exploatate şi utilizate de atacatori în diferite tipuri de atacuri, conform Capital Nuclearelectrica, societatea de stat care operează cele două reactoare nucleare de la Cernavodă, a raportat un profit net de aproape 190 de milioane de lei în primele trei luni ale anului , în creştere cu 51% faţă de primul trimestru din 2017. Asta în condiţiile unei producţii mai mai mici de energie. Nuclearelectrica nu mai este obligată să vândă energie electrică în acest an, aşa cum a făcut anul trecut, iar acest lucru se vede în primele raportări de când piaţa de electricitate este liberalizată 100%. Compania şi-a crescut profitul vânzând mai puţină energie decât anul trecut, dar pe piaţa liberă. Profitul a crescut cu 51%, până la 189,99 milioane de lei, producţia de energie a scăzut cu 1%, până la 2,71 TWh, dar veniturile din vânzarea energiei electrice au crescut cu 11,8%, până la 541 de milioane de lei. Nuclearelectrica produce energie în bandă, şi a preferat să o vândă pe contracte pe termen mai lung, ponderea vânzărilor pe piaţa spot fiind destul de mică, scrie Economica Guvernul Dăncilă a adoptat joi un Proiect de Lege privind Strategia de dezvoltare economică şi socială pe termen lung „România 2040”. Proiectul de lege adoptat nu conține vreo strategie propriu-zisă: el este, de fapt un concept în care singurul lucru concret este atribuirea puterii de decizie în ceea ce privește conținutul strategiei ce urmează a fi elaborate. Comisia “România 2040”, cea care este desemnată responsabilă cu elaborarea formei finale a strategiei va fi condusă de președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Un alt lucru concret: guvernele, de orice culoare politică, trebuie să continue programele din ”Strategia 2040”, informează Curs de Guvernare La mai mult de un deceniu de la aderarea la Uniunea Europeană, România mai are destul de aşteptat până să ajungă la fel de bogată ca restul blocului european. Mai precis, 10 ani, dacă păstrează acelaşi ritm de creştere, scrie Bloomberg. Toate ţările din Europa Centrală şi de Est membre ale UE vor avea de aşteptat ani bună să ajungă din urmă media UE la capitolul Produs Intern Brut per cap de locuitor, potrivit unei analize realizate de Open Institute Sofia, citată de publicaţie. Potrivit studiului, României îi va lua numai 10 ani. Din nou, însă, şi în cazul ţării noastre este luat probabil nivelul actual de creştere economică, cel mai ridicat din UE. Este însă destul de puţin probabil ca acesta să se menţină la fel de ridicat în următorii ani. Cel mai mult va avea de aşteptat Bulgaria: aproape un sfert de secol. Deocamdată, produsul intern brut pe cap de locuitor al ţării balcanice a atins 49% din media UE, de la 40% la intrarea în 2007, notează Adevărul Timpul lung de autorizare, procedurile complicate şi lipsa de informare a populaţiei încurajează construcţiile ilegale, este concluzia raportului Ordinului Arhitecţilor Bucureşti pe 2018. Datele arhitecţilor arată că, doar anul trecut, 95.000 mp a fost declarată suprafaţă construită ilegal în Bucureşti, pentru care se elaborează documentaţia post-execuţie. Spre comparaţie, AFI Palace Cotroceni, cel mai mare mall din ţară, are o suprafaţă de 90.000 mp. De remarcat este că 4% din lucrările elaborate pentru autorizare în 2017 sunt pentru intrare în legalitate, ceea ce este un semnal îngrijorător. Pentru construcţia unei case cu etaj este nevoie de patru muncitori şi 13 specialişti, avertizează profesioniştii din domeniu. Mai grav este că aceşti specialişti nu există în foarte multe judeţe ale ţării, ceea ce forţează încălcarea legii şi, în unele cazuri, se lasă cu morţi, relatează Capital Economia românească va creşte mai susţinut în perioada 2019 - 2021, fiind estimat un ritm mediu anual de 5,5%, iar cererea internă (consumul şi investiţiile) va continua să reprezinte în acest interval principalul motor al creşterii economice, conform Programului de convergenţă 2018-2021. 'Cheltuielile cu consumul privat se vor majora, în medie, cu 5,8% anual, în condiţiile îmbunătăţirilor manifestate pe piaţa muncii. Formarea brută de capital fix va înregistra un ritm accelerat de creştere (8,2% anual) pe fondul îmbunătăţirii climatului investiţional prin măsurile avute în vedere, precum şi a condiţiilor de finanţare atât din surse bugetare cât şi din fonduri structurale şi de investiţii', se menţionează în program. Pentru anul 2018 se estimează o creştere economică de 6,1%, bazată exclusiv pe cererea internă. În cadrul acesteia s-a estimat că investiţiile brute (formarea brută de capital fix) se vor majora cu 7,9%, arată Economica