Business report: Culisele celei mai mari amenzi din istoria sistemului financiar; Ţara care ar putea să aducă sfârşitul Uniunii Europene; Ce se va întâmpla cu pensiile private în următorii ani

Niciodată în vreunul dintre statele fondatoare ale Uniunii Europene partidele eurosceptice nu au reuşit să ajungă la putere. Dacă acest lucru se va întâmpla în Italia, consecinţe pentru această ţară şi pentru Uniunea Europeană în ansamblu ar putea fi resimţite în lunile şi anii care vor urma.Dacă elitele UE au înţeles ceva în urma Brexitului, acesta este faptul că UE are nevoie de o schimbare.La doi ani de atunci însă, acordul lor a rămas tot în acel punct. Prin urmare, Italia le-ar putea da un impuls, potrivit capital.ro Valoarea medie a unui credit ipotecar standard a crescut în trimestrul I 2017 cu 12%, pe fondul scumpirii imobilelor. "KIWI Finance a intermediat, în primul trimestru al acestui an, credite în sumă totală de 142 milioane lei în creştere cu 39% faţă de aceeaşi perioadă a anuluiui trecut", arată un comunicat de presă al celui mai mare broker de credite din România. Astfel, au fost finalizate 451 dosare de credit cu un volum de 110 milioane de lei, ceea ce reprezinta 50% creştere faţă de trimestrul I 2017, potrivit economica.net. Romgaz (SNG) vrea să renunţe la două perimetre petrolifere concesionate în Slovacia, unde lucrările nu mai pot continua din cauza acţiunilor violente ale comunităţii locale. Compania deţine câte o participaţie de 25% în trei perimetre din Slovacia, aflate în faza de explorare. Până acum, Romgaz a participat cu suma de 6,65 milioane de euro la operaţiunile din aceste zone. Reprezentanţii Romgaz menţionează că nu s-au putut realiza operaţiuni de foraj în aceste perimetre din cauza opoziţiei “vehemente şi chiar violente” a comunităţii locale, în urma căreia a fost sistată activitatea, potrivit cursdeguvernare.ro. Raluca Țintoiu, fostul director al NN Pensii, cel mai mare administrator de pensii private din România, a acţionat în judecată ASF pentru că, în urmă cu un an, i-ar fi fost aplicată incorect cea mai dură sancţiune din istoria pieţelor financiare din România. Motivul sancţiunii a fost faptul că NN a transmis clienţilor un mesaj prin care avertiza asupra posibilităţii ca statul să naţionalizeze sistemul de pensii private. Atunci, Țintoiu a fost amendată cu 100.000 de lei şi i s-a retras dreptul de a mai ocupa o poziţie de conducere în sistemul de pensii private din România, potrivit capital.ro . Potrivit estimărilor făcute de MFP, perspectivele demografice vor duce la creşterea accentuată a cheltuielilor cu pensiile de stat, care ar putea atinge 9% din PIB peste 30 de ani. „Pilonul 2 de pensii va avea o pondere din ce în ce mai semnificativă în totalul cheltuielilor cu pensiile, cu atingerea unei ponderi de 1,1% din PIB la sfârşitul orizontului de prognoză (2070 n.r.)“, se arată în Programul de Convergenţă 2018-2021, publicat de Ministerul Finanţelor Publice (MFP), potrivit adevarul.ro. . Fraţii Logofătu, care au fondat Bittnet, prima companie românească de IT listată la Bursa de Valori Bucureşti pe. piaţa Aero, pariază pe creşterea pieţei de consultanţă şi soluţii IT şi ţintesc venituri de 100 de milioane de lei până în 2020. ”Elian şi Dendrio sunt consultanţi ca şi noi, iar cei de Equatorial sunt dezvoltatori, fiind o platformă de dezvoltare cu şanse de creştere exponenţială. Dacă noi creştem 40% sau 60% şi este bine, pentru Equatorial o creştere de 1.000% poate fi accesată foarte uşor“, declară Cristian Logofătu, potrivi gandul.info Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, din comerţul României cu Ungaria, Polonia şi Slovacia a rezultat anul trecut aproape 43% din deficitul consemnat de ţara noastră în comerţul exterior. . Surprinzător, România înregistrează un excedent destul de pronunţat cu Marea Britanie (6,7% raportat la valoarea deficitului comercial pe anul trecut, adică mai mult decât am ieşit în minus cu locomotiva europeană Germania) şi o poziţie favorabilă în schimburile comerciale cu Franţa (1,8% raportat la deficitul total), potrivit cursdeguvernare.ro.