Business report: La un pas de recesiune. Care sunt semnele; Avem cumparator pentru gazele din Marea Neagra, dar ne pierdem rabdarea cu Legea Offshore; Romania investitiilor, in context european: Pe podiumul scaderilor, dar inca in prima treime a clasamentului

La un pas de recesiune. Care sunt semnele Frecventele semnale venite din piata, atat din partea analistilor financiari, cat si din partea statisticienilor, indica instalarea recesiunii spre jumatatea anului viitor. Din cauza cresterii constante a inflatiei, bancile sunt nevoite sa creasca dobanzile, chiar dublandu-le in viitorul apropiat, ceea ce se va rasfrange puternic asupra companiilor care s-au imprumutat, se arata intr-o analiza efectuata de Iancu Guda, presedintele Asociatiei Analistilor Financiar Bancari din Romania (AAFBR). Potrivit acesteia, in viitorul apropiat firmele nu vor mai putea suporta din profit cresterea dobanzilor, iar fara finantare multe dintre acestea se vor inchide. "Se creeaza premisele unei spirale contagioase care, desi este invizibila acum, se poate propaga foarte rapid in urmatoarea recesiune", sustine analistul, potrivit Adevarul.





Mark Beacom, BSOG: Avem cumparator pentru gazele din Marea Neagra, dar ne pierdem rabdarea cu Legea Offshore Unul dintre cei doi mari investitori interesati sa extraga sutele de miliarde de metri cubi de gaze din subsolul Marii Negre, este vorba despre Black Sea Oil & Gas, a gasit un prim cumparator pentru viitoarea sa marfa, o companie din Romania care este dispusa sa preia un miliard de metri cubi de gaze anual. Adica toata productia estimata de companie pe durata de exploatare a perimetrului Midia. Mark Beacom, directorul BSOG spune ca societatea pe care o conduce (subsidiara a gigantului american Carlyle Group) este pregatita sa inceapa imediat toate operatiunile din proiectul care ar urma sa aduca gazele la tarm, din 2020, are la dispozitiei si cei 400 de milioane de dolari necesari, dar nu are cadrul legislativ adecvat, precizeaza Capital.





Romania investitiilor, in context european: Pe podiumul scaderilor, dar inca in prima treime a clasamentului Anul trecut, investitiile totale la nivel national ( atat din surse publice cat si din surse private) in statele membre UE s-au ridicat pana la aproape 3.100 miliarde euro. Constructiile au reprezentat aproximativ jumatate din aceasta suma, masinile, utilajele si sistemele de armament 31% iar drepturile de proprietate intelectuala 19%. De retinut, investitiile in drepturile de proprietate intelectuala, cvasiinexistente in Romania, au cunoscut cea mai mare crestere pe parcursul ultimilor zece ani, potrivit datelor publicate de Eurostat. Per total UE, rata investitiilor a scazut de la 22,4% din PIB in 2007 pana la doar 20,1% din PIB in 2017. Scaderea a fost si mai pronuntata in Zona Euro (de la 23,2% la 20,5%), relateaza Curs de Guvernare.





Se incing investitiile belgienilor in Romania: Au cumparat zeci de hectare de teren in cateva luni Doua dintre cele mai bogate familii belgiene, cu o avere cumulata de peste 740 mil. euro, plus un antreprenor de aceeasi origine, au luat cu asalt piata terenurilor din Romania in ultimele luni. Cei trei investitori au cumparate loturi pentru constructii in suprafata totala de peste 55 de hectare. Noile achizitii ale belgienilor au fost realizate incepand cu anul trecut si au vizat, cu precadere, loturi de terenuri langa Bucuresti, a caror valoarea cumulata depaseste 20 mil. euro, potrivit calculelor Capital. Ei vor sa construiasca, in principal, depozite si sedii de birouri. Cea mai mare investitie a fost sustinuta de familia De Pauw, care ocupa locul 51 in topul milionarilor belgieni, scrie Capital.





Italienii de la Tirrena, nemtii de la Geiger si Umbrarescu, constructorii cu cele mai mari progrese la autostrazi in ultima luna Se incinge competitia in top trei constructori de autostrazi dupa progresele consemnate pe santiere. Italienii de la Tirrena au revenit pe primul loc, nemtii de la Geiger au coborat pe pozitia a doua iar Umbarescu a ramas pe locul al treilea, desi a marit de peste doua ori ritmul de lucru in ultima luna. Tirrena Scavi isi tot disputa primul loc in topul constructorilor de autostrazi in functie de progresele lunare cu nemtii de Geiger. Italienii au revenit pe prima pozitie dupa ce au raportat un avans de 8,3 puncte procentuale pe santierul de la nodul Gilau, ce va lega autostrazile din jurul Clujului. Astfel, gradul de executie la podul de peste Somesul Mic a ajuns la 28,80%, conform datelor actualizate pe luna mai de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). In aprilie, stadiul fizic era de 20,50%, potrivit Economica.





Inflatia anuala urca la 5,22%: Amestecul exploziv intre accizele la tutun, gaze si pretul petrolului Inflatia pe luna aprilie 2018 a fost de +0,54%, in crestere semnificativa fata de luna precedenta, si aproape dubla fata de aceeasi luna din 2017 (+0,28%). Ceea ce a trimis, prin efect de baza, inflatia anuala la valoarea record de 5,22%. De fapt, alimentele s-au scumpit cu doar 0,18% si serviciile cu numai 0,09% dar a intervenit majorarea de 1% pe segmentul produselor nealimentare. Explicatia consta in amestecul exploziv la propriu si la figurat intre scumpirile consemnate la tutun, combustibili si gaze naturale.Urmarea cresterii accizelor aplicate la tigari s-a ajuns la un plus de 2,40% in indicele de pret al unei grupe importante din cosul de consum al populatiei, respectiv 6,27% din cheltuielile lunare, scrie Curs de Guvernare.





Cum calculeaza INS inflatia? A anuntat o scumpire de 2,46% a energiei electrice in acest an, desi preturile aproape au stagnat Rata inflatiei a crescut in aprilie pina la cel ai mare nivel din ultimii cinci ani, iar una sintre cauze este scumpirea produselor energetice si a transporturilor. Insa, daca la carburanti evolutia preturilor este justificata de taxele mai mari si de cresterea pretului petrolului, in cazul energiei electrice, datele INS ridica unele semne de intrebare. Rata inflatiei, calculata pe baza metodologiei IPC, a fost in aprilie 2018, de 5,2%, fata de aprilie 2017, ceea ce face ca rata inflatiei sa ajunga la cel mai mare nivel din ultimii cinci ani. Informatia a fost comunicata de Institutul National pentru Statistica, iar in acelasi comunicat Statistica arata si variatiile preturilor in perioada decembrie 2017-aprilie 2018. Potrivit acestor ultime date, in aprilie 2018, preturile la energie electrica au fost cu 2,46% mai mari decat in luna decembrie 2017, informeaza Economica.