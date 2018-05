Business report: Analisti: Vine criza! Tot poporul roman va plati; Vin chinezii cu milioanele in Romania?; Top 10 alimente care ne-au stricat balanta comerciala. Porcul, cafeaua si branza ocupa primele trei locuri

Analisti: Vine criza! Tot poporul roman va plati Institutul National de Statistica a publicat marti datele privind evolutia PIB pe primul trimestru, anuntand o stagnare a cresterii economice din primul trimestru al acestui an, fata de ultimul trimestru al anului trecut, in timp ce in T4 cresterea a fost de numai 0,3%, fata de 0,5% cat se estimase initial. Revizuite in scadere au fost si cresterile economice din trimestrele doi si trei: rezultatele trimestrului II 2017, comparativ cu trimestrul precedent, au fost revizuite de la 101,7% la 101,6%; rezultatele trimestrului III 2017, comparativ cu trimestrul II 2017, au fost revizuite de la 102,4% la 102,2%. In ce priveste comparatia dintre primul trimestru al acestui an, fata de perioada similara a anului trecut, economia romaneasca a crescut cu 4%, serie bruta. Anul trecut, economia romaneasca a crescut cu 6,9%, fata de 2016, scrie Institutul National de Statistica a publicat marti datele privind evolutia PIB pe primul trimestru, anuntand o stagnare a cresterii economice din primul trimestru al acestui an, fata de ultimul trimestru al anului trecut, in timp ce in T4 cresterea a fost de numai 0,3%, fata de 0,5% cat se estimase initial. Revizuite in scadere au fost si cresterile economice din trimestrele doi si trei: rezultatele trimestrului II 2017, comparativ cu trimestrul precedent, au fost revizuite de la 101,7% la 101,6%; rezultatele trimestrului III 2017, comparativ cu trimestrul II 2017, au fost revizuite de la 102,4% la 102,2%. In ce priveste comparatia dintre primul trimestru al acestui an, fata de perioada similara a anului trecut, economia romaneasca a crescut cu 4%, serie bruta. Anul trecut, economia romaneasca a crescut cu 6,9%, fata de 2016, scrie Adevarul.





Vin chinezii cu milioanele in Romania? "China are un potential enorm. Este tara care, in ultima perioada, a furnizat anual constant peste 100 de milioane de turisti la nivel mondial", spune ministrul Turismului, Bogdan Trif. Bineinteles, oficialul mizeaza pe o crestere importanta a turistilor chinezi care sa ne viziteze. Asadar, poate fi Romania vizitata, la un moment dat, de milioane de chinezi? Asta ramane de vazut. Un lucru este clar, insa: anul trecut am avut o crestere. "In anul 2017, Romania a inregistrat o crestere cu 22 de procente in privinta vizitatorilor din China. Ne bucura faptul ca suntem pe o linie ascendenta, dar a sosit momentul ca Romania sa devina cu adevarat o destinatie turistica majora pentru China! Am venit in sprijinul celor care vor sa vina in Romania si am reusit sa reducem timpul de acordare a vizelor", a punctat ministrul Bogdan Trif, potrivit Capital.





Top 10 alimente care ne-au stricat balanta comerciala. Porcul, cafeaua si branza ocupa primele trei locuri Branza si casul au dobandit, anul trecut, un statut similar cu cel al produselor alimentare care nu se pot produce la nivel local, cum ar fi bananele sau citricele, si au urcat in topul alimentelor care au destabilizat cel mai mult balanta comerciala cu produse alimentare, se arata intr-o analiza realizata de Institutul National de Statistica. Astfel, potrivit INS, deficitul balantei comerciale cu branza si cas a urcat la peste 172,8 milioane de euro, fata de 141,7 milioane de euro cu un an in urma (plus 21%), urmare a majorarii importurilor cu 21,8%, intr-o proportie similara cu cresterea exporturilor (plus 21,7%), branza si casul au ajuns pe pozitia a treia in topul produselor alimentare in functie de deficitul comercial, devansand produsele de brutarie, citricele si ciocolata, informeaza Economica.





Cine sunt antreprenorii prin mana carora, in ultimii 10 ani, au trecut proprietati care valoreaza 6% din PIB-ul Romaniei de anul trecut Locuinte, terenuri, masini, hoteluri sau afaceri sunt doar cateva dintre proprietatile evaluate de-a lungul timpului de o familie de antreprenori din Bucuresti. Cumulat, in ultimul deceniu au trecut prin mana lor bunuri de 11 miliarde de euro. Adica echivalentul a 6% din PIB-ul Romaniei pe 2017. Pentru Anuta si Laurentiu Stan, ideea unui business in domeniul evaluarii de proprietati imobiliare, bunuri sau chiar afaceri s-a cristalizat in primavara anului 2005, dupa ce capatasera experienta in aceasta industrie. Au pornit la drum cu un laptop, un computer si o imprimanta cu cerneala, iar sufrageria apartamentului din cartierul bucurestean Drumul Taberei, in care locuiau, le-a fost primul birou. Dupa un an si jumatate in care au lucrat printre topuri de hartie, dosare, acte si seringi cu cerneala pentru imprimanta, au hotarat ca este momentul sa inchirieze un spatiu pentru birou, relateaza New Money.





Protocol pentru o noua zona metropolitana, cu peste 450.000 locuitori Daca ar fi infiintata, zona formata din municipiile invecinate Braila si Galati, situate la 10 kilometri unul de celalalt, ar avea 450.000 de locuitori. Un numar de opt organizatii brailene si galatene au semnat un protocol care prevede sustinerea infiintarii si dezvoltarii unei regiuni metropolitane intre cele doua orase. Semnarea documentului s-a facut pe la jumatatea distantei dintre Braila si Galati, pe digul pe care se afla drumul national de legatura inter cele doua orase. Semnatarele Protocolului isi propun sa colaboreze pentru infiintarea si mai apoi, dezvoltarea Regiunii metropolitane Dunarea de Jos atat in plan civic si economic, cat si in cel politic. Prima actiune a organizatiilor semnatare o reprezinta participarea la evenimentul "Moldova Vrea Autostrada", ce se va desfasura pe 19 mai, scrie Digi24.





Cresterea PIB s-a temperat la 4%. Economia a stagnat fata de trimestrul precedent Produsul Intern Brut pe primul trimestru din 2018 a crescut cu 4% in termeni reali fata de aceeasi perioada din anul precedent (4,2% ajustat dupa sezonalitate, valoarea care va fi comunicata la Eurostat pentru comparabilitate). Avansul fata de trimestrul precedent a fost nul (tot ajustat sezonier), situatie care nu s-a mai intalnit din T3 2016. Rezultatul brut este bun dar arata cea mai mica valoare dintre cele publicate oficial pentru anii 2016-2018. Efectul de baza nefavorabil (tocmai prin anul anterior de crestere sustinuta) a jucat un rol important in acest sens si explica partial valoarea ceva mai redusa consemnata pe primul trimestru din anul curent, precizeaza Curs de Guvernare.